Les plus beaux jardins d'Île-de-France

De la riche roseraie de Provins à la très organisée abbaye de Royaumont, l'Île-de-France possède de nombreux jardins d'exception. Des parcs gigantesques de plusieurs hectares où l'histoire se mêle à la botanique et où les espèces de plantes, venues souvent du monde entier, se marient avec élégance.

L'arboretum de Chèvreloup dans les Yvelines

C'est une sorte de musée de l'arbre en plein air. L'arboretum de Chèvreloup, à quelques pas du domaine de Versailles, dans les Yvelines, laisse entrevoir plus de 2.500 espèces et variétés d'arbres rustiques et 8.000 plantes sous serres sur 205 hectares. Propriété du Muséum national d'histoire naturelle, ce jardin géant met à l'honneur la biodiversité francilienne. On y trouve des prairies typiques de la région, mais également des plantes venues d'Asie, d'Europe du Nord ou d'Amérique.

En se baladant du côté de l'allée de cèdres de l'Atlas, les visiteurs pourront profiter d'une vue imprenable sur le château de Versailles. Magnolias et fleurs rouges des marronniers sont au rendez-vous pour le bonheur des yeux. Un cocon vert dont le prix d'entrée est compris entre 5 et 7 euros.

Le parc du château de Courances en Essonne

Les cinéphiles reconnaîtront peut-être ce jardin. C'est là que le duo Toledano-Nakache a choisi de tourner LeSens de la fête, avec Jean-Pierre Bacri: le jardin du château de Courances, en Essonne. Un jardin d'eau où les fontaines et bassins sont nombreux. Le lieu porte également la marque des différents propriétaires au fil de l'histoire avec l'intégration au domaine d'un jardin japonais ou encore d'un potager. Le domaine s'étend sur 75 hectares et il est possible de l'explorer pour un tarif compris entre 5,50 et 7,50 euros.

La roseraie de Provins

Non loin de la célèbre ville médiévale de Provins se situe l'une des plus belles roseraies du pays. Avec près de 450 espèces différentes de roses, ce jardin est une pépite incontournable. 3,5 hectares recouverts entièrement de la fleur romantique par excellence, le tout, à seulement 80 kilomètres de Paris. Outre la roseraie, le lieu comporte de nombreux petits ponts, un salon de thé, ainsi qu'un ruisseau sublimé par de grands arbres majestueux sous lesquels on peut se reposer en période de fortes chaleurs. Classé Jardin Remarquable, la roseraie de Provins est ouverte au public pour un tarif de 7 euros.

L'abbaye de Royaumont dans l'Oise

Trois jardins, un parc et une abbaye du XIIIe siècle nichée dans le Parc naturel régional de l'Oise. Bienvenue à l'abbaye cistercienne de Royaumont, à Asnières-sur-Oise où l'on prend un plaisir fou à flâner entre les vieilles pierres et les jardins médiévaux. Installé sur 7 hectares, chacun des jardins est une invitation à un voyage botanique. Le jardin des 9 carrés revient sur les origines des plantes en présence quand le jardin potager met la lumière sur le mode de production de la nourriture à cette époque. Enfin, pour s'enivrer les yeux, le jardin du cloître, typique des jardins à la française. Un espace enchanteur ouvert au public pour 7,50 euros.

Le parc de l'Île-Saint-Denis dans le 93

Il a beau être récent, il n'en demeure pas moins élégant. Le parc départemental de l'Île-Saint-Denis offre une bouffée d'air frais tout près de Paris. Sa forme longiligne et son relief vallonné permettent d'avoir de nombreux points de vue sur la Seine. Sa diversité végétale est reconnue depuis bien des années. Déjà au XIXe siècle, c'est là que beaucoup de peintres impressionnistes se rendaient pour trouver l'inspiration. Construit sur près de 23 hectares, le chemin est balisé de cadre en bois permettant de voir ce que les peintres d'antan ont pu saisir du paysage avant de le coucher sur leur toile.

Dans quelle forêt francilienne pique-niquer cet été? Avec près de 50 forêts domaniales, l'Île-de-France est une région richement boisée. Certains sites sont classés au Patrimoine mondial de l'Unesco comme le château de Fontainebleau et sa célèbre forêt de 25.000 hectares. C'est là que les randonneurs franciliens vont se poser, histoire de déjeuner sur le pouce sur ses rochers et ainsi profiter d'une vue imprenable sur la région. Pour les amateurs de terrains plats, il vaut mieux pique-niquer du côté de la forêt de Rambouillet avec ses 14.000 hectares de nature préservée. On peut encore y observer des cerfs, chevreuils et daim entre deux bouchées. Enfin, pour une balade aux portes de Paris et un pique-nique digne de ce nom, les Franciliens peuvent se rendre dans la forêt de Meudon. Ses deux étranges sont des spots parfaits pour restaurer tout en profitant du spectacle de la nature.

