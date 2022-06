Les Kardashian, les Beckham, Jay-Z et Beyoncé: ces cadeaux hors de prix offerts par les stars à leurs enfants

Découvrez les cadeaux les plus extravagants et les plus coûteux offerts par les célébrités à leurs enfants. crédit photo : Capture d’écran Instagram @davidbeckham

“Quand on aime, on ne compte pas.” Une formule particulièrement vraie concernant certaines célébrités, qui dépensent des sommes astronomiques pour leurs bambins. Vous vous demandez qui sont les enfants les plus gâtés de la planète people? Découvrez dès à présent les cadeaux les plus extravagants et les plus coûteux offerts par les stars à leurs chères petites têtes blondes.

Parc aquatique, salle de jeux et cabane dans les arbres

Tous les parents savent combien il est difficile d’occuper les plus jeunes lors d’un trajet en voiture ou en avion. Jennifer Lopez a trouvé la solution: pour ne pas que ses jumeaux s’ennuient, elle a fait aménager une salle de jeux dans son jet privé. Pratique. Montant de l’addition: 50.000 dollars .

Dans la série enfant gâté, je demande René-Charles. Quand son fils était petit, Céline Dion a fait construire un parc aquatique dans son immense propriété de Jupiter Island, en Floride, avec trois piscines et des toboggans géants.

Quel enfant n’a jamais rêvé d’avoir une cabane dans les arbres? Un rêve devenu réalité en 2007 pour les trois garçons Beckham, qui ont eu la chance de voir construire dans leur jardin une cabane futuriste de près de 3 mètres avec un télescope pour pouvoir admirer les étoiles ( 50.000 dollars ).

Art ou immobilier: il n’est jamais trop tôt pour investir

Exit les poupées et les camions de pompiers: les œuvres d’art sont un investissement plus durable. Ainsi, Sandra Bullock a offert à son fils Louis un tableau d’Andy Warhol baptisé Peaches estimé à 14.000 dollars ( 12.400 euros ). Un geste d’autant plus généreux que l’actrice a acquis la peinture à un gala de l’amFAR, dont les bénéfices ont été reversés à la lutte contre le sida.

Pour le premier anniversaire de leur fille Harper en août 2012, le couple Beckham a commandé une œuvre à l’artiste Damien Hirst. Baptisée Daddy’s Girl , elle représente un immense papillon avec des cœurs. Valeur de la toile: plus de 700.000 dollars .

De son côté, Madonna mise sur la littérature: il y a quelques années, elle a offert à sa fille Lourdes un exemplaire unique de Harry Potter , estimé à 62.500 dollars .

Pas de livre ou d’œuvre d’art pour Valentina Pinault: pour ses 8 ans, la fille de Salma Hayek et François-Henri Pinault a reçu une propriété de 12 millions de dollars située à Los Angeles. De quoi organiser de sacrées soirées pyjamas avec les copines!

Des sacs de luxe, des voitures et des diamants, pour faire comme papa et maman

Si beaucoup de petites filles aiment imiter leur maman, toutes n’ont pas la chance de recevoir des bijoux somptueux et des sacs de luxe. Pour ses 3 ans, Brad Pitt a offert à sa fille Shiloh une chaîne en diamants du joaillier Neil Lane, d’une valeur estimée à 10.000 dollars .

De son côté, Cardi B n’a pas regardé à la dépense pour le premier anniversaire de sa propre fille, Kulture: la rappeuse a déboursé par moins de 100.000 dollars pour un collier en diamants, or jaune et émail représentant les personnages du dessin animé World Party . Pour ses 2 ans, son père, le musicien Offset, a misé sur un grand classique en offrant à la petite fille un sac Birkin d’Hermès rose d’une valeur de 8.000 dollars .

Impossible de parler de cadeaux extravagants sans mentionner les Kardashian. Pour son premier Noël, North West a reçu une mini Lamborghini et des vêtements de haute couture. Quelques années plus tard, ses parents ont glissé sous le sapin une veste ayant appartenu à Michael Jackson, achetée lors d’une vente aux enchères pour la modique somme de 65.625 dollars . La célèbre créatrice de bijoux Lorraine Schwartz, amie de la famille, a offert à la fillette des boucles d’oreilles en diamant d’un demi-carat, estimées aux alentours de 50.000 dollars . Pas de quoi rendre jalouse sa cousine Stormi, fille de Kylie Jenner et de Travis Scott. Ce dernier a offert deux bagues assorties composées de deux diamants à sa compagne et à sa fille. Valeur estimée: entre 150.000 et 200.000 dollars pour celle de Kylie Jenner, 20.000 à 30.000 dollars pour celle de Stormi.

Qui de Suri Cruise ou de Blue Ivy Carter décrochera le titre de fille de stars la plus gâtée?

S’il y a bien une enfant de stars qui ne manque de rien, c’est Suri Cruise. La fille de Tom Cruise et Katie Holmes n’avait que 18 mois lorsque Christian Louboutin lui a créé sa première paire de chaussures à talons. À 4 ans, elle recevait sa propre carte de crédit. Ses parents dépensent des dizaines de milliers de dollars en cadeaux de Noël extravagants: un poney, des bijoux, une maison de poupées coûtant à elle seule 19.000 dollars , un iPad mini, une Mercedes miniature ou encore un manteau de fourrure. À 7 ans, on estimait la valeur de son dressing à plus de 3 millions de dollars .

Difficile de rivaliser? Et pourtant. Blue Ivy Carter, fille de Jay-Z et Beyoncé, est, elle aussi, très gâtée: cheval à bascule en or massif (près de 500.000 dollars ), lit carrosse ( 15.000 dollars ), chaise haute et baignoire incrustées de cristaux Swarovski ( 12.000 et 5.200 dollars ), Barbie ornée de diamants et pierres précieuses ( 80.000 dollars ). Mais aussi couronne de diamants ( 36.000 dollars ), trône ( 10.000 dollars ), sac Louis Vuitton modèle Alma, Cadillac et Lamborghini miniatures.

Quand mère et fille posent pour la même griffe De nombreuses “filles de” suivent les traces de leur mère, certaines allant même jusqu’à poser pour la même marque! Ainsi, Lily-Rose Depp a succédé à Vanessa Paradis comme égérie Chanel. À tout juste 15 ans, Deva Cassel marchait dans les pas de Monica Bellucci en devenant le visage du nouveau parfum de Dolce et Gabbana. Après Estelle Lefébure, sa fille Ilona Smet vante à son tour les produits Mixa. Quant au duo Charlotte Gainsbourg/Alice Attal, c’est ensemble qu’on les a vues prendre la pose pour une campagne de Comptoir des cotonniers.

