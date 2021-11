Les horlogers indépendants se font remarquer sur le marché

Les montres les plus chères du monde

Une montre comme on en a jamais vu. Les 110 carats de diamants colorés font de la Hallucination de la maison Graff Diamonds, la montre la plus chère du monde, avec un prix affiché à 40 millions d’euros. Présenté lors du Baseworlds 2014, il s’agit d’un modèle unique dont le mécanisme est assez classique. Hors joaillerie, il faut se tourner chez Patek Philippe pour trouver la montre la plus chère au monde. La Grandmaster Chime 6300A «Only One» est un modèle unique conçu spécialement pour une vente aux enchères organisée par Only Watch. Elle réunit 20 complications horlogères dont un calendrier perpétuel, 5 alarmes sonores, un indicateur de phase de lune ou encore l’affichage de 2 fuseaux horaires. La montre la plus complexe fabriquée par l’horloger et partie après 2 heures d’enchères pour le prix de 28,2 millions d’euros.