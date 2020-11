Les cafés joyeux : Le joyau des heureux !

L'aventure humaine des café joyeux !

Les cafés joyeux, ce sont des cafés-restaurants où se mêle diversité, humanisme, fragilité et tolérance. Leur concept ? Favoriser l'insertion professionnelle de personnes atteintes de handicap, en leur permettant de travailler. Un concept qui marche et qui plaît : l'ouverture d'un 4ème Café Joyeux sur les Champs-Elysées inauguré par le président de la république Emmanuel Macron témoigne de son succès...

Un concept novateur, voire nécessaire

Au détour d'une ruelle parisienne proche du quartier d'Opéra, vous pouvez y apercevoir de loin une enseigne aux néons jaunes, qui donne le sourire : « Joyeux ». A première vue, c'est un établissement comme on en connaît beaucoup, pour le moins ordinaire. Seulement, lorsque l'on passe la porte d'entrée, quelque chose a changé : l'ambiance est chaleureuse et la morosité est priée de rester dehors. Car oui, le café joyeux possède une particularité qui le distingue des autres établissements de son genre. Il s'agit d'un lieu dans lequel la quasi-totalité des personnes y travaillant sont atteintes d'autisme, de trisomie 21 ou encore de déficiences intellectuelles. Un concept audacieux, tout droit sorti de la tête de Yann et Lydwine Bucaille, un couple d'entrepreneurs qui souhaitait donner du sens à un projet.

Une deuxième aventure pour le couple d'entrepreneurs :

Ce n'est pas un coup d'essai. Quelques années auparavant, le couple avait créé «Emeraude Solidaire», un fonds de dotation œuvrant pour lutter contre le handicap, le soutien aux personnes exclues ou encore la pauvreté. Dix ans plus tard, c'est un nouveau projet qui débute. Et c'est au détour d'une conversion avec un certain Théo, un jeune garçon autiste, que Yann Bucaille trouve son idée des Café Joyeux : ce dernier lui affirme qu'il ne trouve pas de travail, malgré son besoin profond d'être «utile». Un déclic qui fait germer en lui l'idée d'ouvrir les Café Joyeux, pour combattre ces inégalités. Le premier Café Joyeux ouvre à Rennes en 2017, puis vient l'ouverture de 2 autres cafés Joyeux en 2018, à Paris : Rue saint Augustin, et au passage Choiseul.

La promesse d'une formation et d'un avenir professionnel

Le café joyeux, c'est avant tout la promesse d'une formation, d'un avenir professionnel à court ou long terme, pour des personnes désirant de travailler, mais à qui la chance n'est que trop rarement donnée, faute à des préjugés tenaces et à un manque de connaissances liées à ces maladies. Car oui, en France, plus de 50.000 personnes sont atteintes de trisomie 21. Et parmi eux, 90% ne trouvent pas de travail. Un bilan que l'équipe des Café Joyeux tente de combattre...

À chacun son poste !

Pour certains des employés du Café Joyeux, c'est d'ailleurs la première expérience dans le monde du travail. Pour d'autres, c'est une chance de rajouter une ligne au CV ou de parfaire ses compétences. Des emplois qu'ils chérissent, et dont ils sont fiers. Au Café Joyeux d'Opéra, les employés sont âgés de 19 ans à 45 ans, et partagent tous des postes différents : cuisinier (ère), serveur(euses), caissier(ères). Leurs postes de travail sont adaptés, les méthodes d'encaissement aussi. Pour Abou, 45 ans, c'est la cuisine qui l'intéresse. On peut le retrouver aux fourneaux, de bon matin, auprès de la chef cuisinière cuisinière pour préparer les plats faits maison pour le déjeuner. Jeanne, elle, est caissière et s'occupe des clients, de leurs encaissements et prépare les plateaux-repas. Il y a aussi Emmanuel, 19 ans, un des serveurs. Il veille à la satisfaction de chaque client en apportant les collations. Niveau rémunération, les Café Joyeux commencent par des contrats de stage, pour ensuite et si tout se passe bien, que les Joyeux prennent le chemin de l'embauche.

Ils s'emparent de la plus belle avenue du monde !

Après l'ouverture de deux autres Café Joyeux à Bordeaux et à Rennes, l'équipe a décidé de frapper un grand coup en s'installant temporairement sur la plus belle avenue du monde : les Champs-Elysées ! Depuis le 10 mars dernier, on y retrouve toute l'équipe des Joyeux, au numéro 144 de l'avenue. A midi (mais pas à minuit, plutôt jusqu'à 18h) toute l'équipe des Joyeux est en place pour satisfaire les envies de café, d'une bonne quiche aux épinards ou encore d'un jus d'orange bien frais. Mais attention, l'équipe des Joyeux n'a pas pris la grosse tête, au contraire : nouveaux lieus, même énergie ! Ils sont toujours les mêmes, avec la même spontanéité et la même bonne humeur comme mot d'ordre ! De quoi attirer un autre type de clientèle, de faire connaître leur concept novateur et de faire changer les mentalités, d'ici et d'ailleurs.

En bref...

Finalement, le café Joyeux, c'est d'abord une aventure, avec des personnes motivées et attachantes, dont l'intégralité des bénéfices sont reversés à des associations caritatives. Oui, aller boire un café ou manger un cookie au chocolat blanc au café Joyeux, ça donne du sens. Ils sont ouverts de 9h à 18h et ont encore de grosses doses de joie à distribuer, alors, sur place ou à emporter ?