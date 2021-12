Les bûches des chefs pâtissiers

Petit florilège des créations qui vont illuminer votre réveillon de Noël crédit photo : Getty images

Longtemps reléguée au rang de dessert de fête, lourd et ringard, la bûche est devenue un exercice de style et un passage obligé pour la nouvelle génération de pâtissiers mais aussi pour les grands chefs. Petit florilège des créations qui vont illuminer votre réveillon de Noël. Pour cette édition 2021, la bûche de Noël se la joue artisanale, écolo où 3 étoiles mais toujours délicieuse.

La bûche glacée du maître artisan glacier Denis Lavaud

Présent depuis plus de 25 ans sur le marché des glaces, le maître artisan glacier Denis Lavaud propose à nouveau ses bûches glacées et omelettes norvégiennes artisanales L’Angélys pour les fêtes de fin d’année! La fabrication est 100% française et réalisée dans l’atelier de Fontcouverte, en Charente-Maritime.

Denis Lavaud utilise uniquement des matières premières naturelles: lait, œufs, sucre, crème et fruits de saison, sans aucun ajout d’arôme, de colorant artificiel ou de graisses végétales. Les recettes sont élaborées sans conservateur, sans gluten, sans huile de palme, et les sorbets sans lactose sont compatibles avec une alimentation végane.

La première bûche Paul Bocuse

Pour la première fois de son histoire, le restaurant gastronomique Paul Bocuse présente sa bûche de Noël «Nuances». Cette création unique signée Benoit Charvet (Chef pâtissier exécutif et Champion du Monde des desserts glacés 2018) sera disponible en édition limitée de 500 pièces. Cette bûche de Noël a été imaginée comme un hommage à Paul Bocuse. Afin de réaliser cette création d’exception, le Chef pâtissier a puisé son inspiration dans la technique des arts aquarelles qui fascinait et passionnait Monsieur Paul. Les saveurs de la bûche «Nuances» honorent son goût pour les voyages: un mélange de noisette et de saveurs exotiques, une belle association de nuances gourmandes!

La bûche «Nuances» est composée d’un sablé croustillant et d’un biscuit moelleux à la noix de coco torréfiée et d’une praline onctueuse aux noisettes du Piémont et d’un confit acidulé au kalamansi et citron vert. Un crémeux au chocolat au lait et une mousse légère au lait de coco viennent terminer cette gourmandise.

Une bûche en forme de luge

Matthieu Carlin, le chef pâtissier de l‘Hôtel de Crillon imagine une délicieuse bûche de Noël en forme de luge. Pourvue d’une structure en chocolat noir, elle rassemble un biscuit dacquoise noisette et noisettes du Piémont torréfiées salées, une mousse au fromage blanc, une marmelade et crémeux citron jaune et une confiture de lait en son cœur. Soit une superbe création sucrée qui est disponible en édition limitée.

L’esprit du Grand Hôtel Cap Ferrat

Des lignes précises, pures et élégantes, à la fois moderne et symbolique telle est la vision du Chef Pâtissier sur la traditionnelle bûche de Noël. En choisissant les parfums chocolat et noisettes du piémont voisin, Florent Margaillan, champion de France des desserts en 2010, a souhaité offrir des saveurs gourmandes et simples à la fois, dont le goût renvoie à l’esprit de Noël, le partage et la famille.

«Bûche Oh Sommet»

Chez Dalloyau, pour Noël, la «Bûche Oh Sommet» a des airs de paysages gourmands. La composition est exquise. Elle est composée d’une fine coque chocolat au lait, d’un croustillant fruits secs caramélisés au miel d’Ile de France (noisettes, amandes, pistaches, noix de pécan, graines de tournesol, quinoa soufflé), d’une pointe de fleur de sel, d’un biscuit moelleux fruits secs et éclats de chocolat au lait, d’un cœur de Gianduja noisettes du piémont vanille, d’une mousse chocolat au lait 46% pur République Dominicaine et d’un sablé aux épices douces.

La bûche de Pierre Hermé

Pour ravir les gourmets aux quatre coins de l’hexagone, Pierre Hermé recrée l’accord vanille - chocolat de son entremets Ultime dans une bûche «de voyage», crème Chantilly au chocolat noir pure origine Bélize et sablés Infiniment chocolat. Déposée dans une dentelle de papier aux délicats volumes créée par Marjorie Colas, la bûche Ultime confronte les notes envoûtantes de sa crème légère à la vanille de Madagascar aux saveurs intense du chocolat noir et de ses éclats à la fleur de sel.

A lire aussi:

Mangez étoilé chez vous

Quatre recettes estivales de chefs étoilés