Les applications les plus utilisées par génération en 2020

À 20, 30 ou 40 ans l'usage des smartphones, les applications téléchargées ou les sites consultés diffère fortement. crédit photo : Shutterstock

Le rapport Stat of Mobil d'App Annie dresse la liste des applications les plus utilisées selon les générations. Si les plus jeunes raffolent des applis ludiques, les plus âgées privilégient les applications pratiques. A cause de la crise sanitaire, l'année 2020 est marquée par une hausse notable de la consommation des applications partout dans le monde.

Tous accros aux applis

Depuis l'arrivée du numérique dans nos vies, chaque génération reproche à la suivante d'être accro à son smartphone. Si nos portables sont indispensables à nos vies, l'usage diffère selon son âge. Tout comme les applications consultées. D'ailleurs, comme le constate le rapport annuel «Stat of Mobile» d'App Annie publié le 13 janvier 2020, le temps passé sur les 50 applications les plus utilisées en 2020 a augmenté de 19% pour la génération X et celle des baby-boomers. De 18% pour la génération Y et les Millenials et de 19% pour la génération Z. L'étude va même jusqu'à dresser la liste des 5 applications les plus utilisées selon chaque génération.

Du divertissement pour les ados

Pour la génération Z (16-24 ans), Twitch cartonne. La plateforme de streaming vidéo permet de diffuser en direct des parties de jeux vidéo. Selon les chiffres du site Twitch Tracker pour 2020, il y aurait chaque mois 6,9 millions de créateurs de contenus sur Twitch. Vient en seconde position l'application Discord, une appli également pensée pour le jeux vidéo à l'origine mais servant de plus en plus de messagerie privée. C'est une alternative à WhatsApp.

Enfin, en troisième position, Snapchat fait toujours de la résistance, juste devant Tik Tok. Avec un chiffre d'affaires de 2,5 milliards de dollars, dont 911 millions dégagés au dernier trimestre, Snapchat défie les prédictions des analystes de Wall Street et boucle l'exercice de 2020 de façon spectaculaire.

Les jeunes adultes tournés vers le commerce

Si la génération Z semble davantage s'intéresser au divertissement, la génération Y et les Millenials (25-44 ans) cherchent une dimension plus mercantile que ludique aux applications installés. En première position, on retrouve ainsi Leboncoin, le site de transactions entre particuliers. La plateforme vient d'ailleurs de boucler l'année 2020 avec des chiffres impressionnants. Le site a réalisé un record de fréquentation en février 2021 de 20,2 millions de visites en une journée et le groupe voit son chiffre d'affaires bondir pour 2020 de 10% avec 393 millions d'euros.

En deuxième position, on retrouve LinkedIn, le réseau social professionnel. Crise économique oblige, sur les trois derniers mois de l'année 2020, 740 millions de professionnels ont cherché «à se connecter, à apprendre et à trouver de nouvelles opportunités» à travers la plateforme indique LinkedIn. Enfin, la dernière appli plébiscitée par les jeunes adultes est Ali Express, le site de e-commerce en ligne du groupe chinois Alibaba spécialisée dans la vente de produits à bas prix.

Boite mail et carte de fidélité pour les plus âgés

Pour les plus âgées, numérique rime avec info pratique. En tête des applications les plus consultées par les 45 ans et plus, on retrouve la boîte mail de chez Orange, devant Avast Security et privacy, l'application antivirus. En troisième position, on retrouve Stocard. Cette application permet de stocker sur son téléphone l'ensemble de ses cartes de fidélité pour ne plus jamais les oublier une fois arrivé à la caisse. Au sein de ce public, en 5eme position des applications les plus téléchargées, on retrouve TousAntiCovid.