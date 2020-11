Les 5 musées à visiter une fois dans sa vie

L'Hermitage, l'un des plus beaux musées du monde. crédit photo : CREDIT_NON_AFFICHE

La crise de la Covid-19 a, de nouveau, fermé les portes de tous les musées. Ces lieux d'évasion, de découverte et d'enrichissement ne sont plus accessibles physiquement. La culture, l'art reste cependant à portée de mains. En attendant de pouvoir apprécier en live, après le confinement, ces richesses culturelles, voici les perles des 5 plus beaux musées du monde.

Le MOMA, l'art moderne à cœur

Sixième musée le plus visité du monde, le MOMA, Museum of Modern Art de New York conserve une incroyable collection d'art moderne et contemporain. Crée par trois femmes en 1929, le MOMA veut révolutionner les musées conservateurs new yorkais. Pari réussi: les curieux peuvent profiter d'expositions interactives, d'une bibliothèque gigantesque, et des plus grands artistes sur les murs: Picasso, Pollock, Dali, Van Gogh... Pour la pause, trois magasins de souvenirs, trois cafés et un restaurant s'offrent aux visiteurs. Le MOMA est actuellement ouvert, acceptant un nombre limité de visiteurs ayant obligatoirement acheté leur ticket à l'avance.

The Natural History Museum

La capitale londonienne jouie d'une incroyable richesse culturelle. The Natural History Museum, le musée d'histoire naturelle abrite tout ce qu'il faut savoir des sciences de la vie et de la terre. De la botanique à la zoologie, 70 millions d'objets et de spécimens sont exposés, couvrant aussi les domaines de l'entomologie, la minéralogie et la paléontologie. Mais le bâtiment et son incroyable façade de briques en terre cuite donne à la visite tout son charme. Le hall d'entrée, ses escaliers et arches gigantesques, et le squelette de baleine lévitant au dessus des visiteurs sont tout simplement incroyables. Le musée est actuellement fermé à cause de la covid-19 et envisage de rouvrir début décembre 2020.

L'Hermitage, le bijou russe

Si Saint-Pétersbourg n'est pas la capitale de la Russie, c'est pourtant bien ici que se trouve L'Hermitage, l'un des plus majestueux musées au monde. Classé au patrimoine mondial de l'Unesco, c'est un lieu incontournable de la culture mondiale avec ses 10.000 salles et 3 millions d'œuvres. Si le musée couvre toutes les périodes de l'Histoire, il regroupe une collection d'œuvres d'art classique considérée comme l'une des plus belles du monde, mais aussi des œuvres plus modernes, de Matisse à Picasso en passant par Cézanne Delacroix, Rubens, Gauguin, Goya... Le musée est actuellement (à l'heure où nous écrivons ces lignes) ouvert.

Le Rijksmuseum, culture locale

Retracer l'Histoire des Pays Bas, du Moyen-Age à nos jours, c'est l'objectif du musée national hollandais, Le Rijksmuseum. Situé sur l'esplanade des musées à Amsterdam, le bâtiment, à mi-chemin entre gothisme et Renaissance hollandaise donne le ton. Sur les murs, plus de 8.000 œuvres et objets représentent 800 ans d'Art hollandais. Le musée est avant tout reconnu pour sa prestigieuse collection du Siècle d'Or hollandais. Dans la galerie d'honneur, les toiles des maitres de Rembrandt, Steen, Van Gogh et Vermeer s'admirent encore et encore. Face au coronavirus, le Rijksmuseum a fermé ses portes pour deux semaines début Novembre 2020, la réouverture dépend de la situation sanitaire dans le pays.

Le Louvre en 10 chiffres clés Près de 10 millions de visiteurs 40 000 visiteurs par minutes 35 000 œuvres exposées 73 000 m² de salles d'exposition 400 000 bijoux en réserve 2 000 prêts d'œuvres dans le monde 958 œuvres prêtées en région 1 million de visiteurs/an découvrent les expositions à travers le monde 3 jours pour parcourir les 14 km de salles et de couloirs 2 autres musées du Louvre: le Louvre Lens et le Louvre Abou Dhabi. Le musée du Louvre est actuellement fermé jusqu'au 1er décembre.

A lire aussi: