Les 5 champagnes les plus chers du marché

Quelles sont les 5 cuvées de champagne actuellement commercialisées? crédit photo : CREDIT_NON_AFFICHE

Il se consomme chaque année près de 300 millions de bouteilles de champagne. Cette boisson pétillante est toujours synonyme de fête et de célébration. C'est aussi parfois un objet de luxe exclusif, dont le prix peut grimper très vite. Voici les 5 cuvées les plus chères actuellement commercialisées.

N° 5: Armand de Brignac, Blanc de Blancs, 882 euros

En 2006, dans le clip de la chanson «Show me what you got», on voit le rappeur Jay-Z jouer au poker et refuser dédaigneusement une bouteille de champagne de Cristal, lui préférant un flacon d'Armand de Brignac. La marque est alors inconnue tant du grand public que des amateurs. La séquence dure à peine quelques secondes, mais elle suffit à propulser Armand de Brignac au premier plan. Dès lors, les stars américaines s'arrachent ce champagne.

La bouteille est immédiatement reconnaissable: métallisée et flanquée d'une étiquette en étain en forme d'as de pique. «Ace of Spade», sa traduction anglaise, est d'ailleurs devenu son surnom outre-Atlantique». Le vin se décline désormais en plusieurs cuvées (brut, rosé, demi-sec, blanc de blancs et blanc de noirs), le tout dans une petite production d'à peine 100.000 bouteilles. Le vin est élaboré par la maison Cattier, située à Chigny-les-Roses. Depuis 2014, Armand de Brignac est devenu la propriété de Shawn Corey Carter, qui n'est autre que Jay-Z lui-même.

N°4: Dom Pérignon, Plénitude P2 Rosé 1995, 1.670 euros

On dit de Dom Pérignon, le plus célèbre des moines bénédictins né en 1638, qu'il fut l'inventeur du champagne. Sa véritable histoire diffère sans doute largement de cette légende, mais ce nom est désormais associé à l'une des cuvées de champagne les plus célèbres au monde.

Il fait même un tabac au cinéma. James Bond version Sean Connery en est un grand amateur. Et dans le générique de début du film de science-fiction Star Treck Génération, un vaisseau spatial est baptisé au Dom Pérignon millésime 2265.

La maison, propriété du groupe LVMH, fut la première a proposé aux amateurs une petite collection de vins anciens ayant passé plus de temps en cave. Richard Geoffroy, l'ancien chef de cave, avait ainsi remarqué que ses champagnes bénéficiaient de plusieurs périodes de dégustation idéales. Il en identifia trois: la première (plénitude), obtenue après environ 9 ans de cave, qui lui permet de révéler sa jeunesse, la deuxième (P2), qui incarne selon ses dires «l'énergie de la métamorphose» après environ 15 ans de cave, et enfin la troisième (P3), lorsqu'au bout de 25 à 40 ans, le vin n'évolue plus que très lentement.

N°3: Cristal Vinothèque 1999 rosé, 2.000 euros

La maison Roederer a créé la cuvée Cristal en 1876 à la demande du Tsar Alexandre II, qui cherchait un champagne exclusif. La légende veut que ce dernier, craignant d'être la victime d'un attentat ou d'un empoisonnement, exigea une bouteille transparente pour que l'on puisse s'assurer que le flacon ne contienne rien d'autre que du champagne, et à fond plat, pour que personne ne puisse y cacher un engin explosif. Il faudra toutefois attendre 1924 pour que cette cuvée soit commercialisée partout dans le monde.

Chaque bouteille passe environ 8 ans en cave avant d'être commercialisée. Toutefois, pour satisfaire les amateurs exigeants, Jean-Baptiste Lécaillon, le chef de cave de la maison Roeder, a décidé en 2017 de mettre sur le marché quelques flacons ayant patienté plus de 20 ans dans les crayères de Reims. Ce fut tout d'abord le 1995 qui fut présenté. Cette année, le millésime 1999 est donc à l'honneur, en brut comme en rosé. Bien sûr, l'expérience est exclusive (1.000 euros le Cristal vinothèque brut 1999, 2.000 euros le Cristal vinothèque rosé 1999). Mais c'est le prix de la rareté.

N°2: Krug Clos d'Ambonnay 2002, 2.795 euros

La maison Krug fut longtemps familiale avant de tomber en 1999 dans l'escarcelle du groupe LVMH. Elle est connue des amateurs pour sa vinification sous-bois dans des petits fûts de 205 litres issus de chênes de la forêt d'Argonne.

En 1995, la maison créa la cuvée du Clos d'Ambonnay, une petite parcelle de 0,68 hectares de pinot noir située en plein cœur du village d'Ambonnay. Cela en fait l'un des vins les plus rares de champagne.

Le 2002 (aujourd'hui commercialisé) n'est que le cinquième millésime de cette cuvée. Pour les amateurs qui préfèrent le blanc de blancs (exclusivement issus de Chardonnay), la maison Krug propose le Clos du Mesnil, un champagne issue d'une parcelle de 1,84 hectares située dans le village du Mesnil-sur-Oger.

N°1: Champagne Salon 2008, 7.500 euros

Salon, propriété de Laurent-Perrier, est un champagne exclusif issu d'un seul cépage (le Chardonnay), d'un seul terroir (Le Mesnil-sur-Oger) et d'une seule année, uniquement un grand millésime. La production de cette petite maison est confidentielle, de l'ordre de 30.000 à 50.000 bouteilles, suivant les années. Et en 2008, elle le fut plus encore qu'à l'habitude.

Pour sublimer ce côté exceptionnel, Didier Depond, le président de la maison, a décidé de ne le commercialiser qu'en magnum (1,5 litres). Il en sera produit uniquement 8.000. Mieux, ces flacons hors norme ne sont proposés qu'en caisse œnothèque, où chaque magnum de 2008 est accompagné d'une bouteille de 2004, de 2006 et de 2007.