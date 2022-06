Lego fête ses 90 ans avec une exposition d’exception!

La petite brique la plus célèbre du monde souffle ses 90 bougies. crédit photo : Capture d’écran Instagram @iiwstudio

La célèbre petite brique fête ses 90 ans! Créée en 1932 par un menuisier danois, Ole Kirk Kristiansen, Lego n’a cessé de se développer, jusqu’à devenir numéro 1 mondial du jouet en 2020. Pour célébrer cet anniversaire, la marque propose une exposition immersive dans la capitale à partir du 6 juillet.

Exposition Lego: un immense terrain de jeu

Cette nouvelle va ravir petits et grands: pour fêter ses 90 ans, Lego transforme la galerie Joseph, située dans le Marais, en terrain de jeu. Dès le mois de juillet, une exposition immersive inédite, entièrement réalisée en briques, plongera les visiteurs dans l’univers de la marque.

Ces derniers pourront laisser cours à leur créativité en participant à toute une panoplie d’activités: challenge de construction, œuvre collaborative en Lego Dots, sauts et loopings vertigineux grâce aux installations Lego City...

Tous les univers seront représentés: Jurassic World, Star Wars, Ninjago, Harry Potter, mais aussi Duplo, Lego Friends ou Lego Technic. De nouveaux sets seront proposés en exclusivité. Le public pourra également découvrir des produits historiques et des réalisations inédites.

Lego: un succès jamais démenti

En 90 ans, Lego a su conquérir le cœur des enfants comme des adultes, des débutants comme des experts. L’une des forces de la marque danoise tient en effet à l’étendue de son offre. Elle lui permet de toucher tous les publics. Depuis quelques années, elle développe des sets pour adultes comprenant plusieurs milliers de pièces. Auparavant simples jouets, les Lego sont aujourd’hui de vrais objets de décoration.

Parmi les créations les plus récentes, on retrouve la Ferrari Daytona SP3 ( 399,99 euros ), le Landspeeder™ de Luke Skywalker ( 199,99 euros ), ou encore la célèbre toile de Van Gogh, La Nuit étoilée ( 169,99 euros ). Ce sont d’ailleurs les licences comme Star Wars ou Harry Potter, dont Lego a acquis les droits d’exploitation, qui fonctionnent le mieux.

Les collectionneurs se régalent, et le succès est tel que les sets font désormais l’objet de spéculations. Une professeure d’économie russe a analysé le prix d’achat et de revente de 2.300 boîtes de Lego sorties entre 1987 et 2015. Elle en a conclu qu’il était plus rentable d’ investir dans les Lego que dans l’or ou en Bourse. En effet, les prix de certaines collections comme Harry Potter, Star Wars, Batman ou Indiana Jones progressent en moyenne de 11% par an. Il existe des sites spécialisés, comme Brickpicker, pour vous aider à déterminer la valeur et la cote de vos Lego.

Lego: des bénéfices records en 2021

Après une année 2020 exceptionnelle (+13%), Lego a poursuivi sur sa lancée. En 2021, le chiffre d’affaires du groupe a bondi de 27%: 55,3 milliards de couronnes danoises ( environ 7,4 milliards d’euros ), assorti d’un bénéfice en hausse de 34%, à 13,3 milliards de couronnes danoises ( 1,78 milliard d’euros ). Du jamais vu.

Lego a ouvert 165 magasins au cours de l’année dernière, dont 90 en Chine. Fin décembre, la marque possédait 832 points de vente à travers le globe. Le numéro 1 mondial du jouet, qui compte 5 usines, a annoncé la construction d’une nouvelle unité de production au Vietnam. Un investissement à hauteur de 1 milliard de dollars . Le groupe poursuit ses efforts en matière de développement durable. Ainsi, cette usine sera la première à être neutre en carbone.

En parallèle, Lego espère remplacer le plastique de ses briques à horizon 2030. Pour y parvenir, l’entreprise a lancé un plan de 400 millions de dollars sur trois ans en 2020. Elle a présenté un prototype en plastique recyclé, et poursuit le développement de sa gamme conçue à partir de matériaux d’origine végétale.

Exposition anniversaire LEGO 90 ans - Du 6 juillet au 25 septembre 2022

Galerie Joseph, 116 rue de Turenne, 75003 Paris

Adultes: 10 euros

7-12 ans: 8 euros

Gratuit pour les -6 ans

Tarif famille (minimum 1 adulte et 1 enfant): 8 euros/personne

