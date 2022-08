Le ZooParc de Beauval, la Vallée des Singes ou le Zoo de la Flèche: 3 “safaris” sans quitter la France

Vivez l’expérience d’un safari sans quitter la France. crédit photo : Getty Images

Que l’on soit grands-parents, adultes ou enfants, les zoos et les parcs animaliers sont des lieux attirants. En voici trois qui font le bonheur des petits et des grands et qui promettent de passer une belle journée d’été en famille.

Les pandas sont les stars du ZooParc de Beauval

Le ZooParc de Beauval est classé parmi les 15 plus beaux zoos du monde et est le premier parc français. Il accueille plus d’un million de visiteurs chaque année. Beaucoup d’entre eux se déplacent uniquement pour voir les pandas géants. Il faut dire que leur adaptation à Beauval est une réussite.

En janvier 2012, la Chine a offert au zoo deux pandas géants, Huan Huan et Yuan Zi. En 2018, la naissance de Yuan Meng a permis au zoo de franchir le cap du million et demi de visiteurs. Début août 2021, Huan Huan a mis au monde des jumelles, Huanlili et Yuandudu qui vont fêter leur un an. Les adorables bambins avoisinent les 25 kilos et sont toutes deux visibles soit à l’extérieur, soit dans la galerie des pandas, à travers des grandes baies vitrées. Fort de son succès, le parc n’arrête pas de se développer et a même ouvert une télécabine pour admirer guépards et loups arctiques.

En 2020, pour ses 40 ans, le parc a inauguré un espace exceptionnel, le Dôme équatorial. Tout l’été, sont organisées jusqu’à 15 animations par jour, parmi lesquelles le repas des fauves, le nourrissage de la nurserie ou la rentrée des animaux de la savane. Deux spectacles font le bonheur des enfants et de leurs parents: celui des otaries; “L’Odyssée des lions de mer”, dans l’amphithéâtre aquatique, et “Les Maîtres des airs” dans l’amphithéâtre de 3.000 places. Ce dernier met en scène pendant une heure un grand spectacle avec 200 oiseaux: rapaces, grues, pélicans, ibis, cigognes et perroquets. Le tarif des billets est de 36 euros à partir de 11 ans et de 29 euros pour les enfants de 3 à 10 ans.

La Vallée des Singes, passer une journée avec des primates du monde entier

La Vallée des Singes est installée en pleine campagne au sud de Poitiers. C’est un parc animalier reconnu dans le monde entier. Depuis sa création en 1998, il a vu naître plus de 800 primates et abrite le plus grand groupe au monde de bonobos. Composé d’une quinzaine d’îles arborées et verdoyantes, ce vaste zoo permet aux singes d’évoluer en totale liberté et en contact direct avec les visiteurs. Ici, il n’y a ni cage, ni barrière, mais beaucoup d’espace pour vous permettre de découvrir les 450 singes (gorilles, chimpanzés, bonobos...) comme nulle part ailleurs. Vous pourrez vivre de véritables rencontres avec les animaux.

Vous pourrez pénétrer sur les territoires des petits singes ou observer, à quelques mètres seulement, les grands singes sur leurs îles. Le prix des billets pour vivre une immersion d’une journée parmi les singes est de 20 euros à partir de 13 ans, et de 13 euros pour les enfants de 3 à 12 ans.

Le Zoo de la Flèche, cadre idyllique d’Une saison au zoo

Fondé en 1946, le Zoo de la Flèche devint célèbre en 2014, grâce à l’émission Une saison au zoo diffusée sur France 4. Ce grand succès a permis au zoo d’acquérir une belle notoriété et de voir sa fréquentation doubler. Au travers de la qualité de ses installations et le travail de ses équipes, le parc porte toute son attention au développement du bien-être des animaux et à l’accueil des visiteurs. Vous êtes invités à découvrir plusieurs univers. Dans l’espace “Grand Nord”, les animaux évoluent dans un milieu quasiment sauvage. Le domaine du couple d’ours polaires, Taïko et Katinka, se compose d’un bassin de 800.000 litres d’eau, vous offrant une vision sous-marine de 40 mètres, et d’un parc totalement aménagé de 5.000 mètres carrés.

Plus loin, “Nosy Komba”, qui signifie “notre île” en malgache, vous invite à un dépaysement total. L’île abrite des oiseaux, des tortues et surtout vingt-quatre lémuriens qui participent fortement au succès du parc. Ces animaux, très appréciés pour leurs facéties, y vivent en quasi-liberté. D’autres univers, comme “Le Royaume des tigres blancs” ou “La Pampa”, sont à découvrir. Mais le zoo va plus loin puisqu’il vous propose de séjourner au sein du parc, en tête-à-tête avec les animaux sauvages. Quatorze lodges trônent en plein cœur des espaces et accueillent les curieux en quête d’aventure. Aux couleurs de l’Arctique, du Grand Nord canadien, de l’Indonésie ou de l’Afrique, les lodges du Zoo de La Flèche se présentent comme une véritable invitation au voyage. Comptez 160 euros par personne pour un lodge de 4 personnes et 220 euros par personne pour un lodge de 2 personnes. Le prix de la nuit pour les enfants est de 79 euros . L’univers “Wild Arctic” est plus cher puisque la nuit dans un lodge oscille entre 319 et 539 euros . Le prix d’entrée au zoo est de 25 euros pour les adultes et de 19,50 euros pour les enfants.

Dormir avec les loups au Parc de Sainte-Croix Dans un écrin de verdure de 120 hectares, le Parc animalier de Sainte-Croix est un lieu de découverte de la faune européenne et de la biodiversité mondiale. Secrètement nichés dans la forêt et à l’abri des regards, la Tanière, la Cabane du trappeur, le Hameau des loups, le Yellowstone et le Jack London Lodge vous plongent dans l’univers fascinant de ces animaux sauvages! Vous vivrez en toute intimité un séjour unique, bercé par leurs hurlements dès la nuit tombée ou hypnotisé par un face-à-face puissant avec la meute. Comptez 210 euros par personne pour une nuit inoubliable.

