Le tourisme brassicole,un phénomène qui a le vent en poupe

La bière artisanale, un art à la française. crédit photo : CREDIT_NON_AFFICHE

Après l'œnotourisme, place à la visite de brasseries, ces fabriques de bières artisanale réparties sur tout le territoire. La France en compte près de 8.000 sur son territoire que les touristes et amateurs de bonnes mousses pourront découvrir dès le déconfinement. Avec la crise de la Covid-19, le secteur est toutefois mis à mal, notamment avec la fermeture des bars et restaurants. Celui-ci demande l'aide du gouvernement pour le soutenir.

Près de 8.000 brasseries en France

Le brassitourisme a le vent en poupe. Les Français se saisissent de plus en plus de cette partie de leur patrimoine et partent à la découverte de ces fabriques de bière. Le pays compte près de 8.000 brasseries éparpillées sur son territoire.

En 2019, un million de Français se sont déplacés dans ces lieux pour en savoir plus sur la fabrication de leur mousse favorite, qu'il s'agisse de la Brasserie Pelforth (en région lilloise), de la Brasserie Meteor (debout depuis 1640), ou encore de la Brasserie du plateau qui fabrique la bière des 1.000 vaches dans la Creuse (réalisée dans une ancienne gare).

Le brassitourisme permet aux visiteurs d'en apprendre davantage sur les différentes variétés de houblon, les techniques de fermentation ou les produits du territoire à consommer avec sa bière locale. Un circuit touristique, nommé «l'échappé Bière», est même organisé dans la région lilloise pour découvrir l'art de la brasserie à travers des jeux de pistes dans la ville, ou des œuvres d'art.

L'art de la bière artisanale

Si l'Alsace et le Nord de la France concentrent le gros de la filière, de plus en plus d'houblonnières se développent comme en Bretagne, Normandie ou Midi-Pyrénées. Faire une halte savoureuse entre deux randonnées est apprécié.

Toutefois, le secteur reste concurrencé par l'œnotourisme. Ce dernier réunit jusqu'à 10 millions de visiteurs par an en France. Le brassitourisme français est encore jeune: pour nos amis belges, visiter des brasseries est une tradition depuis les années 90. Aux Etats-Unis, la fabrication des craft beers (bières artisanales) fascine les amateurs qui souhaitent se renseigner sur les différentes étapes de fabrication de la bière, de la provenance des matières premières (orge, malte, houblon...) à levure, en passant par les milles et unes recettes que l'on élabore grâce à la bière. On dénombre ainsi près de 40 millions de visiteurs de micro-brasseries aux Etats-Unis tous les ans.

La France, pays de la bière

Selon les Brasseurs de France, le secteur a généré plus de 4,1 milliards d'euros de chiffre d'affaire en 2019 dans le pays. Le monde de la bière française représente près de 135.000 emplois en France. Les professionnels sont d'autant plus inquiets que selon les récentes annonces du Président de la République, les bars et restaurants ne devraient pas rouvrir avant le 20 janvier 2021. En attendant, les acteurs du secteur, comme d'autres, sont éligibles aux différentes aides de l'Etat (fonds de solidarité, exonération et report de cotisations sociales, prêts garantis par l'Etat, prise en charge des loyers, prêts directs de l'Etat).

Les volumes de vente de bières en France Les Français sont petits joueurs lorsqu'il s'agit de consommer de la bière. Selon les données des Brasseurs de France, avec 33 litres par an par habitant, l'Hexagone est en volume le pays de l'Union européenne où l'on consomme le moins de houblons selon les données des Brasseurs de France, loin derrière des pays comme l'Allemagne ou le leader du classement, la République Tchèque. Cela n'empêche pas le pays du vin d'être en pointe lorsqu'il s'agit de produire des bonnes mousses. La France est ainsi le 1er pays européen en nombre de brasseries et le 8ème producteur de bière d'Europe. Les brasseries françaises représentent plus de 10.000 références de bières différentes et le marché global de la vente de bière augmente légèrement en France (+0,6 % en 2019). L'explosion du secteur des micro-brasseries et des brasseries artisanales devrait continuer d'inciter les buveurs à en consommer davantage... toujours avec modération.

A lire aussi: