Le marché des bunkers de luxe en pleine expansion

La guerre en Ukraine et la pandémie dynamisent le marché des bunkers de luxe. crédit photo : Capture d’écran Instagram @artemis.protection

Entre la guerre en Ukraine, la pandémie et le réchauffement climatique, les fortunes mondiales investissent de plus en plus dans des bunkers de luxe. Ces abris anti-atomiques isolés devraient leur permettre de survivre plusieurs années en cas de catastrophe mondiale.

Des résidences de luxe sous la forme de bunker

C’est la ruée… vers les bunkers. Depuis le début de la guerre en Ukraine , les vendeurs d’abris anti-atomiques voient leurs ventes exploser, et plus particulièrement ceux spécialisés dans le haut de gamme. La compagnie américaine Defcon Underground Bunkers a ainsi vu ses commandes bondir de 500% trois semaines après le début du conflit. Rising S Bunkers, au Texas, parle de hausse des commandes de 1.000%. L’entreprise s’est spécialisée dans les résidences souterraines vendues exclusivement à des clients fortunés.

Le prix de ces bunkers va de 40.000 à 100 millions de dollars et l’on comprend pourquoi lorsqu’on voit les photos. L’un de ses modèles star, “l’Aristocrate”, peut abriter jusqu’à 50 personnes. À l’intérieur, salles de jeux, sauna, salle de sport, salle de cinéma, piscine et même… une salle d’armes. La cuisine est faite sur mesure. Un garage peut contenir plusieurs véhicules. Le complexe fonctionne avec ou sans les réseaux existants (réseaux électriques et d’eau potable). Il est livré avec un refuge en surface pour sécuriser l’entrée et dispose d’une paroi pare-balles et de portes lourdes anti-explosif. Le confort d’un palace dans un abri anti atomique. Prix de vente? 8,35 millions de dollars .

Bunkers de luxe: 5 millions de dollars l’entrée

La société Rising S Bunkers avait déjà vu ses ventes progresser fortement au pic de la pandémie en 2020. Pionnière du secteur, l’entreprise Vivos s’est, elle aussi, spécialisée dans la construction de bunkers de luxe partout dans le monde. Si beaucoup d’entre eux se situent aux États-Unis , on en trouve également en Europe. Europa One, situé à Rothenstein, en Allemagne est par exemple un ancien bunker soviétique revu par l’entreprise. Il peut protéger jusqu’à 500 personnes pendant un an. Le bunker s’étend sur près de 25.000 mètres carrés et est entièrement sécurisé. À l’intérieur, bars, cinéma, piscine et même une banque d’ADN pour repeupler le monde si besoin. Les travaux ont débuté en 2016. À l’époque, 50.000 familles dans le monde avaient déjà fait une demande de réservation pour obtenir une place dans le bunker en cas de catastrophe mondiale. Le tarif de base pour être accepté est de 35.000 dollars pour un adulte et 25.000 dollars pour un enfant. Des logements 5 étoiles sont également mis à la disposition des plus fortunés. Ces espaces individuels de 425 mètres carrés étaient alors vendus entre 3 millions et 5 millions de dollars .

Des bunkers en kit

En matière de bunker, la France fait partie des pays les plus sous-équipés. Selon Artémis Protection, fabricant d’abris anti-atomiques, le territoire français compte seulement 1.000 bunkers, dont 400 privés et 600 militaires. Les plus inquiets peuvent se tourner vers la société japonaise WNIShelter. Elle propose des abris anti-bombes en kit, à monter soi-même. Ces cages métalliques seraient capables, selon l’entreprise, de résister aux catastrophes naturelles, aux radiations, mais également aux frappes de missiles.

Ces riches entrepreneurs qui préparent la fin du monde Cap vers la Nouvelle-Zélande. Depuis quelques années, les habitants voient fleurir sur l’île des bunkers pour milliardaires angoissés. Beaucoup d’entre eux sont issus de la Silicon Valley. Peter Thiel, le fondateur de PayPal, est l’un des premiers à s’être construit un refuge anti-fin du monde sur l’île des kiwis. Si l’idée d’une catastrophe climatique est dans tous les esprits, ces grands patrons anticipent davantage un événement de type guerre civile, comme le confiait le milliardaire Reid Hoffman, fondateur de LinkedIn, dans une interview au New Yorker : “Le pays va-t-il se retourner contre les riches? Contre l’innovation technologique? Est-ce que ça va se transformer en désordre civil? En tout cas, plus de 50% des milliardaires de la Silicon Valley ont pris, d’une manière ou d’une autre, une assurance contre l’apocalypse.” C’est le cas de Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, qui s’est fait construire à Hawaï, sur l’île de Kauai, une résidence autosuffisante pour 100 millions de dollars.

A lire aussi:

Cyril Hanouna: une propriété éclair à Los Angeles et 400.000 dollars de plus-value