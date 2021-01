Le Ford Transit Custom Nugget, allié de vos futures escapades

La déclinaison en van aménagé, avec lits et kitchenette est une invitation au voyage. crédit photo : jon lyall/Shutterstock / jon lyall

Avec l'épidémie de Covid-19 et les déplacements ultra-limités, les grands voyages vont devoir attendre encore un peu. Toutefois, une fois les contraintes sanitaires passées, le Ford Transit Custom Nugget pourrait devenir votre compagnon idéal pour partir sur les routes. Ce van aménagé offre un confort exceptionnel pour des week-ends découverte ou de longs road trips sans attache : la liberté assurée !

Un utilitaire ultra confortable

Ford a transformé son utilitaire Transit Custom pour en faire un petit nid douillet. Avec un espace de chargement aménagé pour la vie sur la route, le Nugget propose un format plus compact que la version utilitaire et un moteur moins gourmand. Le spécialiste des fourgons amménagés Westfalia a fait de ce véhicule un petit cocon, idéal pour les voyages en solitaire ou les road trip en famille. Quatre personnes peuvent dormir et manger confortablement à bord: un petit appartement roulant à partir de 51.900 euros est disponible en commande auprès des concessionnaires de la marque depuis 2019.

Visite intérieure

Le Ford Transit Custom Nugget dispose d'un coin cuisine impressionnant, avec deux feux au gaz, un évier alimenté par un réservoir de 42 litres et un frigo de 40 litres. Pour les couchages, le toit ouvrant cache un lit de 200x134 cm. Celui-ci se déploie facilement à la main et on accède par une petite échelle.

Un second couchage se trouve dans la banquette convertible et peut également accueillir deux adultes. Les sièges avant sont pivotants, pour regarder la route lors de la conduite et pour s'attabler autour de la table avec rallonge: le van se transforme rapidement en salon. Le véhicule dispose d'un chauffage et de nombreuses prises électriques. En revanche, cette version n'offre pas de coin douche/toilettes.

Confort de conduite

Le Ford Transit Custom Nugget mesure moins de 5 mètres et est commercialisé en deux motorisations turbo-diesel (130 ou 185ch), avec boîte de vitesse manuelle ou automatique. Trois packs d'equipement complémentaires sont proposés (entre 215 et 1 200 euros) ainsi que dix couleurs de carrosserie différentes. De nombreux outils d'aide à la conduite sont embarqués, avec un système de surveillance d'angles morts, un limitateur de vitesse et une aide au maintien de la trajectoire, pour une conduite plus sûre et plus agréable.

La version Nugget Plus

Avec son châssis à empattement long (40 centimètres de plus), le Transit Custom Nugget Plus ajoute des équipements de taille pour le confort de la vie à bord: des toilettes, un lavabo escamotable et un espace de rangement supplémentaire. De grandes fenêtres arrières et latérales permettent de profiter du paysage. Le véhicule embarque également un hotspot Wi-Fi pour connecter jusqu'à dix appareils. Il sera disponible au premier trimestre 2021, mais son prix est encore inconnu.

Voyage voyage

Le Ford Nugget n'est pas un camping-car. Toutefois, il répond bel et bien à la volonté d'un tourisme plus «slow» , plus autonome, au plus près des locaux... Synonyme d'aventures et de liberté, le nombre d'immatriculations de vans aménagés en 2018-2019 a bondi de 15%. L'année passée, plus de 6 millions de post Instagram endossaient le hastag #VanLife. Il y a fort à parier que cette tendance se poursuivra dès la fin des restrictions sanitaires liées à la Covid-19.