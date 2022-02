Le Birkin d’Hermès, un investissement plus rentable que l’or

Le sac Birkin d’Hermès s’arrache à prix d’or. crédit photo : Capture d’écran Instagram @hermesbirkin

Imaginé pour Jane Birkin dans les années 1980, le sac Birkin d’Hermès fascine la planète mode. Rien ne semble pouvoir arrêter la frénésie suscitée par ce modèle emblématique synonyme de luxe, d’élégance et d’exclusivité. Il s’arrache à prix d’or, et les maisons d’enchères enregistrent régulièrement des records de ventes.

Le Birkin d’Hermès, un investissement qui rapporte

Modèle emblématique de la maison Hermès, le Birkin connaît un succès inégalé depuis sa création. En 35 ans, sa valeur a bondi de 500%, au point qu’il représente aujourd’hui bien plus qu’un simple accessoire de mode. Ses prix grimpent en moyenne de 14% par an, ce qui faisait dire en 2016 au très sérieux magazine Time qu’il constituait un «meilleur investissement que l’or ou la Bourse».

Le prix du Birkin varie considérablement en fonction du type de cuir (crocodile, lézard, vachette, autruche, chèvre…), du format (25, 30, 35 cm), des métaux dans lesquels sont fabriqués les boucles, le cadenas et la clé (palladium, or), de la présence ou non de diamants, et de sa rareté. Si en boutique le sac classique en cuir coûte aux alentours de 8.000 euros, les prix s’envolent sur les sites de revente ou les maisons d’enchères, certains modèles atteignant des sommes à six chiffres.

202.000 euros pour un Birkin en crocodile fuchsia

En juin 2015, un modèle Diamond Birkin 35 en crocodile porosus fuchsia brillant devient le sac Hermès le plus cher du monde en étant adjugé pour 202.000 euros lors d’une vente aux enchères organisée par la maison Christie’s à Hong-Kong.

184.000 euros pour un modèle dessiné par Jean-Paul Gaultier

Trois ans plus tard, toujours à Hong Kong, un Birkin «So Black» en crocodile niloticus (crocodile du Nil) mat atteint la somme de 184.000 euros, soit trois fois son estimation basse. Il s’agit de l’un des derniers modèles imaginés par Jean-Paul Gaultier, directeur artistique de la maison Hermès de 2003 à 2010. Sa particularité? Le fermoir a fait l’objet d’un procédé de métallisation spécifique qui lui a donné une teinte noire. Une touche rock particulièrement appréciée des collectionneuses. Ce modèle est d’autant plus rare - et donc convoité - que le maroquinier en a stoppé la production car il craignait que le matériau ne s’écaille.

244.700 euros pour un Birkin en crocodile incrusté de diamants

Le crocodile a décidément la cote! Le 26 septembre 2020, la maison de vente aux enchères Kruse GWS Auctions a établi un nouveau record lors d’une vente organisée en ligne depuis Los Angeles. Un modèle en crocodile noir et or blanc incrusté de diamants a atteint la somme de 287.500 dollars (244.700 euros). La crise sanitaire n’a pas affecté les prix, bien au contraire: entre avril et septembre 2020, la maison d’enchères a vendu pour 2 millions de dollars de sacs à main des marques de luxe les plus prisées au monde (Hermès, mais aussi Chanel, Gucci, Louis Vuitton ou Dolce & Gabbana).

Vestiaire Collective: 112.000 euros pour un Birkin «Faubourg»

Le marché des Birkin est porté par la seconde main. En novembre 2021, un modèle «Faubourg» proposé sur la plateforme Vestiaire Collective s’est vendu 112.000 euros. Créé pour les clients VIP d’Hermès en 2019 en hommage à la boutique de la rue du Faubourg Saint-Honoré, ce sac est l’un des plus rares au monde: il n’en existe que cinquante exemplaires. Il est composé de cinq cuirs différents et arbore des coutures réalisées à la main, caractéristiques du savoir-faire de la maison.

Himalaya Niloticus Crocodile Diamond Birkin, le sac de tous les records

Le champion incontesté des sacs Birkin est le modèle Himalaya. Il est fabriqué à partir de peau de crocodile du Nil (crocodilus niloticus) teinte à la main selon un procédé très long, dans des coloris blanc et gris évoquant les montagnes de l’Himalaya. Sa déclinaison la plus recherchée comporte un fermoir en or blanc 18 carats serti de plus de 200 diamants (soit un total de 10 carats). La maison Hermès n’en produirait que deux par an.

En 2016, l’un de ces sacs très convoités a été adjugé pour 270.000 euros chez Christie’s, alors qu’il avait été estimé entre 173.000 et 232.000 euros. En juin 2017, un modèle de 2014 a atteint la somme de 287.000 euros lors d’une vente organisée par la maison d’enchères à Hong Kong. L’année suivante, toujours à Hong Kong, un acheteur a déboursé 318.000 euros pour s’offrir un Birkin Himalaya datant de 2010. Le modèle qui détient le record actuel est un Birkin 25 en crocodile niloticus de 2016, qui a trouvé preneur pour 3 millions de dollars HKD (330.000 euros) lors d’une vente aux enchères de novembre 2020.

