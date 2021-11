La Villa Noailles: ce haut lieu de l’art moderne ne fait pas son âge

La Villa Noailles, un lieu hautement artistique à découvrir à Hyères crédit photo : Daniel Wilk

On la croirait sortie de terre depuis peu tant ses lignes architecturales sont modernes et épurées. Pourtant, c’est en 1925 que l’architecte Robert Mallet-Stevens a achevé cette villa perchée sur les hauteurs de Hyères à la demande du vicomte et de la vicomtesse de Noailles. Ce couple de collectionneurs et de mécènes a financé des œuvres de Dali, de Buñuel ou encore de Cocteau. Le lieu reste fidèle à leur passion pour l’art moderne, accueillant des expositions tout au long de l’année. Elle offre en outre une vue panoramique sur la mer et des jardins d’exception.

Un couple excentrique et visionnaire

À l’âge de deux ans, Marie-Laure Biffchoffsheim (1902-1970) se retrouve orpheline et héritière d‘importants capitaux de la banque familiale ainsi que de la remarquable collection de tableaux de ses grands-parents. Elle passe sa jeunesse auprès d’une grand-mère originale qui côtoyait Proust et Jean Cocteau. À la sortie de la Première Guerre mondiale, elle fréquente les salons mondains et y rencontre Charles de Noailles (1892-1981). Ce dernier, issu d’une longue lignée de personnages importants, s’intéresse aux arts décoratifs modernes, à l’architecture et aux jardins. C’est grâce à ces passions partagées que le couple se forme.

Ils se marient à Grasse en 1923 et commandent à Robert Mallet-Stevens, un jeune architecte, «une petite maison intéressante à habiter». Cette villa construite sur les hauteurs de Hyères figure parmi les toutes premières constructions modernes édifiées en France.

Petite maison deviendra grande

Le couple habite à partir de 1925 dans cette villa construite sur des principes révolutionnaires pour l’époque: lignes épurées, décoration minimaliste et design avant-gardiste. Jusqu’en 1933, les agrandissements vont se succéder et la petite maison va devenir un véritable paquebot immobile de 1.800 mètres carrés entouré de vastes jardins.

On y compte quinze chambres de maître, toutes équipées de salles de bains, une piscine, un squash et un salon de coiffure. Un professeur de gymnastique réside sur place. Des gadgets résolument modernes en font pour l’époque un lieu de science-fiction: les horloges sont toutes reliées à un système central et les baies vitrées s’escamotent dans les murs.

Une villa d’artistes

Le couple veut célébrer un nouvel art de vivre où le corps et la nature sont rois. Pour la décoration, ils font appel aux plus grands artistes: Louis Barillet pour les vitraux, Gabriel Guévrékian pour le jardin cubiste, Piet Mondrian, Constantin Brancusi ou Alberto Giacometti pour les œuvres d’art. Les tissus sont signés Sonia Delaunay et le mobilier Charlotte Perriand ou Jean Prouvé. Mais l’amour du couple pour l’art ne s’arrête pas là.

Charles et Marie-Laure de Noailles organisent de grandes soirées leur permettant de faire éclore de nouveaux talents. Ainsi, ils commandent un concerto à Francis Poulenc, encouragent les nouvelles pièces de Berthold Brecht et accueillent à la villa le pianiste Arthur Rubinstein, le violoncelliste Maurice Gendron ou le peintre Dali. La villa devient donc un haut lieu de la vie artistique où se donnent des fêtes folles et des spectacles avant-gardiste.

La villa aujourd’hui

Classée monument historique, la Villa Noailles est particulièrement remarquable pour son architecture labellisée «Patrimoine du XXe siècle» et ses jardins reconnus «Jardins remarquables». Elle accueille des expositions, des événements et propose des ateliers pour les enfants dans le domaine du design, de la mode, de la photographie et de l’architecture. Des résidences de création pour les artistes ont lieu toute l’année faisant rayonner le lieu au niveau national et international. Située au-dessus du centre historique, offrant un point de vue sur la presqu’île de Giens et les îles d‘Hyères, la Villa Noailles est entourée de jardins extraordinaires.

Elle vous invite à une visite inoubliable. La Villa Noailles est co-organisatrice de deux festivals internationaux: le «Festival International de Mode, Photographie et Accessoires de mode» depuis 1985 et «Design Parade», le festival international de design et d‘architecture intérieur qui se déroule à Hyères et à Toulon.

244 «Maisons des Illustres» à visiter en France Depuis juillet 2010, la Villa Noailles présente une exposition permanente sur l’histoire du lieu et sur l’extraordinaire mécénat qu’ont mené Charles et Marie-Laure. Cette exposition a valu à la villa une reconnaissance nationale à travers le label «Maison des Illustres» décerné par le ministère de la Culture et de la Communication. Ce label signale des lieux dont la vocation est de conserver et transmettre la mémoire de femmes et d‘hommes qui se sont illustrés dans l’histoire politique, sociale et culturelle de la France. En 2021, 244 maisons sont labellisées, on les trouve répertoriées dans le «Guide des Maisons des Illustres» aux Éditions du Patrimoine.

A lire aussi:

Découvrez la maison la plus chère au monde

L’ancienne maison de Catherine Deneuve transformée en hôtel de luxe