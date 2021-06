La 6G déjà en préparation

5G: y a-t-il vraiment un risque pour la santé?

Le développement de la 5G se poursuit en France. En février 2021, la couverture 5G de l'opérateur Orange était estimée à 76% du territoire quand SFR couvrait seulement 29% du pays, Bouygues 16% et Free 8%. Toutefois, la méfiance des Français demeure envers cette nouvelle technologie, notamment sur ses conséquences sur la santé. Le 20 avril 2021, l'Anses (Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l'Alimentation, de l'Environnement et du Travail) rendait son avis sur la question: "Avec le déploiement de la 5G, de nouvelles bandes de fréquence sont ou seront prochainement exploitées. Dans la continuité de ses travaux d'expertise sur radiofréquences et santé, et sur la base des données scientifiques disponibles à ce jour, l'Anses estime peu probable que le déploiement de la 5G (...) présente de nouveaux risques pour la santé. (...) Les données ne sont, à l'heure actuelle, pas suffisantes pour conclure à l'existence ou non d'effets sanitaires." L'agence indique néanmoins qu'il reste important de "poursuivre les recherches et de suivre en particulier l'évolution de l'exposition des populations à mesure de l'évolution du parc d'antennes et de l'augmentation de l'utilisation des réseaux". Cette conclusion s'ajoute aux nombreuses études sur la question et qui déclarent, dans la grande majorité, ne pas identifier de risques sanitaires liés au déploiement de la 5G à ce jour.