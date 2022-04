L’incroyable succès du rosé français dans le monde

Le rosé de Provence connaît un franc succès, notamment aux États-Unis. crédit photo : Getty Images

La France est le premier pays producteur de vin rosé au monde, et le premier pays exportateur en valeur. Porté par des célébrités comme Brad Pitt, le rosé de Provence connaît un franc succès, notamment aux États-Unis. Ce marché prometteur séduit les investisseurs.

La consommation mondiale de vin rosé en plein essor

Le rosé a enregistré une forte progression de ses ventes au cours des quinze dernières années. En 2018, le marché mondial du rosé a atteint 2,1 milliards d’euros, en hausse de 10% sur un an. La consommation est passée de 19,6 millions d’hectolitres en 2002 à 23,6 millions d’hectolitres en 2019.

La France est le premier pays consommateur avec 8,7 millions d’hectolitres, soit 35% de la consommation mondiale. Elle est suivie par les Américains (15%) et les Allemands (7%). Notre consommation a progressé de 53% en 15 ans, chaque Français buvant en moyenne 16 litres de rosé par an. 32% des vins tranquilles (non pétillants) consommés en France sont des rosés, contre 10,4% dans le monde. Cette proportion atteint 19% en Belgique, 12% en Allemagne et 11% au Royaume-Uni.

Premier consommateur, la France est aussi le premier producteur de rosé au monde, devant l’Espagne et l’Italie. Selon le rapport 2020 de l’Observatoire mondial du rosé, l’Hexagone produit 7,5 millions d’hectolitres, soit plus du quart de la production mondiale, qui atteint 26,4 millions d’hectolitres. Côté export, l’Espagne occupe la première place en termes de volumes (40% des volumes mondiaux), devant la France (16% des volumes). En valeur, la France repasse en tête avec 32% du chiffre d’affaires du marché des vins rosés. L’Hexagone se positionne donc sur un segment haut de gamme.

Le rosé de Provence, une star internationale

L’Occitanie, le Val de Loire et la Vallée du Rhône produisent du rosé, mais c’est le rosé de Provence qui s’exporte le mieux: 43% de la production est destinée à l’international. Entre 2010 et 2020, les ventes à l’étranger de ce vin sec et aromatique, caractérisé par sa robe rose pâle, ont progressé de 516% en volume. Elles ont atteint 286 millions d’euros en 2020, soit une augmentation en valeur de 963% au cours de la décennie. Cette croissance est portée par la demande américaine (43% des exportations en volume, et plus de la moitié en valeur), où le chiffre d’affaires a été multiplié par 40 en 10 ans. Chic et tendance, le rosé de Provence se vend jusqu’à 80 euros la bouteille.

La Provence produit du rosé à 90%. Le vignoble de Provence occupe la première place en termes de production de vins rosés AOC. Les appellations côtes de Provence, coteaux d’Aix-en-Provence et coteaux varois en Provence représentent à elles seules 38% des rosés AOC produits en France.

L’insolent succès du rosé suscite l’appétit des investisseurs

En 2019, LVMH fait une première incursion dans le secteur viticole en rachetant le château du Galoupet, un cru classé côtes de Provence depuis 1955. Quelques mois plus tard, Moët Hennessy, la branche du groupe dédiée aux alcools, devient actionnaire majoritaire du château d’Esclans. Ce domaine, créé en 2006 par Sacha Lichine, s’est spécialisé dans les vins de luxe . Il produit environ 10 millions de bouteilles par an, exportées principalement aux États-Unis et au Royaume-Uni. “Sacha Lichine a bouleversé le monde du vin en produisant des vins rosés très haut de gamme, et a réussi à ériger ce vin au rang de produit de luxe, reconnu dans le monde entier”, a déclaré Moët Hennessy.

Héritier d’une dynastie de viticulteurs d’origine russe installés à Bordeaux, Sacha Lichine a revendu le domaine familial pour s’installer en Provence et investir dans le rosé. Le domaine d’appellation côtes de Provence, situé à La Motte dans le Var, est géré en collaboration avec l’œnologue Patrick Léon, ancien directeur du château Mouton Rothschild.

En 2016, la cuvée Whispering Angel est le premier vin rosé à se classer en tête des ventes de vin français aux États-Unis (hors champagnes et mousseux). Commercialisée aux alentours de 22 dollars la bouteille, elle est, avec le vin produit par Brad Pitt au château de Miraval , à l’origine du boom du rosé aux États-Unis. En 2015, la cuvée “Garrus”, vendue 80 euros la bouteille, a été désignée vin rosé le plus cher du monde. Vendu aujourd’hui 110 euros, Garrus ne détient plus ce titre. La cuvée est notamment devancée par le Muse de Miraval, produit par Brad Pitt et la famille Perrin, et proposé en magnum au prix de 250 euros.

4 stars qui possèdent un domaine viticole en Provence - John Malkovich possède la propriété des Quelles de la Coste depuis 1993. Il a commencé à y planter des vignes en 2008. Son vignoble de 10 hectares produit cinq vins: deux mono-cépages, deux vins d’assemblage élevés en fûts de chêne et un rosé. 2021 a été le premier millésime bio. - Propriétaire du mas des Infermières à Oppède depuis 1992, Ridley Scott réalise d’importants travaux en 2017 pour tripler la taille du vignoble, construire un cuvier et un chai. Objectif: atteindre les 200.000 bouteilles. - George Lucas , déjà propriétaire d’un vignoble en Californie et en Italie, achète Château Margüi à Chateauvert en 2017. Sur 18,5 hectares, il produit deux cuvées en bio, dans les trois couleurs. - En 2012, Brad Pitt et Angelina Jolie achètent le domaine de Miraval. Les 70 hectares de vignoble sont cultivés en bio avec les Perrin, une célèbre famille de viticulteurs du Rhône.

A lire aussi:

Le château de Miraval, propriété de Brad Pitt dans le Var

Dégustez des vins de stars

Louis Vuitton, Chanel, Dior… quand le luxe s’invite à table