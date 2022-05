Keylor Navas, Mila Kunis, Ryan Reynolds… ces stars qui s’engagent pour l’Ukraine

Certaines célébrités s’engagent concrètement pour les réfugiés ukrainiens. crédit photo : Capture d’écran Instagram @vancityreynolds

De la levée de fonds pour aider les réfugiés au prêt de biens immobiliers, certaines célébrités s’engagent concrètement pour soutenir le peuple ukrainien. Le président du pays, Volodymyr Zelensky a, de son côté, lancé une plateforme permettant de recueillir des fonds pour reconstruire le pays une fois le conflit éteint.

Keylor Navas prête sa maison aux réfugiés

Les stars sont engagées contre la guerre. Au-delà des messages de soutien au peuple ukrainien et de la condamnation de la guerre menée par Vladimir Poutine, certaines célébrités s’activent et mettent à disposition de l’Ukraine leur énergie, leur temps, leur réseau ou encore... leur logement.

C’est le cas de Keylor Navas, le gardien de but du Paris Saint-Germain qui vient d’aménager l’une de ses résidences pour pouvoir accueillir 30 réfugiés ukrainiens. Ces derniers ont été transportés par une association évangéliste. Une décision que le joueur souhaite médiatiser le moins possible. Sa femme, Andrea Salas, est également très active sur les réseaux sociaux appelant, dans plusieurs langues, ses abonnés à faire des dons à des associations caritatives.

Quand les stars organisent des levées de fonds

En matière de dons, le couple Ashton Kutcher et Mila Kunis compte parmi les plus actifs de la planète Hollywood. L’actrice, née en Ukraine, a très rapidement condamné la guerre. En procédant à un appel aux dons géant, elle a permis de réunir en seulement 1 mois près de 34 millions de dollars .

Une somme bienvenue pour Volodymyr Zelensky qui a exprimé, sur les réseaux sociaux, ses remerciements: “Ashton Kutcher et Mila Kunis ont été parmi les premiers à répondre à notre douleur […]. Ils ont déjà réuni près de 35 millions de dollars , qu’ils ont envoyés à Flexport et Airbnb pour aider les réfugiés […]. Je suis impressionné par leur détermination.”

Le couple Ryan Reynolds et Blake Lively se distingue également. Ils ont permis de collecter près d’ un million de dollars de dons pour l’association USA for United Nations High Commissioner for Refugees. Cette dernière fournit une aide vitale et travaille avec les pays voisins pour assurer la protection de ces familles ukrainiennes.

Une plateforme de don pour reconstruire le pays

Si la guerre fait toujours rage, le président Volodymyr Zelensky pense déjà à la reconstruction du pays. Les besoins s’annoncent considérables. Pour réunir les moyens nécessaires, le dirigeant ukrainien vient de lancer le 5 mai 2002 une plateforme destinée à recueillir des dons pour déminer le territoire et fournir une aide médicale aux habitants. “En un clic, vous pouvez donner des fonds pour aider nos défenseurs, sauver nos civils et reconstruire l’Ukraine”, déclare le président ukrainien depuis son compte Twitter avant d’ajouter que tous “les fonds seront transférés à la Banque nationale d’Ukraine et attribués aux ministères concernés”. Les détails des redistributions seront publiés toutes les 24 heures.

Solidarité planétaire pour l’Ukraine: plus de 10 milliards d’euros de dons récoltés en quelques semaines Une campagne exceptionnelle. Lancée le 25 mars 2022, la collecte Agir pour l’Ukraine a déjà permis de recueillir 10,1 milliards d’euros de promesses de dons pour soutenir les réfugiés ukrainiens. Une collecte organisée par l’Union européenne, le Premier ministre canadien Justin Trudeau et l’organisation internationale Global Citizen. Dans le détail, 4,1 milliards d’euros de dons ont été promis par des gouvernements, des entreprises et des particuliers. La distribution se fera par l’intermédiaire des autorités ukrainiennes ou des Nations unies. Les 5 milliards d’euros restants sont des prêts et des subventions accordés par les institutions financières de l’Union européenne. On y trouve ainsi un programme de 4 milliards d’euros destiné à fournir un logement, une éducation et des soins aux Ukrainiens réfugiés dans les pays de l’Union ainsi qu’un programme d’ un milliard d’euros lancé avec la BERD (Banque européenne pour la reconstruction et le développement) pour les populations déplacées à l’intérieur de l’Ukraine.

