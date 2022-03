Jumeaux : ces clichés qui perdurent

La relation entre jumeaux inspire la fascination et parfois le fantasme, toujours ponctuée par l'étonnement. Ils sont le portrait craché l'un de l'autre, ils sont unis par un mystérieux lien, ils communiquent par la pensée ou via leur propre langage… Les idées reçues sur la gémellité sont nombreuses. On vous dit tout sur ces clichés qui perdurent sur les jumeaux et leur fondement dans notre billet.

Une paire complètement identique

La croyance populaire veut que les vrais jumeaux soient une copie conforme l'un de l'autre. Il est vrai que c'est souvent difficile de les différencier à l'œil nu, mais lorsqu'on regarde de plus près, il y a des divergences. La première différence entre les jumeaux repose sur leurs empreintes digitales, même les vrais jumeaux qui sont génétiquement identiques auront des empreintes différentes. Pour les autres différences, elles peuvent concerner les cheveux, la couleur des yeux, la latéralité manuelle (droitier ou gaucher), etc. Cela est notamment dû à cause des mutations génétiques survenant après la division de l'œuf, mais également l'environnement auquel ils ont été confrontés (avant et après) : niveau de stress de la mère, pollution, régime alimentaire adopté…

Le deuxième jumeau né est l'aîné

Que ce soit pour les faux jumeaux ou les vrais jumeaux, il est impossible de savoir qui est le plus âgé des deux. Mais il y a une croyance qui perdure depuis des dizaines d'années : le second né est l'aîné. Ce cliché est sans doute né à une époque où les connaissances médicales étaient limitées. Les gens d'avant pensaient alors que le bébé placé le plus au fond de l'utérus était celui qui s'est installé en premier et par conséquent l'aîné, mais cela est utopique – même les prouesses scientifiques d'aujourd'hui ne parviennent pas à déterminer qui est l'aîné. En France, on considère que chez les jumeaux, c'est le premier enfant né qui est l'aîné et cela même s'il s'agit d'une naissance gémellaire par césarienne. La législation française applique notamment le droit hérité des textes romains : le premier né est l'aîné.

Des vêtements différents pour une personnalité propre à chacun

Il ne faut pas habiller les jumeaux de la même manière pour qu'ils aient chacun leur propre personnalité. Il s'agit là également d'un cliché, mais il y a aussi une part de vrai dedans. En effet, les jumeaux, contrairement aux autres enfants, ont un développement différent qui leur est propre. Jusqu'à leurs 2 ans, ils sont dans une phase de fusion gémellaire et il est alors possible de les habiller de la même manière – d'ailleurs c'est plus pratique, sans que cela entrave leur bon développement. Ce sera entre 2 et 6 ans qu'ils entrent dans une étape de complémentarité, le premier pas vers l'autonomie. Vers 6 ans, ils construisent une véritable identité individuelle et une séparation forcée et précoce peut occasionner des effets néfastes sur le développement de leurs capacités.

Un lien télépathique fort

Il y a un lien fort qui existe entre jumeaux, mais celui-ci n'a rien de télépathique contrairement aux idées reçues. Cela a été prouvé par de nombreuses expériences menées aux États-Unis dans les années 60. La CIA (Central Intelligence Agency), l'agence de renseignement américaine, a mené une série d'expérimentations sur la transmission de pensées entre jumeaux. Elle a ainsi envoyé un jumeau en Europe de l'Est pour transmettre des informations à son jumeau resté aux États-Unis. Mais ça n'a pas marché – il n'y a que dans les films de science-fiction que l'on peut voir cela.

Le lien qui les unit est plutôt empathique, mais pas au point de ressentir la douleur de l'autre si celui-ci venait à avoir mal ; c'est également un cliché qui perdure. La seule éventualité, c'est que tous les deux tombent malades simultanément. En effet, il est possible que l'un développe une maladie répondant à des caractéristiques génétiques que l'autre peut également la développer au même moment. Le lien empathique reflète plutôt une connaissance intuitive de l'autre, mais là encore lorsqu'ils sont présents l'un à côté de l'autre et non à distance. En sa présence, un jumeau peut interpréter les indicateurs montrant que son autre moitié ne va pas bien.

L'utilisation de leur propre langage

Il s'agit là aussi bien d'un cliché que de la réalité. Dans les années 50, deux scientifiques russes du nom de Luria et Yudovic sont les premiers à démontrer que les jumeaux étaient en mesure de créer leur propre langage. En France, on parle plutôt de cryptophasie, qui signifie d'ailleurs langage (phasia) secret (crypto), et c'est le psychologue René Zacco qui a mis en avant ce phénomène : un langage développé et utilisé par les jumeaux ayant gardé un lien fusionnel après l'âge de 2 ans. Ce n'est pas une langue extraterrestre ou un truc du genre, mais plutôt une version déformée de leur langue natale. Comme l'énonce le psychologue : « Ils vont par exemple prendre tous deux les premières syllabes de leur prénom pour les assembler et ainsi personnifier leur lien gémellaire ».

Plus de chance pour des jumeaux d'avoir des petits-enfants jumeaux

Il s'agit là d'un mythe populaire très répandu et encore aujourd'hui, mais ce n'est pas le cas. Non, la gémellité n'est malheureusement pas héréditaire. Il n'y a pas plus de chances d'avoir des jumeaux en sautant une génération. La double ovulation est obtenue par l'expression d'un gène spécifique – dans le cas où il ne s'exprime pas, c'est un ovocyte qui est produit. D'ailleurs sa transmission se fait autant par la femme que l'homme. Toutefois, les femmes jumelles issues de deux œufs distincts, c'est-à-dire produits par la rencontre de deux spermatozoïdes avec deux ovules, ont plus de chance d'avoir des jumeaux que les autres femmes – cela a été prouvé scientifiquement.

A lire aussi :

Je veux une chambre feng shui

L'art de ne rien faire: Comment adopter le niksen?

3 jeunes inspirants qui changent le monde