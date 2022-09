JO 2024: les événements autour des JO à ne pas rater en 2022

La Ville de Paris multiplie les événements deux ans avant l’arrivée des JO dans la capitale crédit photo : Capture d’écran Instagram @paris2024

Handisports, maison du projet ou encore randonnées 100% olympiques… la Ville de Paris multiplie les événements deux ans avant l’arrivée des JO dans la capitale. L’occasion de redécouvrir la ville et ses alentours autrement.

La Maison du projet du Village des athlètes

Découvrez la Maison du projet du Village des athlètes. Situé tout près du chantier, à Saint-Ouen, au 19 boulevard Finot, l’établissement présente les installations futures des JO de Paris tout en proposant des activités culturelles et sportives comme du breakdance. L’association La Fabrique des Impossibles, présente sur les lieux, vous invite à participer à des ateliers ludiques où l’espace d’un instant, la ville se meut en parcours de jeu géant.

À la découverte des athlètes paralympiques

La grande fête du sport est également l’occasion de mettre à l’honneur les athlètes paralympiques. Pour se mettre dans l’ambiance des jeux, on peut se rendre le 8 octobre 2022 place de la Bastille. Le Comité d’organisation des JO 2024 a décidé d’y organiser une journée dédiée aux handisports. Le public valide ou non va ainsi pouvoir rencontrer les médaillés de demain et s’essayer, lui aussi, aux sports paralympiques.

Des randonnées en Île-de-France

Quelle meilleure manière pour préparer les JO que de se remettre au sport tout en découvrant la région francilienne. Le média Enlarge your Paris a eu cette idée en créant, avec la SNCF et la Fédération française de randonnée pédestre, une centaine de chemins de randonnée de 15 à 25 km. Tous ces sentiers sont labellisés «Olympiade culturelle» et peuvent se rallier depuis l’une des 390 gares du réseau francilien. Ouvertes du 26 juin 2022 au 22 septembre 2024, ces randonnées sont l’occasion de découvrir la région autrement. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site Enlarge your Paris .

Le nouveau visage de Paris

Mais la plus grande activité des Parisiens en attendant les JO va se passer sous leurs yeux. La ville fait peau neuve pour l’occasion et les chantiers se multiplient. Après la transformation du quartier de la Chapelle, c’est au tour des Champs-Élysées d’évoluer. Le projet Réenchanter les Champs-Élysées, vient de démarrer le 15 septembre dernier et devrait s’achever en 2024. Au programme, plus de verdure sur la belle avenue du monde. Des centaines d’arbres y seront plantés et plus d’espace sera fait pour les piétons. La place de la Concorde sera végétalisée. Au total, près de 26 millions d’euros seront investis par la ville pour faire entrer la nature dans Paris à deux ans des Jeux olympiques .

Parcours olympique: dans quelles communes françaises la flamme olympique va-t-elle passer? C’est l’un des secrets les mieux gardés du monde du sport: le parcours de la flamme olympique à l’occasion des JO de Paris en 2024. Si les villes qui accueilleront des épreuves sportives comme Saint-Ouen, Saint-Denis ou Paris sont sur la liste, d’autres territoires comme le Val-de-Marne ou encore le Loiret comptent bien voir la flamme olympique de plus près. D’autres départements comme celui de la Creuse ont d’ores et déjà annoncé qu’ils ne souhaitaient pas voir la flamme olympique s’aventurer sur leur territoire. C’est que le coût de l’organisation d’un tel événement est important, entre 150.000 et 180.000 euros. Une somme considérable pour certaines collectivités locales.

À lire aussi:

Idée week-end: visitez le château de Monte-Cristo à 1h de Paris

7 rooftops pour profiter du soleil à Paris