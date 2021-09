Jeux vidéo: les jeux les plus attendus du moment

La fin d'année 2021 et le début 2022 s'annoncent riches en sorties de titres tous plus impressionnants les uns que les autres crédit photo : Shutterstock

Des simulations de football aux FPS (First Personnal Shooter) incontournables du jeu vidéo, le secteur n'est pas près de marquer le pas en cette fin d'année 2021. Les nouvelles sorties sont nombreuses et les joueurs pourront profiter de bon nombre d'exclusivités, souvent attendues depuis plusieurs années.

Le nouveau cru des jeux de foot

Le dernier trimestre de l'année 2021 arrive à grands pas et il réserve de nombreuses surprises en termes de nouveautés vidéoludiques. Des chefs d'œuvres annoncés pour la plupart durant l'E3, le salon international du jeu vidéo à Los Angeles en juin 2021, et dont les sorties prévues sur PS5, Xbox Series X, Nintendo Switch, PC, PS4 et Xbox One arrivent tout prochainement.

Parmi les hits les plus attendus, on retrouve le duel footballistique annuel entre PES et FIFA. Pour le premier, dont la sortie est prévue pour le 30 septembre, la licence opère un tournant radical en abandonnant son nom pour devenir Efootball2022. Le jeu sera disponible gratuitement avec des options payantes. De son côté, FIFA22, en vente dès le 1er octobre 2021, compte miser encore plus sur le réalisme en s'appuyant sur l'HyperMotion, une nouvelle technologie de capture de mouvements. Voilà de quoi offrir un coup de jeune à une marque en perte de vitesse.

Les FPS du moment

Une autre guerre fera rage en cette fin d'année. Celle des FPS (First Personnal Shooter) de légende à commencer par Far Cry 6, disponible dès le 7 octobre. Repoussé à de nombreuses reprises en raison de la crise sanitaire, le dernier-né de la série invite le joueur à incarner un révolutionnaire dans un pays fictif au cœur des Caraïbes. Disponible sur toutes les consoles, il sera rapidement concurrencé, dès le 22 octobre, par Battlefield 2042. Fantassin surarmé. Guerre futuriste totale. Et surtout, un mode multijoueur des plus addictifs sont les ingrédients phares pour un nouveau cocktail explosif.

Enfin, pour conclure ce trimestre chargé en jeux de tir, le nouveau Call of Duty: Vanguard, prévu pour le 5 novembre, plongera de nouveau le joueur dans les affres de la Seconde Guerre Mondiale, sur le front est comme sur le front ouest. Activision, à l'origine du titre, promet un mode multijoueur encore plus enrichi.

Des exclusivités pour toutes les consoles

La fin de l'année 2021 marquera également le retour de grands noms du jeu vidéo à commencer par Halo Infinite, le jeu de tir à la première personne qui a fait les grandes heures de la Xbox. Prévu pour le 8 décembre en exclusivité sur Xbox Series X et S, ainsi que sur Xbox One et PC, le jeu marque le grand retour de Master Chief en 4K pour un rendu encore plus immersif. Nintendo n'est pas en reste coté exclusivité avec le retour des Pokémon le 22 janvier 2022. Légendes Pokémon: arceus, sortira uniquement sur Nintendo Switch et permettra aux apprentis dresseurs d'explorer un vaste univers à la recherche des petites montres. Sony aussi aura droit à sa grande exclusivité avec l'arrivée prochainement de God of War Ragnarök, prévu début 2022 sur PS4 et PS5. Ce jeu d'action/aventure mettra en scène Kratos en pleine mythologie nordique. Sony reste toutefois très discret sur les innovations à venir en matière de gameplay.

La Chine encadre le temps de jeu des mineurs

C'est inédit. Depuis le lundi 30 août 2021, le gouvernement chinois limite le temps de jeu des gamers de moins de 18 ans. Ils n'ont désormais droit qu'à 3 heures de jeux vidéo en ligne par semaine. Pour l'État chinois, l'objectif est de lutter contre l'addiction aux jeux vidéo des plus jeunes. Pour ce faire, le gouvernement s'appuie sur les informations fournies par les joueurs lorsqu'ils s'inscrivent à un jeu en ligne. Ces derniers doivent systématiquement fournir leur numéro de carte d'identité et leur nom, ce qui permet un blocage ciblé. Les moins de 18 ans peuvent ainsi jouer uniquement entre 20h et 21h les vendredis, samedis et dimanches. Pendant les vacances scolaires, une heure de jeu supplémentaire par jour leur est accordée. Cette mesure fait suite à plusieurs techniques de régulation mises en place par les entreprises du jeu vidéo ces derniers temps. Ainsi, sous la pression de l'Etat chinois, le groupe Tencent, imposait depuis quelques temps déjà des limitations de temps de jeu et la reconnaissance faciale pour empêcher les mineurs de jouer la nuit.

