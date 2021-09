IPhone 13: quelles innovations?

À quoi ressemble la treizième édition du smartphone de la marque à la pomme? crédit photo : CREDIT_NON_AFFICHE

Apple vient de sortir l’iPhone 13. S’il ressemble beaucoup à l’iPhone 12, ce nouveau modèle possède un tout nouveau processeur et un écran de meilleure qualité. Toutefois, les principales innovations de l’iPhone 13 concernent son appareil photo et ses outils vidéo. Explications.

Un iPhone plus solide

Il est arrivé. Depuis le 24 septembre 2021, les fans de la marque à la pomme peuvent se ruer dans les magasins pour s’offrir le nouvel iPhone 13. Proposé à la vente pour 909 euros avec 128 Go de mémoire (809 dans sa version mini) ce nouveau smartphone reprend les innovations de l’iPhone 12 tout en proposant quelques nouveautés. Des versions Pro et Pro Max existent également avec des prix allant de 1279 euros pour 256 Go à 1739 euros pour 1 To pour les iPhones 13 Pro et de 1379 euros pour 256 Go à 1839 euros pour 1 To pour les iPhones 13 Pro Max. Équipé d’un revêtement en verre, il s’avère très résistant en cas de chute et si l’appareil n’est toujours pas étanche, il pourra néanmoins tenir après être tombé à l’eau.

Nouvel écran et nouveau processeur

Parmi les innovations apportées à ce nouveau téléphone on peut citer le nouvel écran LTPO. Cette technologie permet d’économiser de la batterie lorsque le smartphone est en veille ou en lecture tout en exploitant au mieux l’écran 120hz de l’iPhone 13 dont la fluidité d’affichage des images lui permet de rivaliser avec les smartphones de chez Samsung. Car avec son écran de 6,1 pouces en version Pro, l’iPhone 13 devrait plaire au plus grand nombre. Son nouveau processeur A15 permet d’améliorer considérablement les performances de l’appareil durant les jeux ou pour la retouche d’image et le montage de vidéos. Les spécialistes de la téléphonie estiment ainsi que les performances de l’iPhone 13 sont nettement supérieures à celles de son prédécesseur. Les applications les plus gourmandes tournent aisément et l’affichage en 4K HDR est d’une grande fluidité.

La révolution photographique

La révolution de ce smartphone concerne davantage ses performances en matière de photo et de vidéo. Les modules caméra de l’iPhone 13 ont été totalement revus. Les nouveaux capteurs sont agrandis et laissent passer davantage de lumière. Les photographies sont plus détaillées et gagnent en matière comme en piqué. Le mode nuit de l’appareil se rapproche encore plus des appareils photo professionnels. Une nouvelle fonction, nommée “Styles photographiques”, permet de modifier la colorimétrie ou la lumière d’une photo à travers 5 modes: standard, contraste intense, vif, chaud ou froid. Ce «style» s’applique en amont de la prise du cliché pour, à terme, obtenir des photographies avec plus de vie sans avoir à s’embêter avec les réglages techniques d’un appareil photo classique. L’autre nouveauté concerne la vidéo avec l’arrivée d’un mode «Cinématique». Cette fonction permet de jouer sur les zones de netteté dans l’image pour créer un flou artificiel en arrière-plan ou inversement, tout en filmant. Voilà de quoi donner un cachet supplémentaire aux moments de vie que l’on souhaite conserver dans son téléphone.

Quels sont les smartphones les plus vendus?

Si Apple continue de faire grand bruit avec ses iPhones, en matière de vente de téléphone dans le monde, la marque à la pomme reste derrière le coréen Samsung. En 2020, selon les données de la société Canalys, Samsung demeure leader de la vente de smartphones avec 76,5 millions d’appareils vendus dans le monde en 2020 et une part de marché estimée à 22%. À la seconde place, Apple reste challenger avec 52,4 millions de mobiles vendus, talonné par le chinois Xiaomi (49 millions de smartphones vendus). La marque chinoise enregistre toutefois une progression de 62% de ses ventes en seulement 1 an et pourrait bien terminer leader dans les années à venir, selon les analystes.

A lire aussi:

Faut-il avoir peur de la 5G?