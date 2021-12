Idée week-end: prenez l’air à Nantes

Ressourcez-vous à Nantes le temps d’un week-end crédit photo : Getty images

Tournée vers l’estuaire de la Loire, Nantes est une ville agréable où il fait bon respirer l’air venu de l’océan. La capitale du Pays de la Loire est un endroit convivial et animé qui fait bonne place à la poésie urbaine. Alors partez à Nantes le temps d’un week-end, vous en reviendrez plus léger.

Nantes, une des villes dont rêvent les Parisiens

Nantes est la 6ème ville de France et depuis une vingtaine d’années, elle attire de plus en plus de nouveaux habitants. Ses infrastructures de premier ordre, son offre culturelle, la proximité de l’océan sont des atouts qui charment. Depuis la crise sanitaire, Nantes est même devenue une des villes qui fait rêver les parisiens en mal de tranquillité et d’air pur. Que l’on aime boire un verre dans un quartier branché, profiter de la nature ou visiter des expositions innovantes, Nantes apparaît comme la ville idéale pour prendre un nouveau départ ou poser ses bagages le temps des vacances. La majeure partie des acquisitions de résidences secondaires à Nantes est effectuée par des habitants d’ Île-de-France . Ils représentent 28% des acheteurs contre 20% de résidents de Loire Atlantique et 8% de Vendéens.

Le château des ducs de Bretagne, toute une histoire

Ce château est le joyau de la ville de Nantes. Construit au XVe siècle par le duc de Bretagne, il abrite aujourd’hui le musée d’Histoire de Nantes. Ses fortifications, ses douves et ses deux tours vous transportent en plein Moyen Âge. C’est un lieu incroyable qui plait aux petits comme aux grands. À la nuit tombée, la mise en lumière des lieux est un spectacle magique à ne pas rater.

Les machines de l’île, un spectacle fantastique

Situées dans de vieux hangars du bord de Loire, les machines de l’île sont devenues depuis leur création en 2004, un des lieux les plus prisés de la ville. Mélange de l’univers fantastique de Jules Verne et des dessins réalisés par Léonard de Vinci, les machines mettent à l’épreuve votre imagination. Partez à la rencontre de ces machines de métal aussi poétiques qu’impressionnantes et partez pour une visite interactive. Vous y croiserez des animaux extraordinaires comme le cheval-dragon jaune aux yeux qui crachent le feu.

Le passage Pommeraye, un des plus beaux d’Europe

Construit au début du XIXe siècle, le passage Pommeraye est un lieu de promenade pour tous les fans de shopping et les amoureux des boutiques de luxe. Pendant la période de Noël, ce superbe passage couvert se pare de décorations somptueuses et se transforme en un lieu idyllique. Son grand escalier en bois et ses magnifiques statues en font un endroit où l’art côtoie avec succès le plaisir de consommer. Il relie la rue Crébillon avec la place du Commerce, lieu de rendez-vous de tous les Nantais.

Le musée Jules Verne, un endroit fantastique

L’auteur du Tour du monde en 80 jours a vécu de longues années à Nantes. Le musée est un lieu unique pour découvrir la vie et l’œuvre de l’illustre écrivain. Installé dans une belle maison de la fin du XIXe siècle, il surplombe la Loire et se trouve situé à un des endroits où l’auteur aimait venir chercher l’inspiration. Dans un cadre privilégié, Jules Verne se livre peu à peu à travers les objets de sa vie quotidienne et ses manuscrits. Vous découvrirez ainsi celui qui a imaginé avant tout le monde sous-marin, mais également le grand auteur pour qui l’écriture était «la source du seul bonheur véritable». Préparez-vous donc pour un voyage au centre de l’œuvre d’un homme fantastique.

Trentemoult, un charmant village de pêcheurs à quelques encablures de Nantes En bord de Loire, à quelques minutes de la ville de Nantes, apprêtez-vous à vivre la dolce vita à Trentemoult, un ancien village de pêcheurs. Depuis Nantes, vous accéderez à ce havre de paix grâce à la navette fluviale. Des maisons de toutes les couleurs, des ruelles magiques bordées de palmiers, ici tout est calme et volupté. Mais Trentemoult n’est pas un village figé dans le temps. Aujourd’hui, il accueille des artistes contemporains et leurs galeries qui animent ce lieu déjà unique. Vous pouvez aussi vous installer dans un des restaurants des quais pour déguster poissons frais et fruits de mer.

