Idée week-end : Partez à Lille et goûtez à l’accueil chaleureux des gens du Nord

Lille n'est pas forcément la destination à laquelle on songe quand il s'agit de partir se changer les idées et c'est une erreur ! À seulement 1h30 de Paris en TGV, la Belle des Flandres vous tend les bras et en la quittant vous n'aurez qu'une envie, y retourner. En parcourant le Vieux Lille vous découvrirez la Grand'Place, Notre-Dame-de-la-Treille ou le musée de l'Hospice Comtesse. Un peu plus loin, vous passerez une journée nature dans le parc de la Citadelle. Suivez le guide, vous ne le regretterez pas.

La Grand'Place, le lieu de rendez-vous de tous les Lillois

La Grand’Place, baptisée officiellement place Charles-de-Gaulle

Si vous connaissez un Lillois, vous pouvez être sûr qu'il vous donnera rendez-vous sur la Grand'Place, baptisée officiellement place Charles-de-Gaulle. Vous le retrouverez au pied de la colonne de la Déesse, édifiée en 1842, pour célébrer la résistance des habitants aux Autrichiens qui avaient assiégé la ville en 1792. Prenez le temps d'admirer les différents styles des façades entourant la place. L'immeuble dit “la Grand Garde” est identifiable grâce à son architecture classique. Construit en 1717, vous reconnaîtrez son fronton triangulaire représentant le soleil de Louis XIV, entouré par les armoiries de France et de Lille. Le bâtiment de La Voix du Nord , de style typiquement flamand, est quant à lui surmonté par la statue des Trois Grâces symbolisant les trois anciennes provinces de la région: l'Artois, la Flandre et le Hainaut. Au Moyen Âge, se tenait sur cette place le plus grand marché de la région et la tradition perdure puisqu'elle accueille encore de nombreuses manifestations festives et commerçantes.

Notre-Dame-de-la-Treille, une cathédrale moderne

Notre-Dame-de-la-Treille et son style contemporain

Ne vous attendez pas à une cathédrale ancienne au style classique. La construction de cette Notre-Dame-de-la Treille, située au cœur du Vieux Lille, a commencé en 1854 pour s'achever en 1999. Le projet de grande envergure a connu maintes transformations, renoncements et mésaventures.

En 1947, la façade a été recouverte de briques, cela devait être provisoire mais elle restera en l'état jusqu'en 1990. À cette date, le projet des architectes Pierre-Louis Carlier et Peter Rice voit le jour. Le résultat de style contemporain pourra vous étonner.

Toutefois, n'hésitez pas à pénétrer à l'intérieur pour découvrir l‘effet de lumière quasi surnaturelle qui irradie la nef grâce à la translucidité de la rosace. Depuis 2008, la cathédrale résonne de son grand orgue. Ses 7.600 tuyaux (pesant 41 tonnes) en font l'un des orgues les plus importants de France. Au pied de la cathédrale, une boutique propose des produits créés par les moines du monde entier. Près de 200 monastères exposent et vendent leurs créations originales confectionnées avec soin. Miel, bijoux, savons, articles religieux, tout y est artisanal.

Le musée de l'Hospice Comtesse, pour découvrir l'histoire de la ville

Musée de l'Hospice Comtesse

Cet ancien hôpital d'origine médiévale abrite le musée d'Art et d'Histoire de la ville. Au cœur du Vieux Lille, architectures colorées, salles d'ambiance et objets d'art vous invitent à voyager à la rencontre de la vie lilloise du XVIe au XXe siècle. Vous y découvrirez des peintures qui sont de véritables témoignages sur les personnages historiques et sur leur mode de vie. Les passionnés de musique s'arrêteront devant la collection d'instruments de musique anciens, comme les violes d'amour, les mandolines et les violons. Des céramiques, des objets usuels, du mobilier vous transporteront dans d'autres époques.

Toutefois, la modernité est de mise puisque des parcours interactifs sont proposés aux visiteurs. Les enfants apprécieront tout particulièrement les parcours de découverte jonchés d'enquêtes, de jeu de pistes et d'ateliers créatifs.

Le parc de la Citadelle, prenez le vert à l'ombre d'une construction signée Vauban

Parc de la Citadelle

Située sur la ligne 1 du métro, station République-Beaux-Arts, la citadelle est l'œuvre du marquis de Vauban. Édifiée sur ordre de Louis XIV qui venait de conquérir la ville, sa construction se déroula sur trois ans, de 1667 à 1670. Pour ce faire, il fallut cuire soixante millions de briques et extraire des carrières trois millions de blocs de pierre. La porte royale de l‘entrée arbore une inscription en latin, véritable louange à la gloire du Roi-Soleil. Aujourd'hui, les 110 hectares du parc de la Citadelle en font le plus grand espace vert de la ville, refuge d'une faune et d'une flore variées. C'est le rendez-vous des sportifs et des amateurs de nature. Outre le jogging et le vélo , les grandes plaines de jeu situées au nord du parc vous accueillent pour pratiquer en toute liberté vos sports favoris, du volley-ball à l'accrobranche. Au bord de la Deûle, vous pouvez aussi vous adonner à des activités nautiques comme le paddle, l'aviron ou le canoë. De quoi vous sentir totalement en vacances.

