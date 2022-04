Idée week-end: escapade à Angers

Évadez-vous à Angers le temps d’un week-end. crédit photo : Getty Images

À seulement 1h30 de Paris en train, Angers est une destination idéale pour une escapade de quelques jours. Patrimoine, culture, gastronomie: la capitale de l’Anjou compte bien des atouts. En couple, en famille ou entre amis, venez profiter de la douceur angevine le temps d’un week-end.

Angers: une ville au riche patrimoine culturel

S’il y a bien un monument emblématique à Angers, c’est son château . Impossible de manquer cette forteresse colossale et ses 17 tours de schiste et de grès. Vous serez charmé par ses jardins et sa vue sur la ville et les rives de la Maine depuis la promenade du bout du monde. Ne manquez surtout pas la tapisserie de l’Apocalypse. Cette œuvre monumentale (103 mètres de long sur 4,5 mètres de haut) est tout simplement la plus grande tapisserie médiévale du monde! N’hésitez pas à louer un audioguide ou, encore mieux, à suivre une visite guidée, pour tout savoir de ce chef-d’œuvre du Moyen Âge. (Tarif plein: 9,50 euros , audioguide: 3 euros .)

Faites un détour par la lumineuse galerie David d’Angers. Cette ancienne abbatiale, dont le toit a été remplacé par une verrière, accueille les œuvres du sculpteur angevin, à qui l’on doit notamment le fronton du Panthéon. Un exceptionnel mélange de classicisme et de modernité. (Tarif plein: 4 euros .)

Balade dans une ancienne cité médiévale au charme unique

Enfilez vos chaussures les plus confortables et partez à la découverte de la vieille ville. Déambulez dans les ruelles pavées bordées de maisons à pans de bois, dont les plus anciennes datent du XVe siècle. La plus remarquable est sans conteste la Maison d’Adam. Levez les yeux pour admirer ses boiseries sculptées et ses statues, et passez le seuil pour découvrir les créations de nombreux artisans.

Autre monument phare, la cathédrale est un témoignage de l’art gothique angevin. Observez sa façade et ses deux flèches qui s’élancent vers le ciel depuis le bas de la montée Saint-Maurice.

L’empreinte médiévale s’étend de l’autre côté de la Maine, dans le quartier de la Doutre. Remontez la rue Beaurepaire, qui compte certaines des plus jolies maisons à colombages d’Angers. Attardez-vous dans le jardin de la place de la Paix, bordée d’hôtels particuliers.

Enfin, ne manquez pas l’hôpital Saint-Jean, le plus vieil exemple d’architecture hospitalière de France (XIe siècle). Transformé en musée de la tapisserie contemporaine, il abrite “Le Chant du Monde”, un ensemble de dix tapisseries réalisées par l’artiste Jean Lurçat au XXe siècle en réponse à la tapisserie de l’Apocalypse. (Tarif plein: 6 euros .)

Profitez de l’art de vivre à la française

Votre escapade dans la capitale de l’Anjou est aussi l’occasion de découvrir les spécialités locales, et notamment le Cointreau. À la Distillerie Cointreau, vous découvrirez les étapes de fabrication de cette célèbre liqueur parfumée à base d’écorces d’oranges. La visite s’achèvera par une dégustation conviviale, et vous repartirez avec des idées de cocktails à refaire à la maison.

Qui dit Angers dit aussi, bien sûr, vin. La commune se situe au cœur du Val de Loire, troisième région viticole française, qui s’étend de Sancerre à Nantes. En couple ou entre amis, venez partager des moments de convivialité en découvrant la richesse du terroir angevin, que ce soit à la Maison des vins, dans les bars à vin, ou directement chez les producteurs. Du blanc sec au liquoreux en passant par les rouges fruités ou les rosés stars de l’été, vous êtes sûr de trouver votre bonheur parmi les 27 AOC Anjou Saumur.

Angers, l’une des villes les plus vertes de France

Profitez de l’incroyable douceur angevine en explorant les bords de la Maine et de la Loire. Rien de tel que la nature pour déconnecter et se ressourcer. Grâce à la véloroute de la Loire à vélo, vous découvrirez la beauté de paysages inscrits au patrimoine culturel de l’Unesco. Au départ d’Angers, en suivant les rives de la Maine, vous rejoindrez les bords de Loire en une trentaine de minutes.

Basses vallées angevines, île Saint-Aubin, ardoisières de Trélazé ou encore île de Béhuard figurent parmi les trésors accessibles en quelques coups de pédale. Pourquoi ne pas passer une journée à Terra Botanica, seul parc de France consacré au végétal? Ce n’est pas un hasard s’il se situe à Angers, l’une des villes les plus vertes de l’Hexagone!

