Idée week-end en Irlande: faites le plein de chaleur humaine à Dublin

Faites le plein de chaleur humaine à Dublin. crédit photo : Adobe Stock

Avec ses ruelles et ses maisons aux portes colorées, sa rivière et ses incontournables pubs, Dublin est une ville accueillante où il fait bon flâner. Voici quelques bonnes idées et adresses pour profiter d’un séjour enchanteur.

Dublin, ville littéraire sacrée meilleure destination 2022 par le Lonely Planet

Grâce à ses chemins pédestres, ses pistes cyclables, ses pubs et ses nombreux musées sur le thème de la littérature, Dublin a reçu le prix de la “Meilleure destination 2022”, décerné par le très sérieux guide Lonely Planet . Se promener à pied dans la ville est le moyen idéal pour découvrir les rues colorées, les édifices en briques rouges ou la cathédrale Christ Church. Si vous avez lu Ulysse de James Joyce et que vous avez envie de vous laisser guider sur les pas du célèbre écrivain, rendez-vous au Centre James Joyce. Vous pourrez y commencer un circuit pédestre en l’honneur de l’auteur chéri de tous les Dublinois.

Centre James Joyce, 35 North Great George’s Street, Dublin 1. Visites à pied du jeudi au samedi, plein tarif à 15 euros , tarif réduit à 12 euros .

La Guinness Storehouse, une attraction touristique à la gloire de la pinte

La Guinness, marque de bière célèbre dans le monde entier, est 100% dublinoise. En 1759, un audacieux brasseur du nom d’Arthur Guinness signa un bail de 9.000 ans pour une brasserie située au cœur de Dublin, et ceci pour un loyer annuel de 45 livres . C’est à cet endroit qu’aujourd’hui, la Guinness Storehouse est devenue l’attraction touristique numéro un d’Irlande. Vous y apprendrez tout ce qu’il faut savoir sur ce breuvage noir. Si vous le souhaitez, vous serez accueilli à la Guinness Academy où l’on vous enseignera à verser une pinte selon le légendaire rituel en six étapes. N’oubliez pas de compter les 119,5 secondes qu’il faut pour laisser se former la mousse idéale. Vous y gagnerez un diplôme attestant de votre savoir-faire. Au 7e étage, au bar panoramique, vous dégusterez une Guinness bien méritée en levant votre chope à la santé d’Arthur.

Guinness Storehouse, St James’s Gate, Dublin 8, prix du billet de 26 à 85 euros selon les animations que vous choisissez.

Savourez l’ambiance des pubs de Temple Bar

Si vous allez à Dublin, c’est forcément pour tester l’ambiance chaleureuse du quartier Temple Bar. Avec ses façades colorées, ses ruelles et ses nombreux pubs, le quartier est un lieu de passage obligé, de jour comme de nuit. Vous y goûterez l’ambiance typiquement irlandaise et vous vous y ferez des amis autour d’une bière ou d’un whiskey. C’est aussi le quartier du street art, une activité star de la ville. Le pub le plus couru porte le nom du quartier. En effet, le Temple Bar avec sa devanture rouge vif est un incontournable. C’est une adresse festive appréciée des amateurs de musique. Prenez place sur les banquettes moelleuses pour applaudir un concert et goûter à la cuisine locale arrosée du breuvage emblématique.

Temple Bar, 47-48 Temple Bar, Dublin D02 N725. Assiette de viande irlandaise à 19,50 euros , sandwich à la chair de crabe à 18 euros , bière pression Guinness Stout à 7,95 euros , verre 35ml de Jack Daniels à 8 euros .

Les falaises de Moher, pour les fans d’Harry Potter et les autres À 270 kilomètres de Dublin, face à l’Atlantique, se trouvent les falaises de Moher et leur paysage d’une grande beauté sauvage. Des visites guidées sont organisées au départ de Dublin avec une étape prévue dans la ville de Galway. Ce type d’excursion coûte environ 50 euros et comprend le voyage aller-retour (environ 3 heures à l’aller et au retour) ainsi que le droit d’entrée au parc naturel, le tout accompagné d’un guide. Une grotte située sur les célèbres falaises a été un des lieux de tournage du sixième volet de la série de films Harry Potter . Ce tournage a rendu le site si célèbre qu’il est devenu l’attraction touristique la plus populaire d’Irlande!

A lire aussi:

Idée week-end: à Nice, respirez un parfum d’Italie

Idée week-end: visitez Bordeaux au cœur de la région viticole

Idée week-end: visitez Toulouse pour voir la vie en rose