Idée week-end en Autriche: tombez sous le charme de Vienne

De la maison de Mozart à l’Opéra, les mélomanes ont de quoi se réjouir lors d’un séjour à Vienne. Mais il faut aussi absolument se restaurer dans une taverne typique et, pourquoi pas, séjourner dans un palace au confort irréprochable.

Vienne, une ville dans laquelle on revient

Une chose est certaine, vous n’aurez pas assez d’un week-end pour tout voir à Vienne et vous n’aurez qu’une envie, c’est d’y revenir! Commencez par une balade en fiacre. C’est le moyen le plus agréable pour découvrir la beauté de Vienne. Vous trouverez des arrêts de calèches à plusieurs endroits du centre-ville (Stephansplatz, Michaelerplatz, Albertinaplatz…). Le petit circuit de 20 minutes dans le centre historique coûte 55 euros et, pour le grand circuit de 40 minutes, il faut compter 95 euros . Vous ne pouvez pas manquer de vous rendre au Palais impérial, un des plus grands palais au monde. Construit par les Babenberger, agrandi en permanence par les Habsbourg, vous y trouverez musées , monuments commémoratifs et jardins. De nombreux objets personnels et les plus célèbres portraits de l’impératrice Élisabeth sont exposés dans ses quartiers privés.

Musée Sissi, Michaelerplatz Vienna. Billet plein tarif à 16 euros , tarif réduit à 12 euros .

Aller à Vienne, c’est forcément déambuler sur le Ring. Cet immense boulevard de 5,3 kilomètres accueille les plus beaux immeubles et monuments construits à la grande époque, entre 1860 et 1890. De l’Opéra au Musée des Beaux-Arts, toutes ces réalisations comptent parmi les principales curiosités de Vienne.

En avant la musique!

Au n°5 de la Domgasse, se trouve la seule demeure viennoise de Mozart existant encore parmi la bonne douzaine qu’il habita. De 1784 à 1787, Wolfgang Amadeus y passa les années les plus heureuses de sa vie. C’est ici qu’il écrivit quelques-unes de ses œuvres, dont son célèbre opéra Les Noces de Figaro . La Mozarthaus déploie ses activités sur une surface de 1.000 mètres carrés et vous plonge dans l’univers mozartien: son génie, ses œuvres, sa famille, ses amis et ses adversaires.

Billet combiné pour la Mozarthaus et la Maison de la musique à 20 euros .

Sur votre lancée, rendez-vous à la Maison de la musique, un musée interactif situé en plein cœur du centre historique. Ici, tout est dédié au monde de la musique et du son: composez votre propre valse, révélez vos talents de chef d’orchestre et faites face à l’orchestre philharmonique de la ville. Vienne est vraiment la cité de la musique et de nombreux festivals y ont lieu. En novembre, place au jazz et au blues. À l’occasion du ViennaJazzFloor Festival 2022, les clubs de jazz viennois invitent des musiciens de renom. Du jazz classique au moderne, en passant par le blues, le swing, l’impro et le funk. Plus de 130 concerts sont prévus! Quant à l’Opéra, vous pouvez bien entendu y réserver une place à l’avance (environ 150 euros ), mais vous pourrez trouver des billets entre 3 et 4 euros à condition de faire la queue quelques heures avant le début de la représentation.

Se régaler dans une taverne et séjourner dans un palace

À Vienne, il faut goûter à la Schnitzel, la fameuse escalope panée. Pour ne pas vous tromper, faites comme les Autrichiens et réservez une table chez Figlmüller, au coin de la cathédrale Saint-Étienne, et vous vous régalerez dans une joyeuse ambiance. Depuis 115 ans, les Viennois se retrouvent dans cette brasserie typique.

Figlmüller Wollzeile, Wollzeile 5, 1010 Vienne, escalope panée à 18 euros .

Dans le même quartier, a ouvert en avril 2022, dans un ancien immeuble baroque, un hôtel à la pointe de la mode et de la modernité. Cheminées en bois, têtes de lit fleuries et fontaine médiévale côtoient des éléments d’extrême confort. The Leo Grand a été conçu pour être une œuvre d’art colorée et extraordinaire.

Bauernmarkt 1, Vienne. À partir de 320 euros la chambre double et de 800 euros la suite.

Une nuit au château de Schönbrunn La Grande Suite du château de Schönbrunn, Maxingstraße, 1130 Vienna. Prix de la nuitée, petit-déjeuner compris, à partir de 700 euros . Vous pouvez aussi séjourner dans l’ancienne résidence de l’empereur François-Joseph et de l’impératrice Élisabeth. La Grande Suite du château de Schönbrunn vous offre 167 mètres carrés de luxe et une vue sensationnelle sur le parc sans même quitter votre lit. Difficile de faire plus calme et plus impérial que cet endroit magique. En pleine nuit, vous n’entendrez que le barrissement d’un éléphant ou le rugissement des lions venant du Jardin zoologique voisin. Le petit-déjeuner et le dîner peuvent être servis dans la suite, une promenade en calèche dans le parc du château de Schönbrunn est également possible. Un service comme au temps de l’empereur!

