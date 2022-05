Idée week-end : direction Aix-en-Provence pour se ressourcer

Prenez un bain de lumière et de couleurs dans la ville chère à Cézanne crédit photo : Shutterstock

Aix-en-Provence a les avantages mêlés de la ville et de la campagne. Vous y trouverez l'animation des musées et des marchés mais aussi la douce torpeur des villes du sud. Promenez-vous du cours Mirabeau au quartier Mazarin avant de partir vers la montagne Sainte-Victoire, sur les traces de Cézanne.

Il fait bon flâner sur le cours Mirabeau

Le cours Mirabeau a été construit au milieu du XVIIème à la demande des bourgeois pour y faire passer leurs carrosses. Dès son inauguration, le cours était un lieu réservé à la haute société qui s'y promenait dans des habits de parade et y défilait à bord de somptueuses calèches.

De nombreux hôtels particuliers furent alors édifiés des deux côtés du cours. Beaucoup sont encore visibles aujourd'hui. Le plus ancien est situé au numéro 38. Il est connu sous le nom d'hôtel d'Espagnet. Il fut construit en 1647 à la demande d'un marchand de draps dont la fortune lui avait permis d'être anobli. Le somptueux édifice est repérable par ses statues d‘Atlantes, des personnages de la mythologie grecque semblant le soutenir.

L‘hôtel d'Arbaud-Jouques, au numéro 19, construit vers 1700, est l'un des plus beaux du cours grâce à sa façade entièrement en pierre de taille et sa porte d'entrée la plus ornée d'Aix. Vous ne manquerez pas de vous arrêter boire un verre au «Café des Deux Garçons», véritable institution aixoise depuis le début du XIXème siècle, qui est située sur l'emplacement de l'hôtel de Gantès. Au numéro 55 se trouve la maison d'enfance de Cézanne. Tout au long du cours Mirabeau s'élèvent quatre fontaines. La plus imposante est la fontaine de la Rotonde avec ses trois sculptures symbolisant la Justice, les Beaux-Arts et l'Agriculture. Vous aimerez flâner, assister à un spectacle de rue ou vous installez sur une terrasse de ce cours qui sent bon la Provence.

Le quartier Mazarin, un haut lieu de culture

Non loin du cours Mirabeau se trouve le quartier Mazarin. C'était aussi un lieu de résidence de la bourgeoisie du XVIIème et XVIIIème siècles et les hôtels particuliers y foisonnent. Au cœur du quartier se situe la Fontaine des Quatre-Dauphins, sculptée par Jean-Claude Rambot au XVIIème siècle et devenue l'un des emblèmes de la ville. Les amateurs de peinture ne peuvent pas rater le musée Granet. Ce lieu exceptionnel abrite plus de 12.000 œuvres magistrales allant du XIVème au XXème siècle. Vous pourrez y admirer des peintures de grands maîtres nordiques comme Rubens, Rembrandt ou Ingres.

Ce musée est célèbre grâce à la donation Meyer. En effet, le physicien Philippe Meyer (1925-2007) avait acquis des œuvres majeures du XXème siècle avant d‘en faire la donation à l'État en 2000. Picasso, Klee, Balthus, Mondrian, Cézanne et Giacometti vous attendent dans ce musée qui comporte également une galerie de sculptures et des salles d'archéologie.

Attenante à cet édifice se dresse l'église Saint-Jean de Malte. Construite à travers champs au XIIème siècle, elle est de style gothique provençal et possède au-dessus de sa nef un clocher haut de 67 mètres surmonté d‘une flèche effilée.

Dans le quartier Mazarin, tout est histoire et vous en ferez l'expérience en vous promenant dans la rue d'Italie, qui peut s'enorgueillir d'être une des plus anciennes rues urbaines de France . Elle fut tracée par le consul romain Sextius Calvinus au IIème siècle avant J.-C. Si vous voulez vous immerger dans l'ambiance de cette ville délicieuse, c'est dans ce quartier que vous devez trouver un hôtel.

Sur les traces de Cézanne: du musée Granet à la Sainte-Victoire

Cézanne est l'enfant chéri du pays. À Aix, vous passerez devant sa maison natale, son collège avant de contempler une dizaine de ses œuvres au musée Granet. Inspiré par la lumière et les couleurs du pays, amoureux de la Sainte-Victoire, Paul Cézanne a magnifiquement peint la Provence. La visite de son atelier est toujours un grand moment d'émotion. Situé au premier étage d'un bastidon que le peintre avait fait bâtir sur les hauteurs au nord de la ville, l'atelier devenu musée est resté dans son jus. Sous une grande verrière baignée de lumière, vous trouverez les objets chers au peintre comme ses pinceaux, sa blouse ou son chapeau. À un quart d'heure à pied, vous avez rendez-vous sur la colline des Lauves pour découvrir le point de vue préféré de Cézanne sur la Sainte-Victoire. Caché entre les maisons d'un lotissement, le terrain est resté un espace sauvage avec une vue exceptionnelle. Aujourd'hui encore des peintres viennent y exercer leur coup de pinceau, sous des panneaux reproduisant les tableaux du maître réalisés ici-même. Vous êtes enfin prêts à escalader la Sainte-Victoire. Pendant sa jeunesse, Cézanne a arpenté cette montagne calcaire en compagnie de son ami Zola. Il l'a ensuite représentée dans 44 huiles et 43 aquarelles. Des randonnées vous emmèneront sur les pas de l'artiste dans ce site classé à la beauté sauvage.

