Idée week-end: dépaysement assuré à Copenhague

Découvrez Copenhague le temps d’un week-end. crédit photo : Adobe Stock

Vous rêvez d’une ville verte, animée et moderne? Copenhague vous tend les bras. Séjournez dans un hôtel purement danois et découvrez les spécialités du pays, et entrez dans les meilleurs restaurants du monde. La vie est belle au royaume d’Hamlet.

Hôtel Sanders, pour dormir à la mode scandinave

Fondé en 2017 par une des stars du pays, le danseur Alexander Kølpin, l’hôtel Sanders offre un exemple raffiné du design danois des années 1950. Il est installé à quelques pas du cœur culturel de Copenhague et est donc un parfait point d’ancrage pour un court séjour dans la ville.

L’atmosphère de maison de ville à l’esthétique raffinée est typiquement scandinave. Ici tout est pensé pour être pratique, beau et confortable. Il n’y a pas de place pour le tape-à-l’œil et les dorures. Cette boutique-hôtel cinq étoiles est un havre de paix au luxe discret. Côté cuisine, le restaurant sert des recettes locales faites de produits frais achetés sur les marchés de la ville. Sa simplicité et sa convivialité sont très recherchées par les Copenhagois. Quant à la véranda sur le toit, c’est un lieu idéal pour siroter un verre ou se réchauffer en buvant du thé.

Hôtel Sanders, Tordenskjoldsgade 15, 1055 København, Danemark

Prix de la chambre: de 350 à 900 euros .

Une cuisine dans l’ère du temps

Depuis quelques années, Copenhague est devenu une référence chez les amateurs de grande cuisine. La ville compte plusieurs restaurants étoilés et de nombreux chefs passent par le Danemark pour étendre leur savoir-faire. Il vous faut connaître quelques incontournables de la cuisine locale. Le Smørrebrød est un sandwich à la mode scandinave, il s’agit d’une tranche de pain accompagnée de saumon fumé, de viande ou d’œufs à la coque. Le hareng (Sild) est partout, vous le trouverez fumé, cuisiné ou mariné. Les Frikadeller sont des boulettes de viande ou de poisson accompagnées de pommes de terre et de cornichons. Le Krebenitter est un feuilleté fourré à la viande de porc. C’est un des produits phares de la street food de Copenhague, tout comme les hot-dogs rouges qui sont fourrés d’une saucisse typique et rouge.

Que faire à Copenhague? Pass illimité pour tous: 33 euros . Si vous voyagez en famille, “Les Jardins de Tivoli” est un parc d’attractions en centre-ville. Ouvert en 1843, il attire les touristes grâce à ses montagnes russes en bois et son immense carrousel. N’oubliez pas de réserver sur le site avant votre départ. Château de Rosenborg, Øster Voldgade 4A. Billet plein tarif: 17 euros ; gratuit jusqu’à 18 ans. De toutes les merveilles à voir dans le centre de Copenhague, le château de Rosenborg est l’une des plus belles. Construite au début du XVIIe siècle, cette ancienne demeure des rois abrite une magnifique collection de trésors royaux. Impossible de séjourner dans la capitale danoise sans aller à l’embouchure du port saluer “Den lille havfrue”, alias la Petite Sirène. Cette statue rendant hommage à un célèbre personnage d’Andersen attire près d’un million de visiteurs par an. Le Musée national du Danemark (adresse: Ny Vestergade 10) vous permettra de découvrir les traditions vikings et l’histoire du pays. Même virtuellement, les enfants adoreront naviguer sur un drakkar, visiter une école des années 1930 et défendre un château médiéval. Tarif du billet à partir de 18 ans: 14 euros .

Les meilleurs restaurants du monde se succèdent à Copenhague

En 2021, c’était le restaurant Noma qui avait été classé le “meilleur restaurant du monde”. Dirigé par le chef René Redzepi, ce restaurant trois étoiles collectionne toujours les récompenses. Situé à Refshalevej, au numéro 96, il continue à régaler ceux qui en poussent la porte.

En automne, le chef met à l’honneur la saison du gibier et de la forêt. Les chevreuils, les faisans, les rennes, mais aussi les baies sauvages et les champignons dans toute leur diversité, sont cuisinés à toutes les sauces. Comptez 3.500 couronnes (environ 470 euros ) pour le menu sans les vins.

Mais, en 2022, si le Noma a perdu son titre, Copenhague a gardé en son sein “le meilleur restaurant du monde”, avec cette fois-ci le sacre du Geranium et de son chef Rasmus Kofoed. Le restaurant est situé au 8e étage du Fælledparken (jardins communs) dans le centre de Copenhague. De cette terrasse gourmande, vous pouvez apercevoir les toits de cuivre vert de la ville et les moulins à vent d’Öresund. Là encore, la carte s’accorde avec les produits de saison. “L’univers d’automne” est un menu qui se déguste en pas moins de trois heures et coûte 3.800 couronnes (environ 510 euros ).

Les plus beaux magasins de ferme du pays Au Danemark, les produits frais et locaux sont au goût du jour depuis longtemps et les magasins de ferme sont des incontournables. À Copenhague même, près de la gare centrale, se trouve un lieu dédié à l’alimentation durable. Un café, un restaurant et un magasin agricole y font la joie de tous les Copenhagois. Mais partout dans le pays, ces magasins font fureur. À Stengården, dans le nord de l’île de la Zélande, vous trouverez le plus grand magasin de ferme biologique du pays. Sur une autre île, celle de Langeland dans la mer Baltique, le café et la boutique Skovsgaard valent le détour. Un cadre sauvage, des produits de qualité, ici tout est fait pour ravir les amoureux d’authenticité.

