Idée week-end : dégustations en Val de Loire

Le Val de Loire, classé au patrimoine mondial de l’humanité́ par l’UNESCO, dévoile de magnifiques itinéraires crédit photo : Shutterstock

Les vins du Val de Loire s'épanouissent dans un paysage culturel unique classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Les vignobles s'étendent sur plus de 65.000 hectares répartis sur quatre régions et 800 kilomètres de route des vins. C'est donc un paradis pour les amoureux de vins et de dégustations. Voici 4 lieux à ne pas manquer.

Le Château de Sancerre pour les amateurs de Sauvignon

Situé sur la rive gauche de la Loire, le Château de Sancerre compte 55 hectares de vignoble. La particularité de ces vins : la richesse du terroir composé de quatre sols différents. En plus des caillottes calcaires, des terres argilo-calcaires et du silex, ce domaine bénéficie d'un terroir légendaire composé de quelques parcelles sablonneuses. C'est un des secrets de la production des «Sauvignon Blanc», vins vifs et frais aux arômes de groseille à maquereau, de notes de fumée et de pierre à fusil. Les vins du Château de Sancerre sont vinifiés et élevés jusqu'à leur mise en bouteilles directement au domaine. La dégustation se fait au sommet d'une des tours du château. Vous pouvez profiter d'un panorama à 360°, tout en goûtant aux différentes cuvées et aux spécialités locales comme le «Crottin de Chavignol» ou le «Jambon de Sancerre».

Le Château de La Varière et ses origines moyenâgeuses

Proche du village de Brissac-Quincé, en Anjou, le Château la Varière était une seigneurie du Moyen Âge. Les deux chais anciens, dont le plus vieux date du XVème siècle, valent à eux-seuls la visite grâce à la beauté de leur architecture. Le vignoble du Château la Varière est vaste. Il s'étend sur 110 hectares et la plupart des «Appellations d'Origine Protégées» (AOP) de l'Anjou sont produites au château. Jacques Beaujeau, le propriétaire et vigneron depuis sept générations, attache une grande importance aux méthodes de culture. Selon lui, le bon vin ne peut provenir que de belles grappes de raisin, il s'applique à laisser la vigne s'épanouir dans le meilleur environnement possible. Le Château La Varière vous propose une dégustation originale. Vous pouvez découvrir le vignoble tout en vous promenant à travers les sept kilomètres du domaine. Le départ se fait du château et plusieurs étapes vous sont proposées afin de déguster les vins tout en vous initiant à l'histoire de cette ancienne seigneurie.

Au Domaine de la Perruche, une dégustation d'exception

Le Domaine de la Perruche est situé le long de la Loire à Montsoreau, village célèbre pour son château du XVème siècle ayant inspiré Alexandre Dumas pour l'écriture de son roman «La Dame de Montsoreau». Son vignoble s'étend sur des coteaux très bien exposés et donne des vins de l'appellation «Saumur-Champigny». Le terroir composé de craie et de pierres siliceuses porte le joli nom de «Perruche». C'est donc tout naturellement que cet oiseau bavard est devenu l'effigie du domaine. Dans les 40 hectares qui s'étendent autour de la prestigieuse propriété sont produits des vins rouges et blancs d'une grande finesse et richesse. En été, le Domaine de la Perruche invite les amateurs à une dégustation de ses cuvées les plus renommées, au cœur même de ses chais troglodytiques. En suivant l'œnologue du Domaine à travers les espaces de dégustation, vous découvrirez les subtilités de cuvées à base de chenin blanc dans le Salon de la Perruche. Puis au cœur du chai à barriques où sont élevés les grands vins , vous dégusterez du Saumur-Champigny («Les Vieilles Vignes» et la «Cuvée du Domaine»). Vous conclurez ce voyage gustatif au caveau de Chaumont où vous sera proposée la dégustation de cuvées exceptionnelles.

Maison Ackerman, des vins du Val de Loire à fines bulles

Fondée en 1811, la Maison Ackerman est spécialisée dans l'élaboration des appellations «Saumur» et «Crémant de Loire». Riche d'un patrimoine exceptionnel, cette maison de vins historiques est la plus ancienne maison de fines bulles de Loire. C'est aussi une entreprise du XXIème siècle tournée vers l'avenir. Alliant tradition et innovation, ses assemblages au style expressif et aromatique vous offrent de grandes cuvées à la fois gastronomiques et audacieuses. Une promesse sensorielle chère au fondateur Jean-Baptiste Ackerman. Il déclarait en 1811: «Les bulles sont éphémères, l'émotion est éternelle». De par leur gigantisme et leur aspect labyrinthique, les caves Ackerman à Saumur vous invitent à une expérience qui aurait plu à Jules Vernes. À la manière des héros d'«Un Voyage au Centre de la Terre», vous vivrez une immersion dans un mystérieux monde souterrain. Un endroit incroyable pour goûter à la légèreté des bulles de Crémant de Loire et de Saumur.

