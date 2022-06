Idée week-end: découvrez les incontournables de Dijon

Visitez Dijon le temps d’un week-end. crédit photo : Getty Images

Vous cherchez une destination sympa pour le week-end? Direction la Côte-d’Or! Capitale de la Bourgogne, Dijon réserve de belles surprises, que vous soyez en couple, en famille ou entre amis. Des ruelles du centre-ville historique au lac Kir, en passant par la toute nouvelle Cité internationale de la gastronomie et du vin, découvrez nos conseils pour un week-end dijonnais inoubliable!

Dijon pour les amateurs d’art et d’histoire

Ancienne capitale des Ducs de Bourgogne, Dijon possède un patrimoine architectural exceptionnel. On recense plus de 120 hôtels particuliers construits entre les XVe et XVIIIe siècles. Cette ville à taille humaine se visite à pied. Pour cela, rien de plus simple: empruntez le parcours de la chouette, l’emblème de Dijon, en suivant les flèches au sol (parcours disponible en version papier à l’Office du tourisme, ou via l’application).

Vous découvrirez les sites incontournables de la vieille ville: la rue Auguste Comte, la rue de la Verrerie ou encore la rue des Forges et leurs maisons à colombages. L’hôtel de Vogüé, édifié en 1614, et sa voisine, la maison Millière, la place du Bareuzai, la porte Guillaume, sans oublier l’incontournable chouette sculptée à l’angle de l’église Notre-Dame. Le parcours se poursuit jusqu’à la place de la Libération et ses fontaines, qui font la joie des plus jeunes aux beaux jours.

Poursuivez votre visite par le Palais des Ducs de Bourgogne. Cet ensemble de bâtiments accessible gratuitement abrite notamment le très riche musée des Beaux-Arts, où vous pourrez admirer les tombeaux des ducs de Bourgogne. Enchaînez avec la tour Philippe le Bon, d’où vous aurez une vue imprenable sur la ville et les alentours à plus de 46 mètres de hauteur, après l’ascension des 316 marches ( 5 euros par adulte, 3 euros par enfant) .

Dijon pour les gourmands

Située au cœur de l’un des plus grands vignobles de France et connue pour ses spécialités culinaires, Dijon est l’une des capitales de la gastronomie. Pas étonnant que la ville ait été choisie pour accueillir la Cité internationale de la gastronomie et du vin, qui a ouvert ses portes début mai. Au programme, un village gastronomique, une cave, des bars et restaurants, des commerces de bouche, une librairie gourmande, des ateliers et 1.750 mètres carrés d’expositions consacrées au “bien manger” et au “bien boire” à la française (billet découverte: 13 euros par adulte) .

Difficile d’évoquer Dijon sans parler de la moutarde. En partenariat avec l’Office du tourisme, la moutarderie Edmond Fallot vous propose de découvrir les secrets de fabrication de ce condiment lors d’un atelier ludique, avant une dégustation agrémentée de quelques spécialités locales (atelier à partir de 10 euros ) . N’hésitez pas à faire un détour par la boutique-atelier Edmond Fallot, qui propose un très large choix de moutardes aromatisées.

Autre institution dijonnaise: la maison Mulot & Petitjean. Fondée en 1796, labellisée “Entreprise du patrimoine vivant”, elle est l’héritière d’un savoir-faire transmis de génération en génération qui a fait de Dijon la capitale française du pain d’épices. Rendez-vous au 6 boulevard de l’Ouest pour découvrir l’histoire de cette entreprise familiale et le procédé de fabrication de son produit phare à travers un parcours ludique et sensoriel.

Enfin, la Route des grands crus des vins de Bourgogne débute à Dijon. Créée en 1937, elle s’étend sur 60 kilomètres et traverse 38 villages viticoles, qui sont autant d’appellations prestigieuses: Gevrey-Chambertin, Vosne-Romanée, Nuits-Saint-Georges…

Dijon pour les amoureux de la nature

La capitale bourguignonne compte plusieurs parcs et jardins pour se promener ou se reposer dans un cadre verdoyant. Le Jardin des sciences, nommé également parc de l’Arquebuse, est un jardin botanique. Au parc de la Colombière, vous découvrirez un jardin à la française créé par un élève d’André Le Nôtre pour le Grand Condé. Le jardin Darcy, enfin, possède d’agréables terrasses. Les enfants y découvriront une statue du célèbre ours Pompon, œuvre du sculpteur local François Pompon. Envie de vous mettre au vert pour la journée? Aux portes de la ville, le lac Kir offre un dépaysement complet. Ce vaste plan d’eau en pleine nature est prisé des Dijonnais. On y trouve une base nautique, une plage, des courts de tennis et des pistes cyclables.

12,6 millions d’euros pour la vente aux enchères des vins des Hospices de Beaune La 161e vente aux enchères des Hospices de Beaune, qui s’est déroulée le dimanche 21 novembre 2021, a permis de récolter 12,6 millions d’euros . 349 pièces des grands tonneaux de vins bourguignons étaient mises à prix. Le clou de la vente est sans conteste la pièce des présidents, adjugée pour 800.000 euros , soit 140.000 euros de plus que le record établi en 2020. Cette somme a été divisée entre la Fédération nationale solidarité femmes, qui lutte contre les violences faites aux femmes, et l’Institut Curie. L’argent récolté lors de la vente aux enchères a quant à lui été reversé à l’hôpital Philippe le Bon de Beaune.

