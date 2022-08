Idée week-end: découvrez l’ambiance festive et la gastronomie de Lisbonne

Nos adresses pour profiter de votre séjour à Lisbonne. crédit photo : Getty Images

Capitale du Portugal, la ville accueille chaque année de nombreux touristes. Ces derniers sont à la recherche d’une ambiance festive où l’on mange bien et pour pas cher. Nos adresses lisboètes à découvrir.

Lisbonne la magnifique

Située sur la rive droite de l’estuaire du Tage, Lisbonne est une ville qui sait marier son histoire à la modernité. Les artisans des vieux quartiers côtoient ceux des boutiques branchées, et les restaurants où la morue se décline de mille façons jouxtent les adresses les plus huppées du continent.

Le Bairro Alto, les docks, ainsi que les bords du Tage demeurent le coin des fêtards. Mais les amoureux du fado (style musical particulier au Portugal) pourront se réfugier dans l’Alfama à la recherche de la saudade, portée en son temps par la grande artiste Amália Rodrigues.

Découvrez l’Immersivus Gallery

L’Immersivus Gallery, l’équivalent de notre Atelier des lumières, est la première galerie d’expériences artistiques immersives au Portugal. Elle vise à être un point de référence artistique national. Découvrez ce lieu unique dédié aux expériences immersives.

Promenez-vous et faites une pause pour regarder les projections d’art qui utilisent une technologie fantastique. Des expositions y sont organisées toute l’année.

L’exposition à ne pas rater Si vous passez cet été par Lisbonne, vous pourrez y découvrir l’exposition Impressive Brilliant Monet & Klimt . Sur les murs d’une salle obscure, sont projetées les plus grandes œuvres de ces deux artistes, accompagnées par une musique envoûtante. Effet immersif garanti. On se plonge dans les tableaux des grands maîtres. Un moment à la fois ludique et instructif pour petits et grands. Si vous restez à Lisbonne jusqu’à la fin du mois de septembre, l’Immersivus Gallery prépare une exposition du même ordre sur la grande Frida Kahlo. Prix du billet: 12 euros par personne.

Le restaurant à ne pas rater: le Bairro Do Avillez

Rendez-vous dans le Bairro Alto pour découvrir peut-être l’une des meilleures adresses du quartier festif. Le Bairro Do Avillez au 18 de la rue Nova Da Trinidad est le repère du chef José Avillez. Près du bar, profitez de l’ambiance taverne du lieu avec ses jambons suspendus et partagez entre amis quelques assiettes de légumes grillés ou de charcuterie. Car ici, on mange de tout, mais à la portion.

À l’arrière, un grand patio sous verrière, très lumineux, au milieu d’un décor à l’ambiance portugaise où l’on savoure des plats élaborés et régionaux à base de viande et de poisson. Comptez entre 6 et 10 euros la portion à savourer. Petit plus du lieu: un cabaret burlesque en fin de semaine avec des shows délirants. Réservation indispensable.

