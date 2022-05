houmous, curry...4 recettes venues d’ailleurs à faire à la maison

En cette période d’isolement, la cuisine s’avère être un bon moyen d’évasion crédit photo : CREDIT_NON_AFFICHE

Les beaux jours sont de retour alors évadons-nous en concoctant des recettes venues d'ailleurs. Un houmous pour trouver le soleil du Liban, un curry rouge de poulet pour l'exotisme de la Thaïlande, un tajine de keftas aux œufs pour partir au Maroc ou des hamburgers pour faire plaisir aux enfants.

Un houmous libanais pour un savoureux apéro en visio

La recette de l’houmous : rapide et facile

La cuisine libanaise est un hymne au soleil et à la simplicité. La déguster c'est se projeter en plein conte des Mille et Une Nuits, là où les génies sortent des lampes et où les vizirs trament d'infâmes complots.

Voici donc la recette de l'houmous, elle est rapide, facile et enchante les papilles. Pour 4 personnes, il vous faut 300 grammes de pois chiches, le jus d'un citron, 1 cuillère à café de sel et 2 grosses pincées de cumin. Égouttez les pois chiches et passez-les légèrement au mixeur. Incorporez le jus de citron, l‘ail, le cumin et le sel, puis continuez de mixer en incorporant l'huile d'olive petit à petit jusqu'à obtenir une texture homogène et crémeuse. L'houmous permet toutes les fantaisies et interprétations, vous pouvez ainsi y rajouter des tomates, de la coriandre ou tout ingrédient qui vous passe par la tête.

Un curry rouge de poulet pour s'envoler vers la Thaïlande

Le curry rouge : un plat réservé aux amateurs de cuisine épicée

Partir sur une plage de Thaïlande et découvrir les marchés colorés de Bangkok semblent encore impossibles. En préparant la recette traditionnelle du «Kaeng phed kai», vous vous évaderez un peu au paradis. Cependant, ce plat est réservé aux amateurs de cuisine épicée.

Pour 4 personnes, prévoyez 4 blancs de poulet émincés, 1 grande cuillère d'huile, 1 gros oignon, 1 bouquet d'oignons verts, 1 gousse d'ail, 1 pincée de sel, 250 millilitres de lait de coco, 1 cuillère à café de sucre, des feuilles de coriandre et de basilic ciselées et 1 poignée de noix de cajou.

Il vous faut aussi 2 cuillères à soupe de pâte de curry rouge que vous trouverez dans les magasins asiatiques ou sur Internet. Hachez l'oignon et les oignons verts. Dans un wok, faites chauffer l'huile et ajoutez la pâte de curry. Puis ajoutez l'ail, les oignons coupés, le poulet et le sel. Faites revenir en mélangeant avant d'incorporer le lait de coco, le sucre et la coriandre. Laissez mijoter une petite demi-heure, jusqu'à ce que le poulet soit bien cuit. Sortez la préparation du feu et garnissez avec les noix de cajou et les feuilles de basilic. Ce plat se mange avec du riz blanc pour contrebalancer le côté épicé.

Direction le Maroc avec un tajine de keftas

La tajine : fermez les yeux et vous êtes au Maroc

En attendant de retrouver les souks de Marrakech ou les plages d'Essaouira, voici une recette aux mille saveurs. Pour 4 personnes, vous aurez besoin de 400 grammes de viande hachée de bœuf, de 4 œufs, 2 oignons, 1 botte de persil haché, 4 grosses tomates, 1 cuillère à café de cumin, 1 autre de paprika et 1 dernière de gingembre, 1 gousse d'ail, du sel et du poivre à votre convenance.

Vous commencerez par confectionner les boulettes. Pour cela, mélangez la viande hachée avec l'oignon ciselé, le cumin, le paprika, le gingembre et le persil et roulez vos boulettes. Faites chauffer un peu d'huile d'olive dans un plat à tagine et faites-y dorer les boulettes avant de les retirer du plat. C'est au tour des tomates de mijoter avec le deuxième oignon et la gousse d'ail hachée. Au bout d'un quart d'heure, ajoutez les boulettes, couvrez et laissez cuire à feu doux pendant 20 minutes. Au dernier moment, cassez vos œufs et laissez-les cuire deux à trois minutes pour que le jaune ne durcisse pas. Enfin, recouvrez de persil ciselé, fermez les yeux et vous êtes au Maroc !

Réussir ses hamburgers maison

Faire des hamburgers maison est un bon moyen de faire plaisir aux enfants

Faire des hamburgers maison est un bon moyen de faire plaisir aux enfants, sans pour autant céder à leurs envies de fast-food. C'est simple, prêt en 10 minutes et c'est une excellente façon de se retrouver à table en famille. Pour 4 personnes, il vous faut 4 pains à hamburger (vous pouvez aussi choisir de les faire vous-même). Procurez-vous 2 oignons, 2 tomates, du persil, 8 tranches de cheddar, des herbes de Provence, du Tabasco, du Worcestershire sauce et 600 grammes de viande hachée. Hachez un oignon et mélangez-le à la viande, puis ajoutez les herbes de Provence, de la Worcestershire sauce, du Tabasco et le persil haché. Bien malaxer le tout et former 4 steaks. Faites revenir un oignon dans de l'huile d'olive et rajoutez-y les steaks, une minute de chaque côté. Badigeonnez l'extérieur des buns avec de l'huile et garnissez-les avec les oignons, la viande et deux tranches de cheddar. Passez les 4 minutes sous le grill à 200 degrés, dans la partie haute du four. Enfin, ajoutez-y deux rondelles de tomates. Vous pouvez aussi choisir d'y glisser des feuilles de laitue ou des pousses d'épinards.

