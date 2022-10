Halloween 2022: que faire en Île-de-France?

Les meilleures adresses pour passer un Halloween effrayant en Île-de-France. crédit photo : Getty Images

Parcs d’attractions d’horreur, soirées dansantes déguisées, escape game horrifiques: Halloween approche à grands pas et il y en aura pour tous les goûts. De 7 à 77 ans, les activités à faire pour avoir peur à Halloween en Île-de-France cette année.

Mission costume d’Halloween

Pour votre costume, si vous êtes pris par le temps, vous pouvez toujours passer commande sur Internet. Outre Amazon , de nombreuses boutiques comme Déguisetoi ou Funidella peuvent vous livrer en 24h.

Vous pouvez également vous rendre dans le centre de Paris, au 22 rue du Faubourg-Montmartre, pour trouver vos plus belles perruques, accessoires et déguisements qui font peur. Les magasins Fun Party (8 rue Crussol) et Déguise et Vous (11 boulevard Saint-Martin) près de République sont elles aussi de bonnes adresses. Pour les amateurs de do-it-yourself, de nombreux tutoriels existent sur Internet pour apprendre à fabriquer des costumes zéro déchet avec un vieux drap, des collants ou des rouleaux de papier toilette. Côté prix, tout va dépendre du costume et de la qualité des matériaux. Il faut compter en moyenne 30 euros , sans compter les accessoires et le maquillage.

Une nuit d’horreur à Paris

Pour se faire peur à Paris, rien ne vaut le Manoir hanté de la rue du Paradis, au numéro 18, près de la gare de l’Est. L’attraction est pour la période d’Halloween déconseillée aux moins de 12 ans, contre 10 ans en temps normal. Sur les 3 étages de cette saisissante demeure classée, une vingtaine de légendes urbaines sont remises au goût du jour par 35 acteurs dans un décor ultra-réaliste. Scènes de crime, faits tragiques… Tout pour y vivre cette expérience théâtrale inédite au prix de 32 euros pour un adulte et 20 euros pour un enfant.

La Conciergerie de Paris va, elle, se muer en agence d’investigations extrasensorielles. Pendant 2h, les enfants dès 14 ans vont pouvoir mener l’enquête dans la prestigieuse demeure des rois pour comprendre pourquoi certains visiteurs sont soudainement pris de malaises inquiétants. Prix de l’attraction? 27 euros . La réservation en ligne est obligatoire.

Les fêtards devraient également y trouver leur compte ce 31 octobre 2022. Que ce soit au Club Haussmann, un grand hôtel particulier de 1.000 m² au 23 rue Taitbout décoré pour l’occasion, ou à la Boat Party du bal de la Marine sur le port de Suffren. Maquillage, photocall, monsters candy et musique festive seront au rendez-vous. Prix de l’entrée? 20 euros pour chacune des deux soirées.

Les parcs d’attractions en fête en banlieue parisienne

Pour les plus jeunes, le château de Breteuil, à l’ouest de la capitale, organise le dimanche 30 octobre une visite et une chasse au trésor autour du thème d’Halloween. Des contes et retraites aux flambeaux viendront ponctuer cette journée où tout le monde est invité à venir déguisé. Des activités gratuites pour les enfants et payantes pour les parents ( 10,5 euros ). Mais l’incontournable en banlieue parisienne pour se faire peur reste les soirées événements organisées par Disneyland Paris et le parc Astérix. Au pays de Mickey, les citrouilles et les fantômes vont orner les rues de Main Street, et le parc Frontierland proposera un grand ballet des squelettes dans le style de la fête des morts mexicaine. Les 29 et 31 octobre, deux soirées inédites sont organisées dans le parc ouvert de 21h à 2h du matin au prix de 79 euros chacune. L’occasion de voir si vous êtes assez courageux pour survivre au Phantom Manor ou à la Twilight Zone Tower of TerrorTM.

Le parc Astérix organise lui aussi des nocturnes spéciales Halloween les 22, 28, 29, 30 et 31 octobre de 19h à 1h du matin. Pour 44 euros , les spectateurs vont découvrir une nouvelle zone de frissons nommée la Malédiction de Sirius. Les attractions se feront dans la pénombre, et un époustouflant spectacle de son et lumière finira de ravir les fans du Gaulois.

