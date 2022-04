Guillaume Musso, Marc Lévy, Virginie Grimaldi: combien gagnent les écrivains à succès?

Combien gagnent les écrivains à succès? crédit photo : Capture d’écran Instagram @guillaume_musso

Leurs ouvrages s’affichent sur les panneaux d’affichage et les bus, envahissent les vitrines des librairies et les têtes de gondoles des supermarchés. Ils publient bien souvent avec la régularité d’une horloge suisse, et la sortie de leur dernier opus est un véritable événement. Combien gagnent les auteurs de best-sellers?

Qui sont les auteurs les plus lus en France en 2021?

Chaque année, le quotidien Le Figaro et le cabinet GfK dévoilent le palmarès des auteurs ayant vendu le plus d’ouvrages. Le classement tient compte à la fois des ventes en grand format et de l’édition de poche. Pour la onzième année consécutive, Guillaume Musso conserve son titre de romancier le plus lu de France avec un total de 1.278.000 ouvrages vendus en 2021 ( La vie est un roman au livre de poche en 3e position; L’Inconnue de la Seine, Calmann-Levy, en 4e position, sans oublier la réédition de son premier roman, Skidamarink , classé 51e du top 100). Le romancier, qui s’était fait connaître avec Et après , semble indéboulonnable.

Il est suivi par Virginie Grimaldi ( 877.000 exemplaires vendus en 2021), Franck Thilliez ( 750.000 exemplaires ), Michel Bussi ( 721.000 exemplaires ) et Marc Lévy ( 656.000 exemplaires ), présent depuis le tout premier palmarès en 2004. La dixième position est occupée par Aurélie Valognes, qui totalise 600.000 ouvrages .

Les auteurs figurant dans ce top 10 ont écoulé 7,3 millions de livres , soit 20% des ventes de fiction francophone en volume pour l’année 2021. Cela représente un chiffre d’affaires de 87,3 millions d’euros.

Guillaume Musso et Marc Lévy, les rois de la diversification

Guillaume Musso est le plus gros vendeur de livres français depuis 2011, devant Marc Lévy. L’écrivain toucherait 15 à 18% sur les ventes de livres grand format - une exception dans le milieu de l’édition, et 5% sur les versions poche. Selon une enquête de Capital , il aurait amassé 2,8 millions d’euros en 2016 rien qu’en droits d’auteur, contre 1,7 million pour Marc Lévy.

En 2017, le magazine estimait qu’à raison de 4 euros en moyenne par grand format, 40 centimes par livre de poche, et plusieurs centaines de milliers d’euros de droits de traduction et d’adaptation, l’écrivain à succès toucherait peu ou prou 4,5 millions d’euros par an.

Si la vente d’ouvrages papier constitue la principale source de revenus des deux écrivains, ces derniers mènent en parallèle une diversification très prolifique, entre livres audio, e-books, films ou séries. En 2017 par exemple, Marc Lévy a conclu un partenariat avec McDonald’s, et signé une série de petits ouvrages consacrés aux expressions de la langue française, distribués dans les Happy Meals. Un an plus tard, il a renouvelé l’opération avec les fascicules du Club des aventuriers de l’histoire. Hachette Jeunesse a tiré chacun de ces livres à un million d’exemplaires. Deux de ses romans ont été adaptés en bandes dessinées chez Casterman ( Les Enfants de la liberté , Sept jours pour une éternité ), et il a co-signé sa première création originale, L’Agence des invisibles , parue fin 2021.

De son côté, Guillaume Musso a collaboré à l’adaptation de l’un de ses romans, La Jeune Fille et la nuit , vendu à plus de 2 millions d’exemplaires à travers le monde, et traduit en 36 langues. Composée de six épisodes de 52 minutes, la mini-série The Reunion sera diffusée courant 2022 sur France 2. En 2008, Et après avait été porté au cinéma avec Romain Duris, John Malkovich et Evangeline Lilly. Seras-tu là? a été adapté en Corée du Sud en 2016. Les droits de Central Park ont été acquis pour le cinéma , et ceux de L’Appel de l’ange pour la télévision. La vente des droits d’un livre se négocie en moyenne entre 50.000 et 100.000 euros , partagés entre l’auteur et la maison d’édition. Elle peut atteindre 1 million d’euros pour un best-seller.

Combien gagne réellement un auteur?

Les pourcentages négociés par la dizaine d’auteurs de best-sellers les plus “bankables” ne reflètent absolument pas la réalité du marché de l’édition. Un écrivain touche entre 6 et 12% de droits d’auteur en fonction du genre de son livre et du nombre d’exemplaires vendus. Selon le baromètre des Relations auteurs/éditeurs de la Scam (Société civile des auteurs multimédia) et SGDL (Société des gens de lettres) de mars 2018, 68% des auteurs déclarent un taux de rémunération inférieur à 10%. Concrètement, sur un livre grand format vendu 20 euros TTC , l’auteur touchera entre 1,14 et 2,27 euros .

À cela s’ajoute un à-valoir, c’est-à-dire une somme déterminée à la signature du contrat. Pour un premier roman, cette avance se situe généralement entre 1.500 et 3.000 euros . Selon le baromètre Scam/SGDL, un quart des auteurs ne percevrait pas d’à-valoir.

