Grand Seiko fête les 55 ans de son style

La marque japonaise Seiko a connu son apogée stylistique dans les années 1960, notamment avec le lancement de la montre 44GS, en 1967. Pour fêter ses 55 ans, l’horloger nippon sort une nouvelle montre Hi-Beat 36000.

Le style Grand Seiko

Regarder dans le rétro pour mieux voir devant soi! Les grandes maisons horlogères piochent souvent dans leur histoire l’inspiration nécessaire pour imaginer leurs futurs garde-temps.

C’est le cas de Grand Seiko. Cette marque née en 1881 a connu son apogée stylistique dans les années 1960, notamment avec le lancement de la montre 44GS, en 1967. Cette pièce fut la première à incarner le design Grand Seiko connu sous le nom de «Grand Seiko Style». Il s’appuie sur deux points fondamentaux: tout d’abord, une harmonie entre la forme et la fonction et, ensuite, une mise en scène de la lumière et de ses reflets, notamment due au fameux polissage ultraplat Zaratsu qui assure un effet poli miroir sans aucune distorsion.

Le style Grand Seiko, c’est surtout neuf principes de conception, notamment l’index placé à 12h qui est deux fois plus large pour accentuer la ligne verticale entre le 12h et le 6h et faciliter la lecture de l’heure. On pourrait également mentionner la couronne semi-encastrée, pour offrir un meilleur confort au porté (tout en la protégeant), quelle que soit la taille du poignet. Enfin, le cadran, qu’il soit Snowflake ou Email Grand Feu, est plat pour faire ressortir les index et les aiguilles.

Aujourd’hui, 55 ans après la première apparition de la 44GS, Grand Seiko lance une nouvelle montre, Hi-Beat 36000 avec fonction GMT. Le boîtier et le bracelet sont en titane à haute intensité, un matériau près de 30% plus léger que l’acier inoxydable et hautement résistant aux rayures ainsi qu’à la corrosion.

Une série limitée à 1.200 exemplaires

Le calibre est un hi-beat 9S86. Il offre 55 heures de réserve de marche et une précision de +5 à -3 secondes par jour. L’aiguille GMT et le rehaut 24 heures permettent de lire facilement l’heure d’un second fuseau horaire, et l’aiguille des heures peut être réglée indépendamment sans compromettre la précision de la montre. Le cadran blanc brille légèrement et les lettres GS et GMT bleues ressortent autant que l’aiguille GMT de la même couleur. Les aiguilles des heures, des minutes et GMT sont recouvertes de Lumibrite, et la surface interne du verre saphir doublement incurvé bénéficie d’un revêtement antireflet.

La masse oscillante arbore l’emblème du lion Grand Seiko et présente une teinte dorée obtenue grâce à un procédé d’oxydation anodique, au cours duquel le titane est soumis à une électrolyse afin de produire un film d’oxyde. La couleur est déterminée par l’indice de réfraction de la lumière, selon l’épaisseur du film d’oxyde.

Cette nouvelle montre sera disponible en édition limitée à 1.200 exemplaires au prix de 8.500 euros.

