Gaspard Ulliel: 5 chiffres clés sur sa carrière

L’acteur Gaspard Ulliel est décédé à 37 ans des suites d’un accident de ski. crédit photo : Vittorio Zunino Celotto/Getty Images

Gaspard Ulliel est décédé mercredi 19 janvier des suites d’un accident de ski. Il avait 37 ans. Son regard bleu magnétique, son charisme et son talent brut avaient fait de lui l’un des acteurs les plus demandés au cinéma. Filmographie, succès, récompenses : retour sur une brillante carrière entamée il y a plus de vingt ans.

1. 19 ans et un film à 5,3 millions d’euros

Gaspard Ulliel a tout juste 19 ans quand il crève l’écran dans Les Égarés d’André Téchiné (2003). Il interprète Yvan, un jeune homme troublant qui prend sous son aile une veuve (Emmanuelle Béart) et ses deux enfants pendant l’exode de juin 1940. Ce premier grand rôle lui vaut une nomination au César du Meilleur espoir masculin. Pour l’acteur disparu lui-même, ce rôle fut sans doute un de ses meilleurs. Présenté en compétition au Festival de Cannes en 2003, le film attire 360.000 cinéphiles pour un budget de 5,3 millions d’euros.

2. 4 millions de spectateurs pour Un long dimanche de fiançailles

Porté à l’écran par Jean-Pierre Jeunet, Un long dimanche de fiançailles fait figure de superproduction avec un budget record de 45,8 millions d’euros. Le film s’exporte et engrange 70 millions de dollars de recettes au box-office américain. 4,3 millions de spectateurs français découvrent Gaspard Ulliel dans le rôle de Manech, un jeune soldat porté disparu dans les tranchées de la Somme en 1917. À ses côtés, Audrey Tautou incarne Mathilde, la fiancée du «bleuet» qui refuse de croire à sa mort.

3. 2010, une consécration médiatique avec Chanel

En 2010, Gaspard Ulliel devient l’égérie du nouveau parfum pour homme de Chanel, Bleu . «Ce contrat formidable me donnait une autonomie financière qui me permettait de souffler», explique-t-il quelques années plus tard. Cette belle opportunité conduit l’acteur à se montrer plus sélectif dans ses choix de carrière, à l’image de Robert Pattinson, autre jeune pousse du cinéma, qui aurait touché 12 millions de dollars sur 3 ans pour représenter le parfum Dior Homme .

En plus d’un joli cachet, Gaspard Ulliel tourne sous la direction des plus grands pour promouvoir la fragrance. Le premier spot de 60 secondes, pensé comme un court-métrage, est signé Martin Scorsese. L’acteur y campe une star de cinéma quittant une conférence de presse et succombant au regard d’une jeune femme. Suivront deux autres publicités tournées à Los Angeles en 2015 sous la direction de James Gray, puis en 2018 à Bangkok par Steve McQueen. Un succès jamais démenti: depuis sa sortie, Bleu de Chanel figure parmi les 10 parfums pour homme les plus vendus en France.

4. Gaspard Ulliel: 12 kilos de perdus pour 356 000 spectateurs

En 2014, Gaspard Ulliel se glisse dans le costume d’Yves Saint Laurent pour le biopic réalisé par Bertrand Bonello (budget: 8,7 millions d’euros). L’acteur s’investit énormément dans la préparation du rôle. Il s’exerce à modifier le timbre de sa voix, perd 12 kilos et livre une prestation remarquée, entre puissance et fragilité.

Nommé à dix reprises aux César et présenté en compétition officielle au Festival de Cannes, le long-métrage pâtit de la concurrence d’un second biopic consacré au couturier: Yves Saint Laurent , réalisé par Jalil Lespert, avec Pierre Niney dans le rôle-titre. Les deux films se livrent une concurrence féroce. Doté d’un budget de 12 millions d’euros, celui de Jalil Lespert rencontre un joli succès en salles avec 1,6 million d’entrées, contre seulement 356.000 spectateurs pour Saint Laurent .

5. Deux César pour Gaspard Ulliel

Acteur de talent, Gaspard Ulliel a reçu plusieurs distinctions au cours de sa trop courte carrière. Nommé pour le César du Meilleur espoir masculin pour Embrassez qui vous voudrez en 2003 et Les Égarés en 2004, il décroche la statuette l’année suivante pour le rôle de Manech dans Un long dimanche de fiançailles (valeur estimée: 1.500 euros, soit quasiment le double d’un Oscar).

Sélectionné dans la catégorie Meilleur acteur en 2015 pour son incarnation d’Yves Saint Laurent, Gaspard Ulliel voit la récompense lui échapper au profit de Pierre Niney, tête d’affiche du biopic concurrent, Yves Saint Laurent , réalisé par Jalil Lespert. Il est sacré deux ans plus tard pour Juste la fin du monde de Xavier Dolan. L’acteur livre une prestation bouleversante sous les traits de Louis, un écrivain qui rend visite à sa famille après 12 ans d’absence pour lui annoncer sa mort prochaine. Sans conteste l’un de ses plus grands rôles.