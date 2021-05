Friends de retour sur les écrans

Le casting originel de Friends se réunit pour un ultime épisode diffusé sur HBO Max le 27 mai 2021 crédit photo : Shutterstock

Les six copains de la série Friends se réunissent pour un ultime épisode diffusé sur la plateforme HBO Max le 27 mai 2021 aux Etats-Unis. De nombreuses guest star seront au rendez-vous. L'épisode s'accompagnera d'un late show durant lequel les acteurs reviendront sur des moments cultes de la série. TF1 diffusera également l'épisode prochainement.

La réunion tant attendue

Les fans de la série attendent cet épisode depuis 17 ans. Après maintes rumeurs, la série Friends revient sur les petits écrans pour un dernier épisode réunissant l'ensemble du casting et quelques guest star. Jennifer Aniston (Rachel), Courteney Cox (Monica), Lisa Kudrow (Phoebe), Matt LeBlanc (Joey), Matthew Perry (Chandler) et David Schwimmer (Ross) remonteront le temps, le 27 mai 2021, sur la plateforme HBO Max aux Etats-Unis, The One Where They Get Back Together (Celui où ils se retrouvent).

Le teaser du show, diffusé sur les réseaux sociaux, met déjà les aficionados de série en émoi. On y voit, entre autres scènes, Ross rejouer le quiz de la saison 4. Du sofa du Central Perk à l'appartement de Monica, tous les décors cultes de la série sont au rendez-vous et de nombreux invités surprise comme Tom Selleck, qui joue le rôle le Richard, l'un des petits amis de Monica ou encore Maggie Wheele, alias Janice, l'ex de Chandler. D'autres stars sont également annoncées pour cet épisode un peu particulier comme Cara Delevingne, Lady Gaga, Justin Bieber ou encore Reese Witherspoon.

Un épisode à part

A en croire la bande-annonce, cette réunion sera accompagnée d'une forme de late show dédié à la série animée par James Corden. Ce dernier s'est fait connaître aux Etats-Unis à travers une émission de karaoké où des stars chantent dans sa voiture. Une sorte de débat où se mêleront des images des coulisses de l'épisode de 2021 et des questions essentielles à l'intrigue de la série auxquelles répondront les acteurs dont l'incontournable interrogation du 15ème épisode de la saison 3: «Ross et Rachel étaient-il en break ou véritablement séparés?». Les six acteurs sont tous co-producteurs exécutifs de la série et auraient négocié, selon les informations du magazine Variety, 2,5 millions de dollars chacun pour le tournage de cet ultime épisode. Les Américains pourront en profiter dès le 27 mai. Pour la France, TF1 diffusera l'épisode prochainement.

Friends, incontournable

Plus qu'une série, Friends est devenu au fil des années un phénomène incontournable de la culture populaire mondiale. Présente dans 50 pays entre 1994 et 2004, les aventures de cette bande de potes new yorkais rassemblaient en moyenne 26 millions de téléspectateurs par semaine aux Etats-Unis. Diffusée sur Netflix à partir de 2015, la série a fortement contribué à populariser la plateforme de SvoD. A cause de la pandémie, le tournage du dernier épisode a dû être retardé à 2 reprises. Ross, Rachel, Joey, Chandler, Phoebe et Monica ont finalement pu endosser de nouveau leur rôle en avril 2021, dans les studios d'origine de la série, face à un vrai public.

