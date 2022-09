Foire aux vins: comment faire de bonnes affaires?

Découvrez nos conseils pour faire de bonnes affaires crédit photo : Getty images

Chaque année, la Foire aux vins s’invite dans les rayons de nos supermarchés et chez nos cavistes. Cet événement est incontournable pour les amateurs de vins désireux de faire de jolies découvertes à des prix intéressants, à condition de s’y préparer. Voici nos conseils pour réussir votre Foire aux vins.

Préparez-vous pour une Foire aux vins réussie

Quelques jours avant votre visite, épluchez les catalogues des enseignes, ou rendez-vous sur leur site Internet pour découvrir la sélection des vins proposés, généralement classés par région. Comparez les prix. Ces derniers peuvent varier d’un réseau à l’autre.

Faites vos repérages en vous aidant des numéros spéciaux en kiosque, et en consultant les avis d’experts. Bien sûr, le plaisir d’une Foire aux vins réside aussi dans la découverte, mais procéder ainsi vous permettra de ne pas passer à côté de potentiels coups de cœur.

Dressez un état des lieux de votre cave

Faites l’inventaire de vos bouteilles pour orienter vos futurs achats. La complémentarité est essentielle au sein d’une cave, sinon vous risquez de boire la même chose toute l’année. Prévoyez des vins qui s’accordent avec les fromages, les desserts ou à boire en apéritif. Pour le plat, pensez à des vins plutôt légers pour la volaille, plus charpentés pour la viande rouge ou le gibier… C’est aussi le moment de vous fixer un budget.

Dégustez avant d’acheter

La dégustation fait partie intégrante des Foires aux vins. C’est le meilleur moyen de vous faire un avis sur un cru que vous aviez repéré dans un catalogue, ou au contraire de découvrir de nouvelles pépites. En cas d’hésitation, achetez une bouteille pour la déguster chez vous, tranquillement. Si vous êtes convaincu, retournez dans votre enseigne pour compléter votre cave.

Décryptez les étiquettes

Outre l’appellation, prêtez attention au nom du domaine, du vigneron ou du château . La mention du millésime n’est pas obligatoire, mais elle reste un bon indice de réussite selon la région. Méfiez-vous des mentions superflues, pompeuses, voire même trompeuses comme «Grand Vin» ou «vieilles vignes». Ils ne correspondent à aucun critère précis. De la même manière, le terme «vieilli en fût de chêne» indique un mode d’élevage du vin, mais ne garantit pas sa qualité.

Ne misez pas tout sur le prix

Un vin dont le prix défie toute concurrence peut sembler séduisant, mais «bonne affaire» ne rime pas nécessairement avec petit prix. On peut tout à fait réaliser une très bonne affaire en achetant un vin qui n’est pas le plus économique, mais qui possède un excellent rapport qualité/prix. Il est vrai que certaines cuvées profitent de rabais très intéressants durant la Foire aux vins, mais attention à ne pas vous retrouver avec un vin que vous n’appréciez pas, ou que vous n’aurez pas l’occasion de boire.

Misez sur les bons millésimes

2018, 2019, 2020 ont marqué les esprits. La production est toujours variable selon les régions et les appellations, mais dans l’ensemble, ces trois millésimes ont connu un beau succès. À l’inverse, le millésime 2021 a subi de plein fouet les aléas climatiques. Les volumes seront donc moindres, et les prix probablement plus élevés.

Grands crus ou appellations plus confidentielles: à vous de voir!

Les Foires aux vins font souvent la joie des amateurs de bordeaux. C’est généralement à cette période que vous trouverez la plus grande offre, et que le prix des grandes bouteilles sera le plus intéressant. C’est donc le moment de casser votre tirelire si vous visez les crus les plus convoités. En parallèle, les enseignes proposent désormais des vins moins prestigieux, mais qui valent le détour. Une belle occasion de découvrir d’autres cépages et d’autres terroirs à des prix très intéressants.

Foire aux vins 2022: les dates par enseigne Lavinia: du 5 septembre au 3 octobre Nicolas: du 7 septembre au 4 octobre Biocoop: du 19 septembre au 3 octobre Naturalia: du 1er au 21 octobre Magasins U: du 27 septembre au 8 octobre Monoprix: du 16 septembre au 2 octobre Franprix: du 19 septembre au 9 octobre E. Leclerc: du 4 au 15 octobre Hypermarchés Carrefour: du 27 septembre au 10 octobre Hypermarchés Auchan: du 27 septembre au 11 octobre

