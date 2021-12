Figurines, Lego, Playmobil… pour adultes

Un jouet sur cinq en France est acheté par les adultes pour eux-mêmes crédit photo : Capture d’écran compte Instagram @lego

JouéClub lance son magazine de jouets pour adultes. Un marché porteur sur lequel compte investir son concurrent King Jouet. Entre les Lego, les Playmobil pour adultes et la déclinaison de grandes licences de la culture pop internationale, il y a de quoi désormais ravir petits et grands chez les marchands de jouets.

Des jouets pour adultes

Les jouets ne sont plus réservés aux plus petits. Depuis le 1er décembre 2021, la marque JouéClub diffuse un catalogue de jouets destiné aux adultes. Au programme: des puzzles, des jeux de sociétés ainsi que des figurines issues d’univers ultra populaires comme Harry Potter, Star Wars, Marvel ou encore DC Comic. La firme avait d’ailleurs déjà aboli la frontière entre petits et grands en septembre 2021 en ouvrant pendant 2 mois au village JouéClub de Paris, boulevard des Italiens dans le 9ème arrondissement, une boutique officielle DC Comics. À l’intérieur, près de 300 références de jeux, jouets, décorations, textiles, collectables et autres accessoires de cosplay pour tous. Mais aussi une exposition de Batmobile grandeur nature et de 3 statues de super-héros: Aquaman, Batman et Wonder Woman.

Un marché en plein essor qui représente 700 millions d’euros par an

JouéClub assure, dans un communiqué, vouloir s’adapter à l’air du temps: «Malgré les crises et la baisse de natalité, le marché du jouet reste dynamique grâce aux adultes qui achètent de plus en plus pour eux-mêmes. Fans de la première heure ou adeptes de culture ludique, ces derniers n‘hésitent plus à acheter des jeux ou des jouets pour s’amuser entre eux». Le secteur du jouet pour adultes est en pleine explosion ces dernières années. Selon JouéClub, cette clientèle représente 20% des ventes du secteur du jouet soit 700 millions d’euros par an. King Jouet, concurrent de l’enseigne, affirme que 37% de ses ventes réalisées entre 2019 et 2021 le sont à destination des adultes, d’où la mise en lumière par la firme de certains jouets qui sont destinés aux plus grands comme une Porsche Lego Creator à construire.

Les nostalgiques de l’enfance

Outre les vendeurs, ce sont les marques qui depuis longtemps ont senti qu’elles pouvaient élargir leur public en jouant la carte de la nostalgie. Lego dispose d’une catégorie adulte et Playmobil multiplie les univers Porsche. La marque s’est d’ailleurs ouverte à d’autres licences, plébiscitées par les trentenaires et les quadras un peu geek comme Retour vers le Futur, Star Trek ou encore Scooby-doo. Une version James Bond et Agence tous risques est même prévue pour ce Noël.

Lego gâte ses employés avec des bonus exceptionnels Ce sont les plus de 20.000 employés de chez Lego qui vont passer de belles fêtes de fin d’année. Fort du succès de ces grandes marques comme Lego Star Wars, Harry Potter ou Lego City, la firme danoise a décidé d’accorder 3 jours de congé supplémentaires à ses salariés ainsi qu’un bonus exceptionnel dont le montant demeure inconnu. L’entreprise réalise l’une de ses plus belles années avec un bénéfice en hausse de 140% sur un an à 847 millions d‘euros. Un succès dû en grande partie à la pandémie et la multiplication des confinements, notamment en Chine où la société fait ses meilleurs chiffres. Une seconde prime, délivrée elle en avril 2022, est déjà prévue, là encore pour tous les salariés de l’entreprise.

