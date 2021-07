Faire sa valise comme Marie Kondo

Marie Kondo nous donne sa recette miracle pour optimiser la place dans sa valise crédit photo : Shutterstock

Chaque été c'est pareil. L'étape de la valise est souvent source de prise de tête. Entre les objets importants à emporter, les vêtements et autres chaussures, il n'est pas rare de finir avec une valise lourde de plusieurs kilos encombrants durant tout votre séjour. Toutefois, avec la méthode Marie Kondo, voyager léger sans se priver n'a jamais été aussi simple.

Choisir les bonnes tenues

Inutile de prendre un anorak sur la Côte d'Azur en plein mois d'août. Marie Kondo recommande en premier lieu de choisir uniquement des vêtements de saison. Etalez-les sur le sol et faites votre choix. Pantalons, robes et t-shirts... tous doivent tenir dans votre bagage. Pour ce faire, roulez vos vêtements au lieu de les plier afin qu'ils prennent le moins de place possible, surtout les matières les plus fines. Ranger ensuite chacune des pièces de votre garde-robe à la verticale. Non seulement vous éviterez d'avoir des vêtements froissés à l'arrivée, mais vous pourrez également mieux visualiser chacune des pièces présentes dans votre valise et voir s'il vous manque ou non quelque chose. Lorsque vous l'ouvrirez, vous pourrez choisir une pièce sans déranger l'ensemble des vêtements ce qui vous fera gagner du temps.

Optimisez la place

Les valises et autres sacs de voyage comportent de nombreuses poches et pochettes. Utilisez-les en ne consacrant qu'une catégorie d'objet par poche (maquillage, appareil électronique, chaussures). Si vous n'en avez pas, optez pour de petites sacoches en plastique au sein desquels vous mettrez l'ensemble de vos produits de beauté. Misez sur les produits de petites tailles, les échantillons de gel douche ou de shampoings, pour gagner de la place. Si vous n'en trouvez pas, achetez ou réutilisez de petits récipients vides que vous remplirez avec vos produits favoris. Isolez les chaussures dans un sac en tissu pour éviter qu'elles ne salissent le reste de vos affaires. Rassemblez vos sous-vêtements dans une même pochette, en plaçant les culottes dans les bonnets des soutien-gorge.

La papesse du rangement

La méthode de Marie Kondo pour ranger ses affaires s'est imposée dans les esprits en une dizaine d'années. La vidéo au cours de laquelle elle livre ses astuces pour ranger une valise a été vue près de 3 millions de fois. Auteure de deux ouvrages sur le rangement, elle est également présente sur Instagram ou près de 4 millions d'internautes la suivent. Une série Netflix, Marie Kondo l'art du rangement, lui est également consacrée.

Comment ranger son bureau grâce à Marie Kondo? Ranger à la perfection sa valise c'est bien. Mais réussir à organiser son bureau que l'on utilise au quotidien, c'est encore mieux. Là encore, Marie Kondo s'est penchée sur la question dans une vidéo. Dans son livre, la magie du rangement au travail, Marie Kondo livre sa série d'astuces. Tout d'abord faire le tri entre les documents relatifs aux travaux en cours, ceux que l'on doit garder (fiche de paie par exemple) et les autres qui finiront à la poubelle. Idem pour les objets. Faire la distinction entre ce qui nous «met en joie» comme un joli carnet ou une photo de ses enfants, ce qui relève de nos besoins quotidiens (trombones, post it) et le reste qu'il faut jeter. Regardez bien chaque objet un par un et demandez vous franchement s'il est utile. Dans le cas contraire vous pouvez le jeter à la poubelle. Enfin, rangez le tout dans des boîtes que vous placerez à la verticale par catégorie. Pour les dossiers, attribuez leurs une chemise, là encore par catégorie, avant de les ranger.

