DJ Snake x Hublot: la montre qui électrise la rentrée

Le producteur français DJ Snake sort une montre en collaboration avec la marque Hublot crédit photo : Hublot

L’horlogerie de luxe, fait de plus en plus de place à des célébrités reconnues à l’échelle internationale pour élargir son public. Le producteur français DJ Snake sort ainsi une montre en collaboration avec la marque Hublot. Le garde-temps, édité à seulement 100 exemplaires, est proposé à la vente pour près de 30.000 euros.

DJ Snake: une montre unique

C’est l‘événement horloger de la rentrée. Après l’arrivée de Super Mario dans l’univers de la montre de luxe avec la collaboration entre Nintendo et Tag Heuer , c’est au tour de la marque Hublot de frapper un grand coup. L’entreprise dévoile ainsi le produit de sa collaboration avec DJ Snake, l’un des artistes français les plus écouté dans le monde. Le producteur est à l’origine de nombreux succès musicaux auxquels ont participé d’autres grands artistes internationaux comme Lady Gaga, Selena Gomez ou encore Kanye West. Ambassadeur de la marque depuis 2018, William Grigahcine (DJ Snake) revisite la célèbre Big Bang de chez Hublot pour en moderniser l’esthétique.

Un arc-en-ciel au poignet

La Big Bang à la sauce DJ Snake se présente dans un boîtier en titane grade 5 de 45 mm. Un boîtier «Newton’s Rings» révélant un formidable effet arc-en-ciel qui varie d’une montre à l’autre, faisant de chaque exemplaire un modèle unique en son genre. Équipé d‘un mouvement chronographe Flyback calibre HUB1242 «UNICO», le garde-temps made in DJ Snake est étanche à 100 mètres et se dote d’une réserve de marche de près de 72 heures. La montre est livrée avec deux bracelets. Le premier en caoutchouc violet, noir et gris et le second à la texture noire et nervurée.

Les artistes au service du monde de l’horlogerie de luxe

À travers cette collaboration et cette montre éditée à seulement 100 exemplaires numérotés dans le monde, Hublot souhaite séduire une clientèle jeune et fortunée. DJ Snake est l’un des rares artistes français classés dans le Billboard Hot 100. Et tous ses albums ont remporté le titre de disque de platine.

Ce nouveau partenariat fait écho à d’autres collaborations menées par le passé par l’horloger avec d’autres grands artistes qu’il s’agisse du plasticien Takashi Murakami ou du sculpteur Richard Orlinski. La Big Bang DJ Snake est ainsi vendue à partir de 25.900 euros. La marque n’est toutefois pas la seule à faire grand bruit avec une collaboration inédite en cette rentrée 2021. La maison Bvlgari réédite ainsi l’un de ses modèles les plus «pop» et les plus recherchés du moment. La collection Fantasy du designer suisse Gérald Genta, mettant en scène Mickey, Minnie, Donald et l’oncle Picsou sur des garde-temps extrêmement sophistiqués. Prix de départ délivré uniquement sur demande.

Top 5 des montres les plus chères Si la montre issue de la collaboration entre Hublot est DJ Snake est proposée à la vente pour plusieurs dizaines de milliers d’euros, elle est loin d’égaler en termes de prix les garde-temps les plus chers de la planète. Des accessoires qui se parent de bijoux comme la Purnell: Escape IIS Treasure Baguette Rainbow dont le prix dépasse les 1,5 million d’euros. Une montre dotée d’un double tourbillon à trois axes décorés de gemmes, installées dans un boîtier de 44 millimètres en or rose habillé de 273 diamants baguettes, 41 saphirs baguettes, rubis et tsavorites, pour un poids total de 18,95 carats. Toutefois, la montre la plus chère au monde sort des ateliers Graff Diamonds. La Hallucination, présentée en 2014 est une pièce unique de 110 carats de diamants colorés. Son prix de vente? 55 millions de dollars. Bien plus que la Patek Philippe The Grandmaster Chime référence 6300A-010, conçue pour la vente aux enchères Only Watch 2019, et qui reste à ce jour la montre la plus chère jamais vendue lors d’une vente aux enchères: 31,2 millions de dollars.

