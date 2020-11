Des petites pièces de grande valeur

Et si plusieurs centaines d'euros se cachaient dans votre portefeuille sans que vous ne le sachiez. Le marché des pièces de collection ne se constitue pas uniquement de vieux Napoléons ou de Louis d'or. Certains euros sont très prisés des collectionneurs, notamment les pièces tirées en un nombre restreint d'exemplaires.

Par exemple, les pièces de 2 euros du Vatican sortie en 2004 se vendent aujourd'hui pour une centaine d'euros. Quant à celles de Saint-Martin, éditée seulement à près de 130.000 unités, elles peuvent se monnayer sur le marché autour des 120 euros. Le mieux est encore de mettre la main sur une pièce de 2 euros monégasque, éditée en 2007. Une édition spéciale à 20 000 unités a été produite pour rendre hommage à Grâce Kelly. La pièce se monnaye aujourd'hui autour des 1 000 euros.

Mais avant de vendre ses pièces encore faut-il être sûr de leur valeur. S'il existe des sites Internet et des revues spécialisées pour informer les vendeurs potentiels, l'idéal est encore de faire appel à un numismate professionnel. Ce dernier vous permettra non seulement d'authentifier la pièce mais vous donnera également la valeur exacte de votre monnaie. Elle se calcule en fonction de la matière qui compose la pièce mais également de la rareté du modèle. De nombreux réseaux proposent des expertises gratuites réalisées en moins de 48 h.

Vous pouvez passer par un professionnel, mais des frais s'appliqueront. Par exemple, la plupart des cabinets numismatiques où sont réalisées les expertises rachètent les pièces immédiatement, mais peuvent prendre des commissions de 20% à 30%.

L'autre solution est de passer par Internet sur des sites comme eBay pour faire monter les enchères ou encore des plateformes spécialisées dans la vente de pièces de collection comme Rakuten ou Catawiki. Pour être sûr d'en tirer le meilleur prix, il est important d'afficher de belles photos sur son annonce en démarrant avec un prix attractif sans oublier les informations suivantes: le poids de la monnaie, son diamètre, l'état de conservation, le métal ou l'alliage et la date d'émission de la pièce.

Euros: qui sont ces figures historiques sur vos pièces

Les comptenteurs de l'euro avancent souvent le fait que les pièces et billets de la monnaie unique européenne sont sans histoire et sans figure historique ou monument identifiable, ce qui n'est pas vrai. En France, le visage de Marianne est présent sur toutes les pièces de 1, 2 ou 5 centimes. Une édition de pièces de 2 euros créée en 2010 pour fêter l'appel du 18 juin met en avant le visage du Général de Gaulle. Une autre édition, datée cette fois de 2012, fait la part belle à l'Abée Pierre et on ne compte plus les figures historiques présentes sur notre monnaie: Pierre de Coubertin, Konrad Adenauer, François Mitterrand, Auguste Rodin et même... Astérix. Seul bémol, et de taille, parmi toutes ces grandes figures masculines, les femmes sont rarement mises à l'honneur. Seules Marie-Curie, avec son mari et Simone Veil ont droit à leur tête sur les pièces de 2 euros.