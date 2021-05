Des montres pour des femmes à l'heure de la mode

La montre femme est un vrai bijou qui traverse le temps sans se démoder. crédit photo : Shutterstock

Quelque peu supplantée par le smartphone dans sa fonction de donner l'heure, la montre femme demeure un véritable accessoire de mode. C'est pourquoi les femmes arborent à leur poignet des montres au style tendance, parfois rétro, souvent moderne.

La montre: toute une histoire

Depuis les premières montres à gousset, l'horlogerie a beaucoup évolué. Si aujourd'hui le fait de posséder une montre paraît aussi commun que d'avoir un sac à main, la création de la montre-bracelet a été une petite révolution technique à laquelle participèrent de grandes figures de l'Histoire. En effet, le premier modèle fut porté par la reine Élizabeth Ire en 1571. En France, l'impératrice Joséphine offrit ce type d'horlogerie à sa future belle-fille. Aujourd'hui, il existe de nombreuses montres conjuguant finesse, élégance et discrétion pour souligner la délicatesse d'un poignet féminin.

La montre femme indémodable

L'évolution du style des montres pour femmes est intimement liée à l'histoire de la mode. Ainsi, les Années folles ont engendré le succès des montres de style Art déco. Jaeger-LeCoultre a créé en 1929 le fameux «calibre 101», un minuscule calibre de 0,2 cm3 et de 3,4 mm d'épaisseur. Le goût pour les petites montres est donc apparu dès cette époque. Dans les années 1940 et au début des années 1950, cette mode a resurgi avec les convenances d'alors déconseillant à une dame de s'enquérir de l'heure. La montre a ainsi acquis le statut de bijou. Au fur et à mesure de l'émancipation des femmes, entre les années 1950 et 1970, les boîtiers s'élargissent et s'arrondissent avec des cadrans qui prennent des couleurs. Les années 1990 marquent l'apogée du quartz et de l'affichage digital. Les montres féminines y redeviennent assez discrètes jusqu'au début des années 2000 qui marquent l'avènement du port de montres d'hommes. Les gros calibres deviennent très prisés comme pour défier ces messieurs dans leurs postures viriles. Le retour actuel des petites montres féminines est révélateur d'une tendance de fond rappelant l'époque des montres bijoux. Le temps s'affichant partout, la lecture de l'heure devient en effet secondaire.

La montre connectée

Au rayon des tendances contemporaines, la montre connectée s'impose de plus en plus. Ce bijou de technologie donne non seulement l'heure, mais elle compte les pas, alerte dès la réception d'un mail ou informe de la météo du jour. Les modèles sont toujours plus nombreux et ressemblent de plus en plus à des montres «classiques», de quoi les marier facilement à n'importe quel look.

La montre légère et sportive

Pour le quotidien, il y a les montres «casual» à la fois résistantes, étanches et tendance. Elles accompagneront sans risque les femmes dans toutes leurs activités. Ces montres pop et colorées sont souvent munies d'un bracelet en caoutchouc et certaines sont «color block». Le cadran et le bracelet sont d'une seule et même couleur, par exemple un rose flashy, un blanc lumineux ou un noir profond. Ces montres femmes sont parfaites pour rehausser n'importe quel look, été comme hiver.

La montre de Marilyn, une pièce de musée

La célèbre entreprise horlogère suisse Blancpain avait lancé en 1930 la «Rolls», première montre-bracelet automatique pour dame. En 1956, lorsque le modèle «Ladybird» fut dévoilé, il s'agissait de la plus petite montre ronde de l'époque. Il y a peu, une montre Blancpain produite dans les années 1930 et ayant appartenu à la plus mythique des stars hollywoodiennes, a été rachetée par la marque lors d'une vente aux enchères. En novembre 2019, cette pièce Art déco a été l'une des pièces vedettes de l'exposition «Timeless Elegance», organisée à New York dans la boutique Blancpain de la Ve Avenue. Le grand public a ainsi pu contempler pour la première fois la montre qui aurait été offerte à Marilyn Monroe par l'écrivain Arthur Miller. Réalisé en platine, son boîtier rectangulaire est serti de 71 diamants ronds et de deux diamants taille marquise. Deux petites aiguilles bleues parcourent le cadran blanc rythmé par des index jaunes. Avec l'engouement pour les petites, voire les minuscules montres, qui ont fait leur retour depuis quelque temps déjà, la maison Blancpain a choisi de jouer la carte du vintage en rééditant la Ladybird de 1956.

