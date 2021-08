Découvrez la maison la plus chère au monde

La propriété la plus chère du monde nommée The One est située à Los Angeles et est estimée à 500 millions de dollars crédit photo : Shutterstock

Après 10 ans de travaux, The One, une fabuleuse villa américaine de 10.000 mètres carrés habitables est sacrée résidence la plus chère de la planète. Elle passe devant ses concurrentes françaises et indiennes dont les prix de vente se comptent en centaines de millions d'euros. Toutefois, la valeur de certaines demeures de légende, comme Buckingham Palace, supplante toujours les constructions nouvelles qui sortent de terre.

The One, la maison la plus chère au monde

C'est l'une des nouvelles propriétés les plus chères du moment. The One, construite dans le quartier de Bel-Air à Los Angeles, fait une entrée remarquée dans le classement des maisons dont le prix bat des records. 500 millions de dollars (410 millions d'euros) pour être l'heureux propriétaire d'une résidence de 10.000 mètres carrés habitables avec: salle de bowling, terrain de tennis, salles de sport, salle de billard, station thermale privée, circuit de course automobile, cave à vin d'une capacité de 10.000 bouteilles, sept piscines creusées, un cinéma de 32 sièges, un garage 50 voitures et même... une boîte de nuit. La demeure, conçue par l'architecte Paul McClean à l'initiative de Nile Niami, promoteur immobilier, a mis près de dix ans à sortir de terre. Elle se compose de 21 chambres, 42 salles de bain et d'une suite de 510 mètres carrés. Le promoteur n'exclut pas de convertir ce bien ultra luxueux en plateau de cinéma gigantesque, en salle de spectacles pour match de boxe ou encore en lieu de tournage pour des émissions de téléréalité.

Des concurrents français et indiens

The One devient ainsi la propriété la plus chère au monde et dépasse la villa Leopolda, située à Villefranche-sur-Mer dans le sud de la France. Estimation du bien? 390 millions de dollars. Construite en 1902 par le roi des Belges Léopold II, cette villa dont le propriétaire demeure inconnu, dispose d'une dizaine de chambres et d'un parc de 8 hectares abritant près de 1.200 variétés d'arbres différents. La super maison américaine se place également devant Antilia, l'ancienne maison la plus chère au monde. Estimé à 400 millions de dollars selon l'agence Bloomberg, Antilia, située à Bombay est un gratte-ciel résidentiel privé construit par le milliardaire Mukesh Ambani pour 1 milliard de dollars soit 886 millions d'euros. Une tour de luxe de 173 mètres de haut pour 27 étages. La propriété dispose de 3 héliports, un parking de 168 places, un spa et d'une salle de bal, pour une superficie totale de 37.000 mètres carrés habitables.

Buckingham palace, le vrai tenant du titre

Une seule propriété au monde, un peu atypique, est à même de dépasser le nouveau record de The One. Buckingham Palace, le célèbre palais de la reine dont les experts affirment que s'il était mis en vente demain, il pourrait se négocier autour des 1,55... milliard de dollars (soit 1,3 milliard d'euros). Un prix à la hauteur du palais d'Élizabeth II composé de 775 pièces dont 52 chambres et 188 pièces destinées uniquement aux domestiques.

