Décoration: gaieté et bonne humeur s’emparent de nos intérieurs

La décoration est à votre intérieur ce que la mode est à votre look. crédit photo : Getty Images

Avec la pandémie, l’intérieur des appartements et des maisons s’était rangé sous le signe du cocooning et de l’introspection. Et bien qu’une crise succède à une autre, côté décoration, aujourd’hui l’ambiance est à l’optimisme, à la joie et à l’ouverture sur l’extérieur. Voici les nouvelles tendances.

Vive la couleur dans les accessoires

Que ce soit un vase, un bougeoir ou un vide-poche, les accessoires sont là cette année pour apporter des touches de couleurs dans votre intérieur. À rayures, à fleurs ou unis, ils pétillent comme autant d’éléments pleins de gaieté. La tendance se retrouve aussi à table avec des serviettes orange, jaunes ou vertes, des nappes à grosses rayures et des saladiers aux couleurs acidulées.

Le canapé devient le clou du spectacle

C’est sans doute un effet boomerang du confinement, le canapé est devenu un élément clef de la décoration. Beaucoup de fabricants en proposent des versions monumentales où il fait bon se lover en famille . Les formes arrondies et les matières douces comme la laine sont à privilégier. La couleur reine de la saison semble être le vert émeraude qu’on retrouve aussi version plaid ou housse de couette.

Le luxe se réinvente

L’univers du luxe a toute sa place dans les intérieurs. En 2022, la prépondérance est donnée à l’exceptionnel, la nouveauté et l’original. Les designers se sont alliés avec des physiciens pour inventer de nouveaux matériaux futuristes. Les canapés deviennent connectés et les tissus intègrent des fils de cuivre et de LED pour un effet guerre des étoiles. Mais le luxe s’inspire aussi de références pop. Mickey, Super Mario ou le Capitaine Haddock deviennent des éléments décoratifs un peu à la manière des chiens de Jeff Koons.

Éthique et chic, tout un poème

2022 confirme la tendance lourde de la décennie, il s’agit de marier des éléments venus du monde entier pour trouver son style. Le Portugal est à l’honneur avec ses céramiques ornées, ses tissus aux couleurs vives et ses paniers en jonc. Les tapis berbères en laine sont des pièces incontournables. Certains fournisseurs importent des modèles uniques qu’ils commandent à des artisans marocains dont ils gardent l’adresse secrète. Les tissus à motifs et les tapis en plastique africains continuent de faire fureur. Colombie, Bulgarie, Turquie ou Brésil apportent aussi leurs lots d’objets rares à dénicher sur le net ou sur place.

Le vintage n’a pas d’âge

Le vintage est toujours de sortie avec en tête d’affiche les lampes de couleur années 1960 ou 1970. Mais le style Art Déco est aussi de mise avec ses canapés en velours bleu pétrole, ses tapis aux motifs géométriques et ses objets épurés. Les meubles géométriques en bois, les tables en formica et la couleur tout azimut se portent bien. Dans leur version originale ou en réédition, les meubles des grands designers sont la signature d’un intérieur classe.

La lampe Potence Pivotante de Charlotte Perriand, le fauteuil de Charles Eames ou les canapés créés par Le Corbusier sont des valeurs sûres. Enfin, la lampe Pipistrello est l’un des objets du design italien des années 1960 les plus prisés. Son style intemporel et sa lumière douce en font un must encore aujourd’hui.

La cuisine à ciel découvert

Une tendance nouvelle est bien celle de la cuisine à ciel ouvert. Les chanceux qui ont un jardin ne se contentent plus d’un modeste barbecue. C’est désormais la cuisine qui se prolonge dans le jardin. Évier, bar et table de cuisson s’installent en plein air. Dès les beaux jours, les hôtes et leurs invités désertent la cuisine intérieure pour aller préparer des recettes et les déguster sous les étoiles.

«Le design de Prisunic à Monoprix», l’expo tendance au Musée des arts décoratifs de Paris Le Musée des arts décoratifs célèbre l’histoire du design pour tous à travers deux des plus grandes enseignes de distribution d’objets du quotidien qui ont su démocratiser le design: Prisunic puis Monoprix. L’exposition Le design pour tous: de Prisunic à Monoprix, une aventure française retrace dans les collections permanentes du musée , à travers plus de 500 œuvres (mobilier, objets et affiches publicitaires), cette aventure créative et engagée que résume le slogan devenu culte: “Le beau au prix du laid”. Jusqu’au 15 mai 2022, venez prendre un bain de nostalgie et de style en visitant cette exposition exceptionnelle.

A lire aussi:

Découvrez la maison la plus chère au monde

Aménagement Art déco: nos meilleurs conseils