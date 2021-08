Déco éco-responsable: 6 conseils pour aménager son intérieur

Comment rénover, meubler et décorer sa maison ou son appartement dans le respect de l'environnement? crédit photo : Shutterstock

L'éco-responsabilité se fraye un chemin jusque dans nos intérieurs. Comment rénover, meubler et décorer sa maison ou son appartement dans le respect de l'environnement ? Matériaux durables, marques engagées, esprit récup : voici nos astuces pour une décoration à la fois green et branchée, du sol au plafond.

Utilisez des matériaux écologiques

Les matériaux écologiques s'invitent à tous les rayons, de la peinture au mobilier. Le bois reste la matière noble par excellence. Choisissez-le issu de forêts gérées durablement ou de chutes recyclées. Au sol, vous pouvez opter pour un parquet en bambou, de la moquette en fibres de coco ou en jute, du jonc de mer... Le liège, biodégradable, résiste au temps, et le carton est ultra-résistant grâce à sa forme alvéolée. Côté revêtements muraux, vous avez l'embarras du choix: peintures biosourcées fabriquées à base d'algues, enduits à la chaux ou composés d'argile, papiers peints compostables ou conçus avec du papier recyclé mais aussi tapisseries en lin et en chanvre pour une déco 100% naturelle.

Misez sur l'upcycling

L'upcycling désigne une forme de récup' qui consiste à donner une seconde vie à nos vieux meubles et objets en détournant leur fonction initiale. On exhume les trésors de nos caves et de nos greniers pour une touche rétro. Un peu d'huile de coude et d'imagination et le tour est joué! Réparer, customiser, réinventer plutôt que de jeter, une démarche écologique par excellence pour une décoration unique.

Achetez d'occasion

Au lieu d'acheter du mobilier neuf qui a nécessité matière première, emballage et transport, optez pour le charme de l'ancien. Brocantes, vide-greniers, centres Emmaüs... vous trouverez des pièces singulières tout en vous inscrivant dans une économie circulaire soucieuse de préserver les ressources de la planète. Un mode de consommation résolument respectueux de l'environnement.

Investissez dans des marques éco-responsables

Si vous souhaitez malgré tout acheter du neuf, tournez-vous vers des entreprises vertueuses qui placent l'écoresponsabilité au cœur de leur ADN, de la conception à la fabrication en passant par l'approvisionnement. Camif Edition, Gautier, Bleu Nature et ses meubles en bois flotté, Ekobo et ses créations en bambou, Tikamoon, Tiptoe ou encore Stooly, spécialiste du mobilier en carton... de nombreuses marques vertes vous permettront d'aménager votre intérieur de manière durable.

Fabriquez vous-même votre décoration

La tendance DIY (Do It Yourself) a toujours le vent en poupe. Quoi de plus satisfaisant que de réaliser vous-même les éléments de décoration qui vous permettront de vous sentir chez vous, tout en minimisant votre empreinte écologique? Freiner ses désirs de consommation, faire soi-même à partir de techniques artisanales, réaliser une décoration unique qui vous ressemble, autant de raisons de vous mettre au fait-main. Internet regorge de conseils et de tutoriels pour vous accompagner.

Optez pour une déco nature

Pour une décoration écologique, installez chez vous un maximum de plantes vertes. En suspension, posées sur une échelle, dans des bocaux, théières ou caisses de vin transformés en jardinières grâce à l'upcycling... N'hésitez-pas à jouer sur l'accumulation. Pensez aux plantes dépolluantes comme le ficus, la fougère ou le dracaena qui purifient l'atmosphère pour un effet 2 en 1. Quoi de mieux que de s'entourer de verdure pour parfaire une déco green?

A lire aussi:

Les 5 tendances déco de l'été

Les plus beaux jardins d'Île-de-France

Comment aménager un petit balcon