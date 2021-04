Dans les coulisses du nouveau concept store Nike

Après l'ouverture de la Nike House of Innovation Paris, la marque au Swoosh dégaine un nouveau concept store à Paris: Nike by Haussmann. crédit photo : Shutterstock

Un concept store en forme de laboratoire au service des nouvelles expériences d'achat : voilà l'ambition du tout nouveau Nike by Hausmann. Après l'ouverture de la Nike House of Innovation Paris, la marque au Swoosh dégaine un nouveau concept store à Paris : Nike by Haussmann. Situé au 54-56 rue Caumartin, il propose une gamme de produits reflétant l'esprit de compétition, le style, la danse et le jeu. Toutefois, la marque américaine veut surtout faire de ce nouveau point de vente un laboratoire au service des nouvelles expériences d'achat, comme le Nike Bra Fit. Il s'agit d'une expérience d'achat plus personnalisée permettant de faire correspondre le type de morphologie au style et à la taille de brassière appropriée.

Les membres du club chouchoutés

Autre corner, le «Nike Live» est un espace de vente de petit format, digital, conçu pour être la destination ultime des membres Nike dans le 9e arrondissement de Paris. L'assortiment de produits, les offres et les éléments de design sont entièrement adaptés aux personnes qui vivent, travaillent, font du sport et se déplacent dans le quartier.

Nike by Haussmann donne vie à un nouvel écosystème de sport de quartier qui vit dans le magasin et au-delà pour aider les membres à faire du sport, une habitude quotidienne. Les expériences régulières dans le quartier et dans le magasin vont des séances d'entraînement guidées sur Nike Training Club (NTC) aux ateliers axés sur le bien-être. En tant que destination hyperlocale, la cadence régulière des expériences et des offres exclusives aux membres inclura également des partenaires culturels et créatifs du quartier.

Des services uniques au monde

Les services de Nike by Haussmann sont optimisés par le digital et améliorés grâce à Nike Membership (offrant un accès prioritaire, des produits exclusifs, des conseils d'experts et des expériences). Les membres du programme se voient proposer une sélection de fonctions (dans leur application Nike), comme Scan to Learn et Nike Member Self-Checkout, élargissant le confort et le choix. Unique au concept Nike Live, la Nike Unlock Box, située à l'entrée, est un distributeur automatique digital avec des récompenses offertes aux membres Nike. C'est une première en Europe. Un Sneaker Bar en magasin sert également d'espace pour l'achat rapide de chaussures, un accès aux Nike Store Athletes, et un hub digital pour la collecte et le retour des commandes en ligne.