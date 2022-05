Cyril Hanouna: une propriété éclair à Los Angeles et 400.000 dollars de plus-value

En revendant sa villa de Los Angeles, Cyril Hanouna a fait une belle opération financière. crédit photo : Capture d’écran Instagram @cyrilhanouna

En 2021, l’animateur de Touche pas à mon poste s’était offert une somptueuse villa sur les hauteurs de Los Angeles. Mais il n’a pas tardé à la revendre en faisant une belle plus-value. Voici l’histoire d’une acquisition éclair.

En juin 2021, Cyril Hanouna s’offrait une villa de rêve à Los Angeles

Est-ce le confinement qui avait donné des idées de grandeur et d’évasion à Cyril Hanouna? Toujours est-il qu’en juin 2021, l’animateur s’est offert une villa de rêve sur les hauteurs de Los Angeles pour la coquette somme de 5,6 millions de dollars . À ce prix, la maison est évidemment luxueuse et les voisins prestigieux. Ceux à qui Cyril Hanouna pouvait aller demander du sel en cas d’oubli ne sont autres que le rappeur américain Arizona Zervas et Laeticia Hallyday.

Quant à la maison, comme beaucoup de celles de ce riche quartier, elle ne paye pas de mine vue de l’extérieur, mais à l’intérieur c’est bien différent. Imaginez des murs tout en verre, une chute d’eau de deux étages, une piscine à débordement et un spa orné d’un mur végétal. Un escalier artistique “flottant” mène à la luxueuse chambre équipée d’une cheminée, de deux grands dressings et d’une salle de bains agrémentée d’une baignoire surplombant la ville.

La villa ayant été achetée clefs en main, les 800 mètres carrés d’espace de vie étaient ornés de meubles Fendi et Ralph Lauren laissés par les anciens propriétaires. Rajoutez à cela une salle de cinéma et un gymnase et vous aurez une idée de la maison qui a si vite lassée l’animateur de TPMP.

Quand l’inconstance rapporte près de 400.000 dollars

Il faut savoir que les propriétaires qui avaient vendu la villa 5,6 millions de dollars au célèbre Français sont des galeristes parisiens spécialisés en street art. Ils avaient acheté 4,5 millions de dollars la somptueuse maison, en 2007. Ils ont donc réalisé une plus-value de 1,1 million de dollars en l’espace de 14 ans.

Mais Cyril Hanouna bat tous les records en la matière. Deux mois après son achat, il décide de revendre la maison d’Hollywood Hills. En trouvant un acheteur à 6 millions de dollars , il réalise une plus-value de 400.000 dollars en deux mois! Si on s’amuse à projeter la somme sur 14 ans, on obtient un bénéfice imaginaire de 33,6 millions de dollars ! Mais les raisons de cette vente sont tout autres. Cyril Hanouna a confié que, débordé de travail en France, il ne savait pas quand il pourrait traverser l’Atlantique. Il a ajouté qu’il ne voulait pas être accusé d’exil fiscal, étant fier de payer ses impôts en France, un pays qui lui a tout donné.

Côté plus-values, les stars ne sont pas toutes logées à la même enseigne

En 2015, Tom Cruise a mis en vente sa villa de Beverly Hills. Il a trouvé un acheteur pour 50 millions de dollars , soit une plus-value de 20 millions de dollars pour le héros de Top Gun . Il avait en effet acheté cette maison de 930 mètres carrés habitables au prix de 30 millions de dollars , en 2007.

En 2017, Kim Kardashian et Kanye West ont réussi la pirouette parfaite en doublant le prix d’achat de leur propriété de Los Angeles. L’ex-couple de stars de la téléréalité a empoché 17,8 millions de dollars , soit une belle plus-value de 9 millions de dollars . La villa dans laquelle ils avaient entrepris de nombreux travaux a séduit Marina Acton, une philanthrope ukrainienne.

À l’inverse, lorsque Gérard Depardieu a voulu vendre sa villa belge de Néchin, il a dû revoir ses prétentions à la baisse. Il l’avait achetée 1,2 million d’euros et a dû se contenter à la revente de la moitié de la somme. Il en est de même pour le hameau varois de Johnny Depp qui ne trouve pas d’acheteur.

Quant à la demeure où Robin Williams a fini ses jours, affichée à 7,25 millions de dollars , elle est finalement partie à 5,35 millions en 2020. L’acteur avait acheté cette villa de plus de 600 mètres carrés pour un peu plus de 4 millions de dollars en 2008, avant que sa veuve ne mette les lieux en vente en 2019.

Madonna espère faire une plus-value de 6 millions de dollars Madonna voit grand et c’est bien naturel. En 2021, la méga-star avait acquis un manoir sur Hidden Hills, une des collines de Los Angeles. Elle l’avait acheté 19,3 millions de dollars au chanteur connu sous le pseudo de The Weeknd. Un an après, la reine de la pop en exige 26 millions de dollars et espère ainsi faire une plus-value de presque 6 millions de dollars . On ne peut pas dire que ce soit les travaux qu’elle a entrepris qui justifient cette hausse de prix. Elle s’est contentée d’aménager une grange en salle de sport. Mais habiter dans la maison de l’interprète de Like a Virgin , ça se paye forcément.

A lire aussi:

Denis Brogniart, Karine Le Marchand, Cyril Hanouna… Combien gagnent les présentateurs télé?

Découvrez la maison de George et Amal Clooney dans le Var

Le château de Miraval, propriété de Brad Pitt dans le Var