Comment soigner vos maux du quotidien avec des plantes

Les bienfaits des plantes sur la santé sont nombreux crédit photo : Getty images

La phytothérapie séduit de plus en plus les Français. Cet art du soin, à partir des plantes consommées sous la forme de tisane ou de gélules, doit tout de même être effectué après consultation d’un professionnel de santé. Car si de nombreuses études attestent des vertus thérapeutiques des plantes, les risques de surconsommation ne sont pas rares.

L’art de se soigner par les plantes

La phytothérapie est en odeur de sainteté au sein de la population. D’après une étude CSA pour Prisma Media Solutions publiée en 2020, au moins 44% des Français font appel à la médecine naturelle. Le recours à la phytothérapie progresse de 25% depuis 2016. Ce mot d’origine grecque désigne l’art de se soigner par les plantes. Un usage utilisé par l’humanité depuis la nuit des temps. Myrrhe, thym, saule et autres formes de bière artisanale ou vin étaient déjà utilisés par les Sumériens en Mésopotamie au 3ème millénaire avant J-C.

En Europe, il existe plus de 1000 plantes utilisées pour un usage médicinal, mais seules 400 d‘entre elles sont retenues par la pharmacopée française dont 200 avec un encadrement thérapeutique strict. Il est d’ailleurs recommandé de discuter, avec son professionnel de santé avant de consommer des plantes, peu importe sous quelle forme.

Un usage raisonné

Si toutes les parties sont souvent utilisables, il est préférable de se focaliser dans ses décoctions sur les membranes renouvelables de la plante comme les tiges, les feuilles ou les fleurs. D’autres fois, ce sont les écorces et racines qu’il faudra privilégier pour jouer sur de nouvelles propriétés. La fleur de sureau par exemple est un excellent diurétique mais son fruit protège davantage du rhume.

La partie aérienne de l’ortie calme les rhumatismes mais les racines sont recommandées pour les problèmes liés à la prostate. En règle générale, la consommation sous la forme de tisane demeure, la plupart du temps, plus efficace pour l’organisme même si les gélules sont plébiscitées par les pharmacies. Si la concentration en principe actif est souvent trois à quatre fois plus importante sous la forme de poudre, elle peut s’avérer nocive, dans certains cas, pour l’organisme. C’est le cas de la germandrée, très bonne pour la digestion en tisane mais mauvaise pour le foie sous la forme de gélules.

Des plantes qui soignent

De nombreux livres dressent des listes exhaustives de l’ensemble des vertus des plantes existantes pour le corps humain, souvent confirmé par des études scientifiques. Le «kava» par exemple, une boisson faite à partir de Piper methysticum est un excellent anxiolytique. Six études pharmacologiques ont confirmé les effets de la boisson sur l’anxiété. Le myrte vert, riche en tanin, soulage les inflammations des voies respiratoires, bronchites et les infections urinaires lorsqu’elle est consommée sous forme de sirop-maison.

Le boldo agit sur le foie lorsqu’il est préparé en infusion. La capucine contient jusqu’à 285 mg de vitamine C pour 100 g de feuilles. Riche en soufre, elle prévient les signes de sénescence et se consomme, elle aussi, en infusion. Enfin, le bleuet, sous la forme de lotion, soigne les orgelets et autres formes de conjonctivites. De quoi soulager les maux bénins du quotidien.

Qu’est-ce que l’aromathérapie?

Branche seconde de la phytothérapie, l’aromathérapie consiste à recueillir le principe actif des plantes sous la forme d’huiles après un processus de distillation. Ce corps gras, appelé «huile essentielle», peut ensuite se consommer par voie orale, cutanée ou par diffusion dans l’atmosphère ambiante. L’aromathérapie est, elle aussi, un art ancien, remontant selon certaines sources à l’Égypte antique, 3 500 ans avant J-C. Le terme actuel «aromathérapie» a été inventé par le chimiste français René-Maurice Gattefosse en 1935 après une brûlure qu’il affirme avoir traité avec de l‘huile essentielle de lavande.

A lire aussi:

Les bienfaits de l’eau sur notre peau

Tendance naturopathie: pourquoi tout le monde s‘y met?

5 conseils pour aborder la rentrée sereinement

Le yoga à la conquête de la planète